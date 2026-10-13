Estados Unidos tendrá cambios bruscos de temperatura esta semana: primero, varias zonas registrarán calor inusual para esta época del año y, después, un frente frío hará descender los termómetros de forma marcada. El contraste podría sentirse en pocos días, con jornadas de ambiente casi veraniego que darán paso a condiciones más propias del otoño e, incluso, a la posibilidad de nevadas ligeras en algunos sectores. Ante este panorama, te damos a conocer qué ciudades serán afectadas por la ola de calor y el frente frío, y desde cuándo.

Temperaturas de verano y frío repentino afectarán varias ciudades de EE.UU. (Foto: Magnific)

DEL CALOR AL FRÍO EN POCOS DÍAS: ¿CUÁNDO EMPIEZA Y QUÉ CIUDADES SERÁN AFECTADAS?

La ola de calor afecta desde este martes 13 de octubre a buena parte del centro y este de Estados Unidos, antes de que un frente frío provoque un descenso brusco de temperaturas entre el jueves y el fin de semana.

“Millones de personas en las Grandes Llanuras Centrales, el Noreste y el Sureste están empezando a sentir los primeros signos del otoño. Se esperan temperaturas muy por debajo del promedio a partir del miércoles, pero primero tenemos que superar esta ola de calor récord”, publicó The Weather Channel.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) señaló en su reporte de pronósticos del 13 de octubre: “Tiempo inestable se mueve hacia el oeste con lluvia, precipitación mixta y nieve en las montañas. Se esperan fuertes lluvias y tormentas severas en el centro de los EE.UU. y el calor inusual dará paso a condiciones más frías a finales de esta semana”.

CIUDADES BAJO CALOR

Las ciudades con mayor probabilidad de calor inusual o de marcas récord incluyen:

St. Louis, Misuri: podría llegar a mediados de los 90 °F el martes 14 de octubre, una temperatura excepcional para esta época del año.

podría llegar a mediados de los 90 °F el martes 14 de octubre, una temperatura excepcional para esta época del año. Detroit, Míchigan, y Cleveland, Ohio: se esperan máximas en los 80 °F y posibles récords diarios.

se esperan máximas en los 80 °F y posibles récords diarios. Kansas City, Misuri: superaría los 90 °F el martes.

superaría los 90 °F el martes. Chattanooga, Tennessee; Birmingham, Alabama; y Atlanta, Georgia: podrían desafiar récords de temperatura; Atlanta lo haría especialmente el miércoles 15 de octubre.

podrían desafiar récords de temperatura; Atlanta lo haría especialmente el miércoles 15 de octubre. Nashville, Tennessee: podría acercarse a su récord de 89 °F el miércoles 14.

podría acercarse a su récord de 89 °F el miércoles 14. Chicago, Illinois, y Charlotte, Carolina del Norte: también figuran entre las ciudades con temperaturas muy altas para mediados de octubre.

El calor se extenderá por el valle de Ohio, el sur y el este del país, con máximas de 80 y 90 grados Fahrenheit hasta el jueves 15 de octubre, publica CNN.

Varios días se registrarán máximas de 80 y 90 grados Fahrenheit en algunas zonas de EE.UU. (Foto: The Weather Channel)

¿CUÁNDO LLEGA EL FRÍO?

El frente comenzará a enfriar las Grandes Llanuras y el centro del país desde el jueves 15 de octubre, y el cambio más marcado se sentirá desde el viernes 16 hasta el fin de semana.

Kansas City podría pasar de más de 90 °F el martes a máximas de alrededor de 70 °F el jueves y temperaturas mucho más bajas el viernes.

podría pasar de más de 90 °F el martes a máximas de alrededor de 70 °F el jueves y temperaturas mucho más bajas el viernes. En las Llanuras, el Medio Oeste y el valle de Ohio , las máximas caerán a los 50 y 60 grados desde el viernes.

, las máximas caerán a los 50 y 60 grados desde el viernes. En el sur , las máximas bajarán a los 60 y 70 grados durante el fin de semana.

, las máximas bajarán a los 60 y 70 grados durante el fin de semana. Nueva York podría apenas llegar a los 50 grados el sábado 17, mientras que Washington, D.C . rondaría los 50 medios, en ambos casos con sus días más fríos desde finales de abril.

podría apenas llegar a los 50 grados el sábado 17, mientras que . rondaría los 50 medios, en ambos casos con sus días más fríos desde finales de abril. En sectores de los Grandes Lagos y el noreste , se esperan máximas de 40 a 60 grados, con posibilidad de heladas o nieve ligera en zonas del norte, precisa Rob Shackelford de The Weather Channel.

, se esperan máximas de 40 a 60 grados, con posibilidad de heladas o nieve ligera en zonas del norte, precisa Rob Shackelford de The Weather Channel. “Si bien la mayoría de las localidades desde el valle de Ohio hasta Nueva Inglaterra recibirán lluvias y chubascos a causa de esta tormenta, aún existe la posibilidad de que caigan copos de nieve en las zonas más elevadas del norte de Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine”, indicó Alyssa Glenny, meteoróloga de AccuWeather.

Asimismo, indicaron que vientos fuertes, chubascos e incluso tormentas eléctricas marcarán la transición el viernes y la noche del viernes.

En algunas ciudades se sentirá el contraste entre calor fuera de temporada y temperaturas más propias del otoño (Foto: AccuWeather)