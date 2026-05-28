Si eres una de las miles de personas que llegaron a Estados Unidos en busca de protección porque has sufrido persecución o temes sufrirla, debido a tu raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular en tu país de origen, y estás presentando una solicitud de asilo, en esta nota te explicamos qué evidencias debes presentar para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no rechace tu caso.

Cabe precisar que para solicitar este beneficio formalmente ante USCIS, el solicitante debe estar físicamente en EE.UU. y, por lo general, presentar su petición dentro del primer año desde su última fecha de ingreso al país mediante el Formulario I-589, Solicitud de Asilo y Suspensión de Remoción.

Antes de pedir asilo en Estados Unidos, asegúrate de tener evidencias (Foto: Freepik)

LAS EVIDENCIAS QUE SE NECESITAN EN UN CASO DE ASILO EN EE.UU.

Para que un caso de asilo no sea fácilmente rechazado por USCIS, la clave es presentar un relato creíble y coherente apoyado con la mayor evidencia posible sobre lo que le pasó, quién lo persiguió y por qué, y cómo se relaciona con un motivo protegido (raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social). A continuación, los tipos de pruebas más importantes que suelen pedir o valorar:

1. Declaración personal sólida

Declaración escrita (tipo “affidavit”) para contar detalladamente qué te ocurrió, fechas aproximadas, lugares, quiénes te dañaron, qué te dijeron, por qué crees que te persiguieron y qué temes si regresas.

Asimismo, debes explicar si buscaste ayuda de la policía o del gobierno, y si estos se negaron a protegerte o estaban involucrados. Además, menciona si había otro lugar seguro dentro de tu país, precisa en su sitio web la organización sin fines de lucro ASAP.

La credibilidad de esta historia es la base: si hay contradicciones entre tu declaración, el formulario I‑589 y tu entrevista, el oficial puede negar el caso aunque tengas los documentos.

2. Documentos de identidad y básicos

Pasaporte, certificado de nacimiento, acta de matrimonio, documentos de identidad nacionales, visas y sellos de entrada a EE.UU.

Copia de tu I-589 (si aplica) y cualquier material adicional presentado previamente. También los documentos de identidad de tu cónyuge e hijos menores incluidos en tu solicitud.

Recuerda, cualquier documento que muestre dónde vivías, tu profesión, afiliaciones (por ejemplo, credenciales de partido político, sindicato, iglesia o asociación) son importantes.

3. Pruebas directas del daño sufrido

Reportes policiales: denuncias que interpusiste por amenazas, agresiones, allanamientos, secuestros, etc., aunque la policía no haya hecho nada.

denuncias que interpusiste por amenazas, agresiones, allanamientos, secuestros, etc., aunque la policía no haya hecho nada. Informes médicos: constancias de atención por golpes, heridas, fracturas, violencia sexual, internamientos, tratamiento psicológico o psiquiátrico por trauma.

constancias de atención por golpes, heridas, fracturas, violencia sexual, internamientos, tratamiento psicológico o psiquiátrico por trauma. Evaluación de salud mental (psicólogo o psiquiatra): aquí se describe estrés postraumático, ansiedad, depresión u otros efectos derivados de la persecución.

aquí se describe estrés postraumático, ansiedad, depresión u otros efectos derivados de la persecución. Fotografías: de lesiones, daños a tu casa/negocio, o tu participación en eventos que generaron la persecución (manifestaciones, actividades religiosas, etc.).

4. Mensajes, amenazas y otros registros

Amenazas por escrito: cartas, notas, correos electrónicos, mensajes de texto por WhatsApp, Facebook u otras redes sociales donde te insulten, intimiden o amenacen.

cartas, notas, correos electrónicos, mensajes de texto por WhatsApp, Facebook u otras redes sociales donde te insulten, intimiden o amenacen. Llamadas grabadas (cuando es legal) o registros telefónicos: con ellos podrás mostrar patrones de acoso, en la medida que puedan explicarse o transcribirse.

con ellos podrás mostrar patrones de acoso, en la medida que puedan explicarse o transcribirse. Citaciones: ya sean judiciales, órdenes de arresto, multas u oficios oficiales que muestren hostigamiento por parte del gobierno o de grupos que el gobierno tolera.

5. Testigos y cartas de terceros

Las declaraciones de testigos (familiares, vecinos, compañeros, líderes comunitarios) que hayan visto o sepan de las amenazas, ataques o persecución que sufriste son evidencias necesarias ante USCIS.

Por tal motivo, lo ideal es incluir datos concretos: quién, cuándo, dónde, qué pasó, cómo se enteraron y por qué creen que te atacaron. Es mejor s tus testigos firman y notarizas las declaraciones.

No todo es lo malo, también debes incluir cartas de líderes religiosos, maestros, empleadores u organizaciones en EE.UU. que hablen de tu buen carácter, tu conducta y tu integración también pueden ayudar, indica ILAP.

6. Pruebas sobre condiciones del país

Informes de derechos humanos de organismos internacionales o nacionales (por ejemplo, sobre persecución a opositores, minorías religiosas, comunidad LGBTIQ+, etc.).

Artículos de periódicos y revistas que describan la situación general que te afecta (violencia de pandillas, represión política, violencia de género, etc.) o casos similares al tuyo.

Estos documentos ayudan a mostrar que tu historia encaja dentro de un patrón reconocido de persecución, y que el Estado no protege a personas como tú.

7. Evidencia de membresía o perfil de riesgo

Tarjetas o constancias de membresía a partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, iglesias, grupos LGBTIQ+ u otros grupos relevantes para tu caso.

Fotos o documentos de tu participación en marchas, reuniones, campañas, actividades religiosas o comunitarias que hayan generado el riesgo de persecución.

Cualquier documento que vincule directamente ese grupo o actividad con el tipo de persecución reconocida (por ejemplo, informes que digan que ese grupo es perseguido).

8. Evidencia complementaria sobre tu vida en EE.UU.

Pruebas de que cumples las leyes y te estás integrando: cartas de empleadores, maestros, líderes religiosos, certificados de voluntariado, reconocimientos, etc.

Aunque esto no reemplaza las pruebas de persecución, puede influir positivamente en la valoración general de tu caso y tu credibilidad.

¿QUÉ PASA SI NO TIENES EVIDENCIAS O PRUEBAS?

Legalmente, un caso de asilo puede aprobarse solo con tu testimonio si es creíble, coherente y suficientemente detallado, pero es mucho más difícil sin ningún apoyo documental; por lo tanto, si no tienes documentos, se vuelve crucial:

Explicar claramente por qué no pudiste obtenerlos (miedo, destrucción de documentos, falta de acceso, peligro para familiares, etc.).

Ser extremadamente consistente entre tu formulario, tu declaración y lo que digas en la entrevista.

Lo mejor es contactar un abogado o representante acreditado para que puede ayudarte a identificar evidencias que muchas personas pasan por alto como registros médicos antiguos, mensajes, publicaciones en redes, etc.

Solicitar asilo implica más que llenar un formulario. Por eso tienes que saber qué documentos y testimonios debes presentar para que tu versión de los hechos resulte creíble ante USCIS (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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