Una buena noticia llega para los afiliados del Seguro Social de los Estados Unidos: este miércoles 9 de septiembre se realizará un nuevo abono que beneficiará a millones de ciudadanos. Pese a ello, también se ha revelado una importante señal para las personas que se están preparando para jubilarse. Para conocer más detalles al respecto, te invito a que sigas leyendo este artículo informativo.

Para el presente mes, la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) ha establecido tres miércoles de pago para los jubilados que comenzaron a recibir los beneficios después de abril de 1997.

Es importante resaltar que el pasado 1 y 3 de septiembre también se realizó un depósito hacia las personas afiliadas a la Seguridad del Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), así como para aquellos inscritos al Seguro Social antes de mayo de 1997 o que reciben ambos beneficios.

Para este 9 de septiembre, los beneficiarios que han nacido entre el 1 y 10 accederán a sus aportes. Como te indiqué anteriormente, los dos miércoles siguientes también se realizarán pagos:

16 de septiembre: nacidos del 11 al 20.

23 de septiembre: nacidos del 21 al 31.

Los beneficiarios nacidos del 1 al 10 accederán al abono este 9 de septiembre. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Una señal a tomar en cuenta si piensas en jubilarte

Un dato ofrecido por el sitio web Fidelity revela que los planes de jubilación 401(k) llegaron a un saldo promedio récord de $155,800 en el segundo trimestre del presente año. En términos simples, los afiliados cuentan con más dinero guardado para su retiro.

Se trata de un aspecto positivo, ya que se pone en evidencia que los trabajadores próximos a jubilarse podrán gozar de un buen retiro; sin embargo, existe una señal a tomar en cuenta: se ha incrementado el número de afiliados que están sacando su dinero de sus cuentas.

Lo preocupante es que muchas personas próximas a jubilarse están retirando sus ingresos de su plan 401(k). (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Esto significa que se pueden reducir los recursos disponibles en un futuro. Si bien el Seguro Social de EE.UU. ofrece un pago mensual durante el retiro, no sería suficiente para que un adulto mayor pueda mantenerse; peor aún si se sigue retirando los ingresos de su plan 401(k)