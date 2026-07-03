Las celebraciones por el Día de la Independencia en Estados Unidos se verán amenazadas este año por una intensa ola de calor que pone en riesgo la salud de millones de habitantes. Estas altas temperaturas que se esperan para este fin de semana representa un riesgo que no debe tomarse a la ligera. Reconocer a tiempo los síntomas de peligro en el cuerpo puede marcar la diferencia. Por esa razón, esta nota te enseñará a conocer las señales de alerta y consejos esenciales para protegerte.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) lanzó una preocupante advertencia para este 4 de julio: aproximadamente 72 millones de personas están bajo riesgo de altas temperaturas. Es decir, una gran parte de la población puede resultar severamente afectada si no está acostumbrada al calor intenso.

En ese sentido, quienes deben prestar total atención ante este aviso son aquellos que residen en las ciudades de Baltimore, Washington D.C., Raleigh, Richmond, Charlottesville, Charlotte, Columbia, Nueva York y Springfield.

Los pronósticos advierten que los termómetros en dichas áreas podrían oscilar entre los 95 y 105 °F durante el fin de semana, con una sensación térmica aún más elevada que mantiene en alerta a las autoridades.

Por esa razón, ya se han implementado ciertas medidas con el propósito de que los habitantes puedan disfrutar de los distintos eventos vinculados al Día de la Independencia de EE. UU.; sin embargo, también es necesario saber cómo actuar en caso el intenso calor afecte.

Durante esta semana, las temperaturas en EE. UU. han oscilado entre los 95 y 105 °F. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los signos de alerta por calor extremo

Los expertos en meteorología precisan que, si las temperaturas superan los 103 °F en un área determinada, ya significa un riesgo para el cuerpo humano. Cuando el organismo está expuesto a dichos dígitos, es posible que experimentes calambres, agotamiento, deshidratación, sobrecalentamiento y, en el peor de los casos, sufrir un golpe de calor, así lo explica los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) .

Los especialistas advierten que las altas temperaturas representan un riesgo letal y silencioso debido a que la población suele ignorar los síntomas de alerta, una situación que acorta peligrosamente el tiempo disponible para reaccionar.

Es necesario prestar atención a los signos de alerta para actuar de inmediato. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo protegerme ante el calor extremo en Estados Unidos

La Cruz Roja Americana ha compartido una serie de medidas que todo habitante estadounidense deba aplicar ante el intenso calor que se está sintiendo en gran parte del país:

Beber un vaso de agua cada veinte minutos. Se recomienda realizar esta acción aunque no se tenga sed.

Evitar las bebidas azucaradas, con cafeína y alcohólicas.

Preferir lugares con aire acondicionado. En caso no cuentes con un sistema de ventilación, es necesario que acudas a un centro de enfriamiento.

Mantenerse en contacto con los demás y pedir ayuda si es necesario.

Debes tener suministros para mantener medicamentos refrigerados y equipos cargados.

Evita realizar ejercicios en horas de intenso calor.

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