Comenzó la cuenta regresiva para que culmine la presentación de la declaración de impuestos, el 15 de abril de 2026. Si bien ahora corresponde declarar por el año fiscal 2025, ¿sabías que puedes recibir reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de años anteriores? Muchos contribuyentes desconocen que aún tienen la oportunidad de reclamar dinero que les pertenece y que el gobierno retiene si no presentan a tiempo sus formularios. Por eso, es clave revisar tus declaraciones pendientes y actuar cuanto antes. Conoce de cuáles se trata antes de que venzan en estos días y los pierdas.

LOS REEMBOLSOS QUE ESTÁN EN RIESGO EN 2026

Teniendo en cuenta que los contribuyentes tienen un plazo para reclamar un reembolso de años anteriores, se recomienda revisar si tienen declaraciones pendientes antes de que venza la fecha límite del 15 de abril.

Tras lo señalado, cabe precisar que, este 2026, el único reembolso que está en riesgo de perderse es de 2022; es decir, si no presentaste tu declaración de ese año podrías perder dinero del IRS, ya que pasará al Tesoro de Estados Unidos y no habrá forma de recuperarlo, pero tranquilo, pues tienes una última oportunidad para reclamarlo.

“Los contribuyentes tienen un tiempo limitado para reclamar reembolsos”, advierte el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU.

Por lo tanto, si no presentaste tu declaración del año fiscal 2022, tienes hasta el miércoles 15 de abril de 2026 para hacerlo. Si lo haces dentro de ese plazo podrás reclamar tu reembolso, caso contrario, perderás ese dinero.

“Hay muchas personas que califican para créditos y se pueden regresar solamente hasta 3 años. Después de los 3 años, aunque tengas reembolso ya no te los dan”, señaló el contador público Arturo Murillo a Univision.

Con lo señalado es importante entender que el IRS aplica un plazo máximo de tres años para que un contribuyente pueda reclamar un reembolso de años fiscales anteriores. ¿Y por qué este 2026? Porque la declaración de impuestos del año fiscal 2022 se hizo en 2023; por tanto, si sumamos tres años más, corresponde a este periodo.

Reembolsos del IRS a punto de caducar en 2026: así puedes evitar perder tu dinero (Foto referencial: Freepik)

¿QUIÉNES DEBEN REVISAR SI TIENEN DINERO PENDIENTE DEL IRS?

Según El Diario, los grupos que tienen altas posibilidades de reclamar dinero pendiente del IRS son:

Las personas que no presentaron su declaración en años anteriores.

Los trabajadores independientes o con ingresos variables.

Las personas que cambiaron de empleo o domicilio.

Los migrantes recientes con poca experiencia en temas fiscales

¿CUÁLES SON LOS CRÉDITOS FISCALES QUE PODRÍAS PERDER?

Algunos de los beneficios que como contribuyente podrías estar perdiendo son algunos créditos fiscales como:

Crédito tributario por ingreso de trabajo (EITC)

Crédito tributario por hijos

Créditos por cuidado de niños y dependientes

Créditos por educación

¿CÓMO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 2022 ANTES QUE VENZA EL PLAZO?

Para presentar tu declaración de impuestos de 2022 antes del 15 de abril de 2026 tienes que hacer lo siguiente:

1. Reunir tus documentos de 2022: formularios W-2, 1099, 1098, estados de cuenta bancarios y cualquier constancia de ingresos o deducciones de 2022. Asimismo, tTen a la mano tu número de Seguro Social o ITIN, y datos de cuenta bancaria si quieres depósito directo del reembolso.

​2. Conseguir los formularios del año 2022: descargar el Form 1040 del año 2022 y sus instrucciones desde la sección de “Prior year forms” del IRS. En caso necesites anexos (Schedule A, C, EIC, etc.), también deben ser las versiones específicas del año 2022.

​3. Completar la declaración de 2022: puede ser a mano (en PDF rellenable e imprimir) o puedes usar un software que aún permita preparar declaraciones de 2022. Asegúrate de marcar claramente que es “tax year 2022” y revisa bien las cifras para evitar errores que retrasen tu reembolso.

​4. Enviarla por correo al IRS: al ser una declaración de años anteriores no puedes usar e‑filear; por tanto, debes enviarla en papel por correo a la dirección del IRS que corresponda a tu estado. Usa correo certificado o con tracking y conserva el comprobante de envío con matasellos del 15 de abril de 2026 o antes, solamente de esa forma podrás reclamar tu reembolso de 2022.

Para acceder a estos reembolsos es indispensable reconstruir la información de 2022, usar los formularios correctos de ese año y enviar la declaración en papel, con matasellos del 15 de abril de 2026 o antes (Foto: Freepik)

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