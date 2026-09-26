También aumentarán las tarifas de formularios para solicitar cancelación de remoción o suspensión de deportación, por lo que los inmigrantes con procesos pendientes deben revisar el costo actualizado antes de enviar documentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
También aumentarán las tarifas de formularios para solicitar cancelación de remoción o suspensión de deportación, por lo que los inmigrantes con procesos pendientes deben revisar el costo actualizado antes de enviar documentos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Si tienes un caso pendiente ante un tribunal de inmigración o planeas presentar una apelación o moción, presta atención: desde el 1 de octubre de 2026 entran en vigor que encarecen varios trámites ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Debido a que es importante verificar el monto exacto que corresponde a antes de enviarlo, a continuación te explicamos qué formularios aumentan de precio y cuánto deberás pagar desde esa fecha.

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Cabe precisar que los cambios afectan, entre otros procesos, las apelaciones contra decisiones de jueces de inmigración, las solicitudes para reabrir o reconsiderar un caso y ciertos formularios de cancelación de remoción. Recuerda: pagar incompleto un trámite puede provocar el rechazo de la solicitud y poner en riesgo los plazos de tu caso.

¿Tienes un caso en corte de inmigración? Estas tarifas suben desde el 1 de octubre (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
¿Tienes un caso en corte de inmigración? Estas tarifas suben desde el 1 de octubre (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

NUEVAS TARIFAS PARA APELACIONES Y MOCIONES DESDE EL 1 DE OCTUBRE

Desde el 1 de octubre de 2026, EOIR aplicará nuevas tarifas para apelaciones, mociones y algunas solicitudes ante los de inmigración y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Los importes rigen para los trámites presentados en esa fecha o después del 1 de octubre.

Apelaciones

TrámiteFormularioNueva tarifa
Apelación de una decisión de un juez de inmigraciónEOIR-26US$1,060
Apelación ante la BIA de una decisión de un funcionario de DHSEOIR-29US$1,060
Apelación en un caso disciplinario de un profesionalEOIR-45US$2,070

Mociones

TrámiteNueva tarifa
Moción para reabrir o reconsiderar ante un juez de inmigraciónUS$1,095
Moción para reabrir o reconsiderar ante la BIAUS$1,060
Moción basada exclusivamente en una solicitud de alivio que no requiere tarifaUS$950

Otros formularios afectados

SolicitudFormularioNueva tarifa
Suspensión de deportaciónEOIR-40US$730
Cancelación de remoción para ciertos residentes permanentesEOIR-42AUS$730
Cancelación de remoción y ajuste de estatus para ciertos no residentes permanentesEOIR-42BUS$1,690

El incremento corresponde al ajuste anual por inflación de los cargos migratorios establecidos bajo la One Big Beautiful Bill Act.

Desde febrero de 2026, las tarifas de EOIR deben pagarse electrónicamente en el EOIR Payment Portal: ya no se aceptan cheques ni giros postales.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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