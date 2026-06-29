Un imponente fenómeno meteorológico cruzará los cielos del norte de Texas durante esta semana. Sucede que los expertos en climatología advirtieron la llegada del polvo de Sahara a esta área. Si bien es posible que este evento ofrezca atardeceres espectaculares, sus efectos invisibles representan un desafío para los salud de los residentes. A continuación, te brindaré detalles sobre el pronóstico de la calidad del aire y quiénes podrían resultar afectados.

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De acuerdo a una información compartida por N+ Univision DFW , ya está avanzando una nube de polvo sobre esta área específica de Texas. Su paso podría dejar cielos brumosos desde este lunes 29 hasta el martes 30 de junio.

La tormenta de arena no sería la única preocupación, pues se espera que una capa de partículas de aire ocasione que el cielo texano luzca opaco; es más, los habitantes pueden experimentar un intenso calor en las fechas señaladas.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) estima que los valores pueden alcanzar máximas de 90 °F , Ángela del Río, meteoróloga del medio citado, precisa que la sensación térmica podría posicionarse entre 100 a 105 °F.

La llegada de este fenómeno meteorológico tendría un impacto en las familias que radican en las ciudades de Dallas, Fort Worth, Arlington, Irving, Garland, entre otras.

Los efectos del polvo de Sahara se podrán presenciar entre este lunes 29 y el martes 30 de junio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Quiénes deben cuidarse en Texas ante el paso del polvo de Sahara

De acuerdo a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, este polvo puede elevar las partículas finas en los puntos anteriormente mencionados. Entonces, es sumamente importante tomar precaución para no resultar afectados.

Por consecuente, toda persona que padece de asma, alergias, problemas respiratorios o sensibilidad al aire están expuestos a experimentar irritación, tos, congestión o cansancio si se encuentran en los exteriores.

Este polvo puede ser perjudicial para aquellos que presentan problemas respiratorios. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

También deben mantenerse en resguardo aquellos con problemas de corazón o pulmones, incluyendo niños y adultos mayores .

Se aconseja verificar los niveles contaminación ambiental previamente al salir a las calles, moderar los entrenamientos intensos al aire libre y evitar la ventilación de los hogares, manteniendo las ventanas cerradas.

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