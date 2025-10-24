El Gobierno de Estados Unidos anunció una actualización en las tarifas y requisitos para la emisión de pasaportes a menores de 16 años, una medida que llega en un contexto de alta demanda de documentos de viaje y con el objetivo de agilizar los procesos consulares en todo el país.

Según el Departamento de Estado, todos los menores de 16 años deben continuar realizando el trámite en persona, utilizando el formulario DS-11, y acompañados por ambos padres o tutores legales, salvo excepciones justificadas. Este requisito busca reforzar la verificación de identidad y prevenir casos de fraude o conflictos de custodia.

Requisitos actualizados para el pasaporte de menores de 16 años

Las exigencias principales no han cambiado en su esencia, pero se ha hecho énfasis en la necesidad de presentar documentación completa y vigente. Los padres o tutores deberán llevar:

Evidencia de ciudadanía del menor (como un certificado de nacimiento válido o un pasaporte anterior).

(como un certificado de nacimiento válido o un pasaporte anterior). Prueba de identidad de los padres o tutores (por ejemplo, licencia de conducir o pasaporte vigente).

de los padres o tutores (por ejemplo, licencia de conducir o pasaporte vigente). Prueba de relación padre-hijo o tutela legal, que puede demostrarse mediante el certificado de nacimiento o documentos judiciales pertinentes.

Además, los padres deben firmar la solicitud frente a un agente autorizado en la cita presencial, y en caso de que uno de ellos no pueda asistir, será necesario presentar una autorización notariada.

Las familias deben estar atentas a los nuevos lineamientos anunciados por el Departamento de Estado. | Crédito: Freepik

Tarifas actualizadas del pasaporte para menores de 16 años

Los nuevos montos publicados por el Departamento de Estado establecen que:

El pasaporte tipo libro tiene una tarifa de aplicación de US$100 , más una tarifa de ejecución de US$35 , sumando un total de US$135 .

tiene una , más una , sumando un . Para quienes también soliciten la passport card (válida solo para viajes terrestres o marítimos a Canadá, México, el Caribe o Bermudas), el costo es de US$15 más US$35 de ejecución, es decir, US$50 en total.

En su comunicado oficial, el Departamento recordó que “los niños menores de 16 años deben aplicar en persona y que ambos padres deben dar su consentimiento”, una norma que sigue siendo obligatoria en todos los casos.

Los ajustes buscan agilizar los trámites y mejorar la atención ante la creciente demanda de pasaportes. | Crédito: Freepik

Trámite y plazos

El proceso inicia con el llenado del formulario DS-11, que no debe firmarse hasta el momento de la cita. Luego se debe reunir toda la documentación requerida, presentar una fotografía reciente conforme a los estándares oficiales, pagar las tarifas correspondientes y acudir a una oficina de aceptación autorizada, como una oficina postal o de pasaportes.

El Departamento también recordó que los pasaportes de menores no pueden renovarse por correo. Una vez vencido el documento, o si está próximo a hacerlo, se debe tramitar un nuevo pasaporte en persona siguiendo el mismo procedimiento.

