Nueva York se prepara para una de las semanas más difíciles del año para movilizarse por Manhattan. La llegada de presidentes, primeros ministros, cancilleres y delegaciones de decenas de países por la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas traerá un amplio operativo de seguridad, vías bloqueadas, restricciones móviles, posibles interrupciones en la FDR Drive y demoras para autobuses, ferris y conductores. Para muchos neoyorquinos —desde quienes salen temprano de Queens o el Bronx para ir al trabajo hasta quienes cruzan Midtown East rumbo a una cita médica, la escuela o un turno en un restaurante— la recomendación es salir con anticipación, verificar las alertas antes de partir y, si es posible, dejar el auto en casa. El perímetro de la ONU, en First Avenue y East 42nd Street, concentrará la mayor parte de las afectaciones entre el 20 y el 26 de septiembre, aunque el tránsito pesado podría extenderse a otros sectores de la isla.

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) declaró del lunes 21 al viernes 25 de septiembre como Gridlock Alert Days, una designación para jornadas con congestión excepcional. Las autoridades recomiendan priorizar el subway, trenes regionales, ferris, bicicleta o recorridos a pie, sobre todo para quienes deban llegar a Midtown, Murray Hill, Tudor City, Kips Bay o el East Side.

El debate general de alto nivel de la 81.ª Asamblea General empezará el martes 22 de septiembre, continuará hasta el sábado 26 y retomará sus actividades el lunes 28. La semana de alto nivel, que incluye reuniones diplomáticas y eventos paralelos, se desarrollará entre el 18 y el 28 de septiembre.

La ciudad de Nueva York podría soportar un pesado tráfico durante estos días (Foto: AFP)

CALLES CERRADAS

El NYPD confirmó restricciones de seguridad en los alrededores del complejo de las Naciones Unidas, en Midtown East, como lo señalan medios locales como Secret NYC, Pix11 y am New York

Avenidas y carreteras:

FDR Drive: Entre Whitehall Street y la calle 42

Entre Whitehall Street y la calle 42 Vía de servicio de FDR Drive: entre la calle 48 y la calle 49

entre la calle 48 y la calle 49 De la 1.ª Avenida a la 3.ª Avenida: Área delimitada por la calle 60 (norte) hasta la calle 34 (sur).

Área delimitada por la calle 60 (norte) hasta la calle 34 (sur). De la 1.ª Avenida a la Avenida Madison: Área delimitada por la calle 54 (norte) hasta la calle 48 (sur).

Área delimitada por la calle 54 (norte) hasta la calle 48 (sur). Quinta Avenida: Entre la calle 55 Este y la calle 50 Este

Entre la calle 55 Este y la calle 50 Este Sexta Avenida: Entre la calle 50 Oeste y la calle 59 Oeste

Entre la calle 50 Oeste y la calle 59 Oeste Avenida Madison: Entre la calle 42 Este y la calle 58 Este

Entre la calle 42 Este y la calle 58 Este Avenida Park: Entre la calle 62 Este y la calle 45 Este

Entre la calle 62 Este y la calle 45 Este Avenida Lexington: Entre la calle 57 Este y la calle 42 Este

Entre la calle 57 Este y la calle 42 Este Avenida Vanderbilt: Entre la calle 42 y la calle 47

Entre la calle 42 y la calle 47 Grand Army Plaza: Entre la calle 58 y la calle 60; y entre East Drive y la Quinta Avenida.

Calles transversales:

Calle 63: Entre la 5ª Avenida y la Avenida Madison.

Entre la 5ª Avenida y la Avenida Madison. Calle 62: Entre la 5ª Avenida y la Avenida Park

Entre la 5ª Avenida y la Avenida Park Calle 61: Entre la 5ª Avenida y la Avenida Lexington.

Entre la 5ª Avenida y la Avenida Lexington. Calle 59: Entre la 7ª Avenida y la 5ª Avenida

Entre la 7ª Avenida y la 5ª Avenida Calle 58: Entre Broadway y la Avenida Madison

Entre Broadway y la Avenida Madison Calle 57: Entre la 7ª Avenida y la carretera FDR Drive.

Entre la 7ª Avenida y la carretera FDR Drive. Calle 56: Entre la 7ª Avenida y la 1ª Avenida

Entre la 7ª Avenida y la 1ª Avenida Calle 55: Entre la 7ª Avenida y la 1ª Avenida

Entre la 7ª Avenida y la 1ª Avenida Calle 54: Entre la 7ª Avenida y la Avenida Madison.

Entre la 7ª Avenida y la Avenida Madison. Calle 53: Entre la 7ª Avenida y la carretera FDR Drive

Entre la 7ª Avenida y la carretera FDR Drive Calle 52: Entre la 7ª Avenida y la Avenida Madison.

Entre la 7ª Avenida y la Avenida Madison. Calle 51: Entre la 7ª Avenida y la 1ª Avenida

Entre la 7ª Avenida y la 1ª Avenida Calle 50: Entre la 7ª Avenida y la carretera FDR Drive

Entre la 7ª Avenida y la carretera FDR Drive Calle 49: Entre la 1.ª Avenida y la vía de servicio de FDR Drive

Entre la 1.ª Avenida y la vía de servicio de FDR Drive Calle 48: Entre la 1.ª Avenida y la vía de servicio de FDR Drive

Entre la 1.ª Avenida y la vía de servicio de FDR Drive Calle 47: Entre la 3ª Avenida y la Avenida Park

Entre la 3ª Avenida y la Avenida Park Calle 45: Entre la Avenida Madison y la 1ª Avenida

Entre la Avenida Madison y la 1ª Avenida Calle 42: Entre la 7ª Avenida y la carretera FDR Drive

Entre la 7ª Avenida y la carretera FDR Drive Calle 34: Entre la 7ª Avenida y la carretera FDR Drive.

¿SE PODRÁ CRUZAR LA ZONA?

Sí, aunque habrá condiciones especiales. Los autos particulares y las bicicletas podrán usar el First Avenue Tunnel para avanzar hacia el norte a través del área restringida.

No obstante, no se debe asumir que el recorrido estará despejado ni que los tiempos serán similares a los de una jornada habitual. El NYPD puede aplicar bloqueos temporales cada vez que las delegaciones se trasladen entre hoteles, reuniones, aeropuertos u otros lugares de la ciudad.

Esto puede afectar trayectos que normalmente sirven para evitar Midtown. Una persona que salga de Astoria hacia Lower Manhattan, o que baje desde Washington Heights para trabajar cerca de Grand Central, podría encontrar cambios repentinos en la circulación al pasar por la FDR Drive, First Avenue o los accesos al East Side.

FECHAS DE MAYOR CONGESTIÓN

El NYC DOT estableció cinco días consecutivos de Gridlock Alert por la Asamblea General. Durante ese periodo se anticipan demoras prolongadas, tráfico intenso y una mayor posibilidad de desvíos en Manhattan.

Fecha Qué se espera Domingo 20 de septiembre Aumento en la llegada de delegaciones y comienzo del operativo de seguridad alrededor de la ONU. Lunes 21 de septiembre Inicio de los Gridlock Alert Days del NYC DOT. Martes 22 de septiembre Apertura del debate general de alto nivel. Miércoles 23 de septiembre Tránsito severo y restricciones móviles en Manhattan. Jueves 24 de septiembre Continuidad del operativo y traslados de autoridades. Viernes 25 de septiembre Último Gridlock Alert Day de la semana. Sábado 26 de septiembre Permanecen las medidas de seguridad anunciadas cerca de la ONU. Lunes 28 de septiembre Reanudación de las sesiones del debate general.

El DOT advierte que, durante la semana de la Asamblea General, las velocidades vehiculares en Midtown suelen encontrarse entre las más bajas del año. En ciertos momentos, el tránsito puede avanzar a menos de 4 millas por hora, una situación que convierte varias avenidas en largas filas de autos.

HABRÁ CIERRES MÓVILES EN MANHATTAN

No todas las restricciones estarán concentradas frente a la sede de las Naciones Unidas. Las autoridades anticiparon bloqueos rodantes e intermitentes a medida que las delegaciones se trasladen por Nueva York.

El impacto puede alcanzar zonas alejadas de Midtown East, según las rutas de las caravanas y los eventos oficiales previstos. También se contemplan afectaciones parciales en la FDR Drive, además de posibles interrupciones del servicio de ferris.

La situación puede complicar los desplazamientos de trabajadores que usan auto desde Staten Island, Nueva Jersey, Long Island o Westchester, así como de quienes dependen de taxis, Uber, Lyft, vehículos de entrega o transporte médico. En una ciudad donde cada minuto cuenta para llegar al turno, recoger a los niños o hacer una conexión en Penn Station, Grand Central o Port Authority, conviene prever tiempo adicional.

Los residentes de barrios con una fuerte presencia latina, como Washington Heights, Corona, Jackson Heights, Sunset Park, Bushwick, East Harlem o el South Bronx, también deben calcular más tiempo si sus trayectos incluyen conexiones hacia Manhattan. Aunque vivan lejos del complejo diplomático, las demoras pueden extenderse a puentes, túneles, autopistas de acceso y rutas de autobuses.

EL METRO SERÁ LA PRINCIPAL ALTERNATIVA

La ciudad recomienda utilizar el transporte público durante los días de mayor congestión. El subway suele ser la opción más previsible frente a los bloqueos en superficie, aunque los pasajeros deben verificar el estado del servicio antes de salir.

Los autobuses pueden tener desvíos y retrasos, especialmente las líneas que atraviesan Midtown, el East Side o pasan cerca del área de la ONU. Si dependes de un bus para conectar con una estación de metro, un tren de Metro-North, NJ Transit, LIRR o un ferry, lo más prudente es sumar un margen adicional al viaje.

Antes de salir, es recomendable revisar:

Las alertas de servicio de la MTA para trenes y autobuses.

Los avisos de restricciones viales del NYC DOT.

Las comunicaciones del NYPD sobre seguridad.

Las notificaciones de Notify NYC.

Las condiciones de tráfico en tiempo real si necesitas conducir.

Notify NYC advirtió que puede haber importantes demoras, bloqueos, congestión y una presencia reforzada de personal de emergencia en Manhattan desde el 18 hasta el 29 de septiembre. El gobierno municipal recomienda usar alternativas al vehículo particular durante esos días.

LO MÁS IMPORTANTE PARA LOS NEOYORQUINOS

Si debes movilizarte entre el 20 y el 26 de septiembre, especialmente por Manhattan, toma estas precauciones:

Evita conducir cerca de Midtown East, First Avenue, East 42nd Street, la sede de la ONU y la FDR Drive, salvo que sea indispensable.

Sal con suficiente anticipación, incluso si tu itinerario habitual no pasa directamente por Naciones Unidas.

Usa el metro, trenes regionales, bicicleta o caminata cuando tengas esa posibilidad.

Consulta las alertas de la MTA antes de subir a un autobús, ya que algunas líneas podrían cambiar de recorrido.

Prepara una ruta alternativa si debes llegar a una cita, turno laboral, aeropuerto, escuela o conexión de transporte.

Sigue las actualizaciones oficiales, porque los bloqueos rodantes pueden anunciarse con poco margen.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

La Asamblea General de la ONU convierte a Nueva York en el centro de la diplomacia mundial, pero para quienes viven el ritmo diario de la ciudad —el café antes del turno, el subway lleno por la mañana y la carrera para regresar a casa— también será una semana para planificar cada traslado con más cuidado.