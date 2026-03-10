Actualmente, más de 42 millones de personas en Estados Unidos reciben ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Si bien, proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto de comestibles, muchos beneficiarios en Nueva York podrían quedarse sin apoyo tras la entrada en vigor, el 1 de marzo de 2026, de un requisito laboral indispensable para seguir recibiendo el monto destinado para tal fin. ¿De cuál se trata exactamente, a quiénes afecta y qué deben hacer para no ser perjudicados? Las respuestas a estas interrogantes te las damos a continuación.

Algunos beneficiarios de SNAP en Nueva York están preocupados por el requisito laboral que regresó (Foto: Freepik)

¿QUÉ REQUISITO INDISPENSABLE DE SNAP VOLVIÓ A APLICARSE PARA NO PERDER EL BENEFICIO?

El requisito que volvió a aplicarse desde el 1 de marzo en Nueva York es la regla federal de trabajo para adultos aptos sin dependientes (ABAWD), que obliga a ciertos beneficiarios de SNAP a trabajar o participar en actividades aprobadas al menos 80 horas al mes (20 horas a la semana) para no perder la ayuda alimentaria después de tres meses dentro de un período de 3 años.

“Los adultos sanos sin dependientes deben trabajar o participar en programas laborales para seguir recibiendo beneficios por más de tres meses”, establece la guía oficial del programa que es administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y es operado en los estados por las diferentes agencias locales.

¿A quiénes afecta exactamente?

El requisito laboral solicitado afecta a las personas clasificadas como ABAWD:

Adultos de 18 a 64 años.

Que no viven con un menor de 14 años en el hogar.

Que no están embarazadas.

Que no cuidan a alguien que no puede cuidarse solo.

Que no tienen una discapacidad física o mental que les impida trabajar.

Vale precisar que esta regla se aplica en todos los condados del estado de Nueva York, incluyendo la ciudad de Nueva York, tras expirar una exención estatal que la mantenía suspendida.

¿En qué consiste el “límite de tiempo ABAWD”?

Las normas federales señalan que los adultos que no cumplen con el requisito laboral solo pueden recibir SNAP por un máximo de tres meses dentro de un período de tres años.

Pasado ese lapso, es obligatorio probar que se están realizando las actividades laborales o de capacitación exigidas para seguir recibiendo la ayuda de alimentos. Según el USDA, este límite pretende incentivar la inserción laboral sin dejar de brindar apoyo a quienes tienen ingresos bajos.

Desde el 1 de marzo entró en vigor el requisito laboral de SNAP en Nueva York (Foto: Freepik / USDA)

¿QUÉ DEBEN HACER PARA NO PERDER SNAP?

Si eres ABAWD y recibes SNAP en Nueva York, para que no pierdas el beneficio debes cumplir al menos una de estas opciones (aproximadamente 80 horas/mes):

Trabajar en empleo remunerado (incluye trabajo “in‑kind” donde te pagan con comida o alojamiento).

Participar en un programa de trabajo o capacitación aprobado por HRA o el estado.

Estudiar o entrenarte en programas aprobados (WIOA, programas para veteranos, etc.), cumpliendo las horas mínimas.

Informar y probar tus horas a la agencia local (HRA u oficina de servicios sociales): entregar talones de pago, cartas del empleador o constancias del programa de entrenamiento.

Responder a cualquier carta o notificación que recibas sobre “ABAWD” o “work requirements”: allí te dirán si te identificaron como ABAWD y cómo reportar tus horas o pedir una exención.

Si no cumples ni estás exento, solo podrás recibir SNAP por 3 meses dentro del período actual de 36 meses (del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2026); después, tus beneficios pueden cortarse, en algunos casos a partir de junio de 2026 para quienes no reporten horas en marzo, abril y mayo.

Por su parte, la Fiscal General de Nueva York, Leticia James, dio algunos consejos para los neoyorquinos afectados:

Notificar a su oficina local de distrito SNAP sobre actividades laborales: para seguir siendo elegible para SNAP, es posible que deba completar al menos 80 horas por mes de trabajo remunerado, servicio voluntario u otras actividades de capacitación aprobadas.

para seguir siendo elegible para SNAP, es posible que deba completar al menos 80 horas por mes de trabajo remunerado, servicio voluntario u otras actividades de capacitación aprobadas. Explorar posibles exenciones: si ganas al menos un cierto nivel de ingresos (por ejemplo, más de US$217.50 por semana), podrías estar exento de las normas ABAWD sin 80 horas de trabajo. También podrías ser elegible para solicitar una exención si tienes problemas de salud, responsabilidades de cuidado u otras circunstancias que afecten tu capacidad para cumplir con el requisito de trabajo. “Comunícate con tu distrito local para hablar sobre su situación y proporcionar la documentación necesaria”, señala.

si ganas al menos un cierto nivel de ingresos (por ejemplo, más de US$217.50 por semana), podrías estar exento de las normas ABAWD sin 80 horas de trabajo. También podrías ser elegible para solicitar una exención si tienes problemas de salud, responsabilidades de cuidado u otras circunstancias que afecten tu capacidad para cumplir con el requisito de trabajo. “Comunícate con tu distrito local para hablar sobre su situación y proporcionar la documentación necesaria”, señala. Utiliza los recursos disponibles: los programas de empleo y capacitación de SNAP, los centros de empleo y las organizaciones comunitarias pueden ayudarte a encontrar oportunidades de trabajo, capacitación o voluntariado que cuenten para sus horas.

Para obtener ayuda y más información, los neoyorquinos pueden comunicarse con su oficina de distrito local de SNAP o visitar el sitio web de la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del Estado de Nueva York.

¿HAY EXENCIONES?

Sí. En Nueva York hay varias exenciones que permiten no cumplir con las reglas ABAWD sin perder SNAP. Ellos son los que quedan exentos:

Tienes menos de 18 años o 65 años o más.

Eres adulto en un hogar SNAP donde vive al menos un menor de 14 años.

Estás embarazada.

Cuidas a una persona incapacitada (no tiene que vivir contigo).

Tienes una discapacidad o una condición física o mental que te impide trabajar al menos 80 horas al mes; basta con evidencia médica, no necesitas estar formalmente “discapacitado”.

Participas de forma regular en un programa de tratamiento de alcohol o drogas.

Trabajas por cuenta propia o en relación de dependencia al menos 30 horas a la semana, o ganas al menos el equivalente al salario mínimo federal por 30 horas semanales (actualmente unos US$217.50 por semana).

Estás recibiendo o solicitando beneficios de desempleo (UI).

Eres estudiante al menos medio tiempo en escuela, programa de capacitación laboral o educación superior y cumples las reglas de elegibilidad de estudiantes SNAP.

Recibes (o solicitas al mismo tiempo) SNAP y SSI.

¿QUÉ HACER PARA QUE TE RECONOZCAN LA EXENCIÓN?

Lo primero que debes hacer es informa tu situación al caseworker/oficina SNAP (HRA en NYC o la oficina de servicios sociales de tu condado) apenas recibas una carta sobre “work requirements” o “ABAWD”.

Luego, entrega pruebas como:

Certificado de nacimiento del menor, carta de la escuela o documentos que prueben que vive contigo.

Certificados médicos o el formulario médico ABAWD que usa NYC para probar incapacidad física o mental.

Comprobantes de embarazo, cartas del programa de tratamiento de adicciones, carta de tu empleador con horas trabajadas, talones de pago, carta de la oficina de desempleo, constancia de estudios, etc.

Si crees que te clasificaron como ABAWD por error, pide una revisión o ayuda a organizaciones legales/comunitarias (Legal Aid, Legal Services NYC, Hunger Solutions NY, etc.). Mientras la agencia reconozca que cumples una de estas exenciones, no tienes que completar las 80 horas al mes de trabajo/actividad para mantener tu SNAP más allá de los 3 meses del límite ABAWD.

