Tras los dos últimos casos de sospechosos de asesinato que desaparecieron luego de quitarse los grilletes electrónicos mientras esperaban su juicio en Houston, Texas, el gobernador Greg Abbott planteó penas más duras para quienes remuevan estos dispositivos de geolocalización. Estos incidentes reavivaron el debate sobre la eficacia del monitoreo electrónico y sobre si las condiciones actuales son suficientes para garantizar que los acusados se presenten ante la justicia. En medio de la preocupación de autoridades, fiscales y comunidades afectadas por la violencia, el mandatario estatal decidió impulsar cambios legales para enviar un mensaje de “tolerancia cero” frente a quienes intenten burlar este tipo de supervisión. ¿Qué dice exactamente su propuesta? En esta nota te lo contamos.

Cabe precisar que ambos casos de fuga se registraron en mayo de 2026, aunque en días distintos. Lee Gilley fue acusado de asesinar a su esposa embarazada en octubre de 2024, pero cortó el grillete electrónico y huyó de Estados Unidos, llegando con documentos falsos a Milán, donde fue detenido. Walter Pozos fue acusado de un homicidio relacionado con un choque a más de 100 millas por hora en el condado de Harris y se fugó días antes de su audiencia.

Las autoridades, fiscales y comunidades afectadas por la violencia cuestionan si el monitoreo electrónico actual es suficiente para garantizar que los acusados se presenten ante la justicia (Foto: AFP)

CUESTIONAMIENTO A LAS FUGAS TRAS QUITARSE EL GRILLETE ELECTRÓNICO EN TEXAS

Los grilletes electrónicos se utilizan en Estados Unidos como una condición obligatoria bajo fianza para algunos acusados de diversos delitos, mientras esperan su juicio y cumplen funciones específicas de seguridad pública. Si bien rastrea satelitalmente (GPS) en tiempo real la ubicación exacta del sospechoso, han ocurrido casos de fuga después de que se quitaran estos dispositivos.

Como los dos casos ocurrieron en el condado de Harris, el gobernador Greg Abbott cuestionó el programa de monitoreo electrónico y advirtió los riesgos para la seguridad pública cuando sujetos acusados de cometer delitos graves evaden el sistema.

¿QUÉ PROPONE GREG ABBOTT PARA QUIENES SE QUITEN EL GRILLETE ELECTRÓNICO EN TEXAS?

“El programa de tobilleras electrónicas del condado de Harris está bajo escrutinio tras la desaparición de sospechosos de asesinato antes del juicio. Esto ocurre con demasiada frecuencia. Los delincuentes que hacen esto deben ser arrestados y se les debe negar la fianza. Quien se quite una tobillera electrónica debe recibir una pena mínima obligatoria de cárcel. Añadiré esto a la legislación que debe aprobarse”, escribió en su cuenta de X.

Mientras aumenta la preocupación por las fugas de sospechosos peligrosos, el gobernador de Texas impulsa cambios legales para endurecer las consecuencias de quitarse el grillete electrónico (Foto: Greg Abbott / X)

La propuesta de Abbott sobre endurecer de forma significativa las consecuencias para quien manipule, dañe o se quite un grillete electrónico mientras está bajo supervisión, especialmente si está vinculado a procesos penales o de inmigración incluye:

Convertir esa acción en un delito específico (o agravar el delito ya existente), de modo que no se considere solo una “violación técnica” de las condiciones de supervisión, sino un crimen independiente con pena de cárcel.

Restringir o negar la libertad bajo fianza a quienes cortan o desactivan el dispositivo, sobre todo si ya tenían antecedentes o estaban siendo procesados por delitos graves o asuntos migratorios.

Facilitar que fiscales y jueces ordenen la detención inmediata y la revocación de cualquier beneficio previo (probation, libertad condicional, programas alternativos) en cuanto se detecte que la persona se quitó el grillete.

A tener en cuenta: como se trata de propuestas aún en discusión o en proceso legislativo, los detalles exactos (años de cárcel, montos de multa, tipo de delito) pueden cambiar según lo que apruebe finalmente el Congreso de Texas, pero la idea central es tratar el retiro del grillete como una violación grave que conlleve prisión y cierre de puertas a futuros beneficios de libertad.

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