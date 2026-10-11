El estado de Nueva York se alista para enfrentar la temporada invernal 2026-2027, un periodo que promete cambios bruscos en el clima. Ante la llegada de los primeros frente fríos, las autoridades y los residentes necesitan saber las fechas clave en las que comenzarán las primeras nevadas y las proyecciones de acumuación de nieve para tomar sus precauciones al respecto. Esta nota te brindará todos los detalles del pronóstico meteorológico oficial.

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Un reciente pronóstico emitido por Farmer’s Almanac resalta que se espera un “invierno variable” en el noreste de los Estados Unidos, incluyendo el estado de Nueva York. Por lo tanto, los residentes presenciarán episodios gélidos, nevadas breves y precipitaciones con nieve, aguanieve y lluvia helada.

Con esta advertencia climática, los habitantes de la “Gran Manzana” deberán estar precavidos ante este clima frío y las nevadas que están próximas a ocurrir.

La temporada de invierno está cerca de llegar a Estados Unidos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuándo caerá nieve en el estado de Nueva York

Tomando las previsiones de Farmer’s Almanac, las primeras nevadas en el estado de Nueva York se registrarán desde este mes de octubre de 2026. Eso sí, se espera que las primeras acumulaciones de nieve en NYC ocurran en el mes de diciembre. A continuación, te revelaré en qué fechas se prevén el inicio de nevadas en cada área:

Saranac Lake: 23 de octubre de 2026

Binghamton: 1 de noviembre de 2026

Syracuse: 5 de noviembre de 2026

Buffalo y Rochester: 8 de noviembre de 2026

Albany y región de la Capital: 16 de noviembre de 2026

Poughkeepsie: 30 de noviembre de 2026

Central Park (NYC): 7 de diciembre de 2026

Islip, Long Island: 14 de diciembre de 2026

Según las proyecciones de Farmer's Almanac, la ciudad de Nueva York recibirá sus primeras nevadas en los primeros días de diciembre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuánta nieve caerá en la ciudad de Nueva York

Para la presente temporada, es posible que la “Gran Manzana” reciba entre 10 y 20 pulgadas de nieve, pero las cantidades exactas dependerán netamente de las tormentas que se originen durante el invierno. Se debe tomar en cuenta que el fenómeno “El Niño” ha modificado la circulación del aire en la atmósfera y puede influir en el traslado de estos sistemas.

Es importante resaltar que, entre enero y febrero de 2027, las zonas interiores de la región noreste de EE. UU. —específicamente en áreas elevadas, montañas y zonas costeras— podrían registrar varias rondas de nieve.

Para tener un pronóstico oficial más preciso sobre la temporada de invierno que se registrará en Estados Unidos desde diciembre de 2026 a febrero de 2027, los interesados deberán esperar este 15 de octubre, fecha en que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) realizará la publicación.