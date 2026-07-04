Las altas temperaturas registradas en distintos puntos de Estados Unidos están causando una inmensa preocupación a las autoridades meteorológicas, ya que pueden ser letales para aquellos habitantes que no tomen las precauciones necesarias. Recientemente, se emitió una alerta en Nueva York por sus trabajadores y se exigen tomar medidas urgentes para evitar tragedias. En este artículo informativo, te revelaré quiénes corren el mayor riesgo y cómo tomar precaución ante la amenaza meteorológica.

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Distintos meteorólogos indicaron que este 4 de julio —fecha que se celebra el Día de la Independencia en EE.UU.— sería uno de los días más calurosos en el país en la presente semana; sin embargo, esta masa de calor intensa se podría extender en las próximas jornadas.

De acuerdo al medio N+ Univision , Nueva York se encuentra entre las ciudades bajo amenaza de una ola de calor extremo, con altas probabilidades de registrar temperaturas que alcancen los 100 °F.

Es así que los organismos sanitarios alertaron que la mezcla de altas temperaturas y humedad pueden ocasionar la muerte para aquellas personas que no siguen las recomendaciones o están expuestas mucho tiempo al aire libre, tal como el caso de los trabajadores.

Los registros oficiales revelaron que el calor intenso causó el deceso prematuro de más de 500 habitantes de Nueva York en el 2025. Se trata de una cifra que puede incrementarse en el presente año.

Se estima que las temperaturas en Nueva York durante los próximos días pueden alcanzar los tres dígitos. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Qué trabajadores de Nueva York corren mayor riesgo ante el calor extremo

Las altas temperaturas en la Gran Manzana no solo puede afectar a las personas que laboran al aire libre; también tiene un fuerte impacto en aquellas que trabajan en espacios cerrados. Entre los posibles perjudicados se encuentran:

Personal de construcción

Repartidores de comida por aplicativos.

Vendedores ambulantes.

Empleados de almacenes.

Cocineros y personal de restaurantes.

Qué deben hacer los empleadores para proteger a sus trabajadores del calor extremo

Las normas laborales del Estado de Nueva York especifican que los dueños de empresas están en la obligación de salvaguardar la integridad física de sus empleados de distintos peligros, incluyendo las elevadas temperaturas. Ante esta realidad que está afectando a millones de personas que habitan en EE.UU., los empleadores deberán:

Entregar agua potable suficiente a sus trabajadores para que se mantengan hidratados.

Habilitar áreas de sombra o enfriamiento si las temperaturas superan los 80 °F.

Otorgar descansos más frecuentes y programados según la intensidad del trabajo.

Capacitar anualmente a sus empleadores sobre el calor extremo para que estén mejor preparados.

Se aconseja a los trabajadores que realizan labores al aire libre en hidratarse continuamente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo un trabajador puede protegerse del calor por su propia cuenta

Tú también puedes tomar tus propias precauciones para tener una mejor resistencia ante las temperaturas elevadas en Nueva York. En ese sentido, N+ Univision y Cruz Roja Americana realiza estas recomendaciones:

Mantente hidratado, incluso si no tienes sed.

Usa ropa ligera y transpirable.

Reporta de inmediato a tu jefe cualquier malestar físico.

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