Si el regreso a clases te inquieta por todo el dinero que tendrás que gastar para que tu hijo vuelva a las aulas, hay un alivio si vives en Illinois: el estado ha aprobado un periodo especial de reducción de impuestos sobre las compras escolares que durará 10 días y está pensado justamente para apoyar a las familias en esta temporada. Durante esos días, la parte estatal del impuesto sobre ventas bajará en ciertos artículos clave del regreso a clases, lo que puede representar un ahorro interesante cuando compras ropa, calzado y útiles para tus hijos. ¿Cuándo es y cómo funciona, qué se puede comprar y cuál es el límite por artículo? A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

Aunque se le llama “semana sin impuestos”, en realidad se trata de un periodo de 10 días con una tasa estatal mucho más baja en compras escolares (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNDO ES Y CÓMO FUNCIONA EL BACK-TO-SCHOOL SALES TAX HOLIDAY?

El “back-to-school sales tax holiday” comienza el viernes 7 de agosto y termina el domingo 16 de agosto de 2026, es decir, 10 días completos con dos fines de semana para que puedas programar bien tus compras.

“La exención fiscal estatal es un periodo de diez días durante el cual los consumidores pueden adquirir determinados artículos de ropa y material escolar y pagar el impuesto sobre las ventas a un tipo reducido. La parte del impuesto sobre las ventas que corresponde al Estado durante este periodo se reduce en un 5 por ciento, pasando del 6.25% al 1.25%”, se lee en el sitio web oficial de Illinois Revenue.

¿QUÉ SE PUEDE COMPRAR CON TASA REDUCIDA?

Según el Departamento de Ingresos de Illinois y la ley pública 104‑0468, califican:

Ropa y calzado elegibles con precio minorista menor a 125 dólares por artículo (camisetas, pantalones, vestidos, zapatos, etc., según la lista oficial).

Útiles escolares: cuadernos, lápices, bolígrafos, carpetas, mochilas, calculadoras simples y otros productos usados por estudiantes en el curso de sus estudios.

Suministros de arte y materiales instruccionales relacionados con la escuela; en algunas guías se incluyen también ciertos “computer supplies” (como accesorios), pero no equipos grandes.

OJO: los útiles escolares no están sujetos al límite de 125 dólares por artículo, así que puedes comprar útiles por encima de ese precio y aun así acceder a la tasa estatal reducida, siempre que estén dentro de la lista de productos escolares que califica.

A continuación una tabla para que sepas a grandes rasgos qué califica y qué no en la “tax holiday” de regreso a clases en Illinois.

Tipo de artículo ¿Califica para tasa reducida? Detalle clave Ropa (camisetas, pantalones, faldas, abrigos, sudaderas, uniformes) Sí Cada prenda debe costar menos de 125 dólares por pieza. Calzado (tenis, zapatos escolares, botas, sandalias) Sí Cada par debe costar menos de 125 dólares; no aplica a calzado deportivo especializado. Útiles escolares (cuadernos, lápices, lapiceros, borradores, reglas, carpetas, mochilas, pegamento, tijeras) Sí No tienen límite de 125 dólares por artículo, pero deben ser artículos escolares en la lista oficial. Material de arte e instruccional (pinturas, pinceles, blocs de dibujo, instrumentos básicos usados en clase) Sí Solo si están clasificados como suministros escolares o de instrucción. Computadoras, laptops, tablets, impresoras No La mayoría de equipos electrónicos

no califican como útiles escolares en esta holiday. Teléfonos celulares, cámaras, consolas de videojuegos No Electrónicos de uso personal quedan fuera de la tasa reducida. Joyas, relojes, bolsos de moda, carteras No Considerados artículos de lujo o accesorios, no ropa escolar. Gafas de sol, cosméticos, perfumes No No se consideran ropa ni útiles escolares. Equipo deportivo especializado (botas de fútbol, cascos, protecciones) No La norma excluye ropa/equipos deportivos que no son de uso diario.

* Haz clic aquí para conocer la lista oficial que cumplen con los requisitos para la exención fiscal en Illinois.

¿CUÁL ES EL LÍMITE DE COMPRAS?

El límite de compras es 125 dólares y aplica por cada prenda o par de calzado; por lo tanto, si un pantalón cuesta 130 dólares, ya no entra en la tasa reducida; si cuesta 120, sí.

No hay un tope total de gasto por familia o por día: puedes comprar varias prendas y zapatos siempre que cada uno esté por debajo de los 125 dólares, y la parte estatal del impuesto se reducirá al 1.25% en todos ellos.

Los útiles escolares, materiales de arte y ciertos suministros de computadora no tienen límite de precio por artículo, pero deben ser productos incluidos en la lista de “school supplies” del estado para que se aplique la tasa reducida.

CONSEJOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA

Haz una lista de lo que realmente necesitan tus hijos (uniformes, tenis, mochilas, cuadernos) y trata de comprarlo dentro del 7–16 de agosto.

Revisa precios y compara entre tiendas; recuerda que la rebaja es en el impuesto estatal, no un “50% de descuento” en todo.

Pregunta en la tienda si un artículo específico califica como ropa o útil escolar bajo la regla del estado antes de pagar.

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