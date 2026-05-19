Si eres inmigrante y estás en un proceso de legalización, de seguro has escuchado hablar de las audiencias en corte de inmigración o ya tienes una programada como parte del proceso legal en donde un juez determina si eres elegible para permanecer en los Estados Unidos o debes ser deportado. Esta reunión ante un tribunal suele tener una fecha establecida y que se anuncia con anticipación; sin embargo, abogado de inmigración están alertando a los solicitantes para que estén atentos a su correo y revisando constantemente el estatus de su caso ya que las citas están siendo cambiadas y muchos pueden terminar con una orden de salida del país por no haber acudido. Aquí te explico lo que está sucediendo y lo que debes hacer para no correr riesgos.

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Están adelantando las fechas de cortes de inmigración por diversos motivos y no asistir te puede traer consecuencias fatales. (Foto: Michael M. Santiago / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Qué está pasando con las citas en corte de inmigración

Las fechas de las citas en la Corte de Inmigración (EOIR) cambian frecuentemente y sin previo aviso. Debido al aumento de jueces, se están reprogramando tanto citas lejanas para fechas más próximas, como audiencias cercanas para el futuro. Faltar a una cita por no enterarse del cambio puede resultar en una orden de deportación en ausencia.

“Estamos viendo a muchos inmigrantes a los que el gobierno ha decidido cambiar la fecha en la que tiene su audiencia, ya sea preliminar (conocida como master) o la final (conocida como individual). El gobierno ha contratado a muchos más jueces y le está poniendo más presión a las cortes para que adjudiquen decisiones en tiempo récord. Es por eso que estamos viendo que muchos inmigrantes que tenían su audiencia dentro de 2 o 3 años, se la han cambiado para este mismo año y viceversa, quienes debían ir este año y ya no tendrán que hacerlo hasta el 2030 o más que eso. Lo importante es que siempre estés revisando periódicamente cuándo es tu próxima audiencia. Estén pendientes de su caso”, explicó el abogado de inmigración John De la Vega.

Para saber cuándo es tu próxima audiencia, verifica tu caso a través del sistema automatizado del gobierno utilizando tu Número de Registro de Extranjero (Número-A). Foto: EFE/Sarah Yenesel

Cómo puedes verificar tu próxima fecha de corte

Para que estés al tanto de la fecha exacta de tu cita o si está cambió o se adelantó, es importante que sigas estos pasos:

Puedes llamar al 1-800-898-7180, luego marcar la opción 2 en español y tener a la mano el número A o A number para identificar tu caso.

También puedes abrir una cuenta en la corte para que te envíen notificaciones a través del correo electrónico haciendo clic aquí en la plataforma del Sistema de Información Automatizada de Casos de la EOIR.

en la plataforma del Sistema de Información Automatizada de Casos de la EOIR. Adicionalmente, es importante que si te mudas hagas el cambio de dirección completando un formulario haciendo clic aquí , según detallan desde Telemundo48.

, según desde Telemundo48. Revisa constantemente tu correo postal, ya que las cortes envían notificaciones oficiales sobre cualquier reprogramación.

Recuerda que las citas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son distintas a las citas de la Corte. Si necesitas verificar tu fecha de reporte en una oficina de ICE, puedes hacerlo ingresando a Check-in de ICE.

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