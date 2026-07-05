El Departamento de Policía de Dallas ha captado la atención de la comunidad al anunciar una inesperada renovación en su vestimenta y apariencia personal. Se trata de una medida que puede generar sorpresa entre los residentes de la ciudad texana, pues tenían una imagen tradicional de las autoridades en las calles. Para conocer más detalles sobre esta nueva normativa que ya entró en vigor desde el presente mes, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Según una información compartida por N+ Univision 23 , el anuncio fue realizado por Daniel C. Comeaux, jefe de la Policía de Dallas, mediante un memorando interno. Este cambio no significa que se eliminará las reglas de uniforme; al contrario, modifica la manera de presentarse de los oficiales durante sus jornadas.

Desde julio, los agentes policiales de Dallas podrán lucir una nueva apariencia. (Crédito: AFP)

Qué podrán usar los oficiales de Dallas desde julio

Los agentes de esta dependencia policial han sido autorizados a utilizar gorras de béisbol, siempre que estas sean entregadas por la propia institución o por agrupaciones policiales acreditados. En términos simples, no podrán usar sus propios accesorios personales.

Además, la normativa interna permitirá que los oficiales porten un único piercing de tipo “stud” en un costado de la nariz, el cual debe estar adherido a la piel, contar con un tamaño menor a 1.5 milímetros y consistir en una esfera metálica de tono oro o plata.

Otro detalle que podría llamar la atención entre los habitantes de esta ciudad texana será que estos agentes policiales de Dallas podrán contar con tatuajes visibles en manos y dedos, siempre y cuando pasen por una revisión interna.

Eso sí, también existirá restricciones estrictas, ya que estas nuevas reglas continuarán prohibiendo el uso de aros, joyería colgante, piedras de colores, varios piercings, piezas con textura o diseños que sobresalgan entre los policías.

Se espera que los oficiales de Dallas usen gorras de béisbol en sus operativos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué significa este cambio para los residentes de Dallas

De acuerdo al medio citado, Dallas es una ciudad donde se visualiza frecuentemente el contacto entre las personas y las autoridades policiales, ya sea mediante patrullajes, eventos públicos, reportes de tránsito o presencia policial en vecindarios.

Antes de confirmarse esta nueva normativa, estas personas tenían una imagen bien definida de la vestimenta y apariencia de los agentes policiales; sin embargo, deberán acostumbrarse a esta nueva realidad a corto o mediano plazo.

Es importante resaltar que la implementación de esta medida no cambiará la funciones ni responsabilidades del Departamento de Policía de Dallas.

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