¿A quién no le gusta ir al volante con buena música para hacer más llevadero el trayecto? A la gran mayoría, ¿verdad? Para muchos conductores, poner sus canciones favoritas se ha vuelto casi parte del ritual cada vez que encienden el motor, ya sea para ir al trabajo, hacer diligencias o simplemente relajarse mientras conducen. Sin embargo, si el volumen excede los límites permitidos, puedes ser multado con más de 100 dólares en algunos condados de Florida. Así que, si la próxima vez piensas subir el sonido mientras transitas por la ciudad, es mejor saber qué dice la ley estatal al respecto para no llevarte ninguna sorpresa.

Cabe precisar que, durante el verano, a muchas personas en ciudades como Miami, Orlando o Tampa les encanta poner al máximo el volumen de sus vehículos mientras recorren distintos lugares; algo similar ocurre con los dueños de embarcaciones ancladas en los puertos deportivos. Esta situación ha generado malestar en las zonas afectadas.

Si te encanta manejar o navegar con la música muy alta, conviene conocer qué establece el Título XXIII, Capítulo 316, Sección 3045 del código de tránsito de Florida (Foto: Freepik)

¿QUÉ DICE LA LEY DE FLORIDA SOBRE PONER MÚSICA A TODO VOLUMEN EN TU AUTO?

Escuchar música a todo volumen en tu auto no solamente causa molestias a otras personas, también se convierte en una enorme distracción para ti, ya que no puedes prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor como escuchar la sirena de una ambulancia, un camión de bomberos o un coche de policía; es decir, todo lo relacionado con la seguridad vial.

Frente a este contexto, Florida puso un alto a esta falta y estableció un límite legal respecto a los decibeles, norma que debes conocer si eres conductor de un carro o dueño de una embarcación al que le fascina escuchar música muy alto. Cabe precisar que las sanciones pueden variar de un condado a otro.

Entonces, ¿qué dice la ley sobre escuchar música? Se emitirá una sanción a los conductores cuando escuchen música a todo volumen, perturbando la tranquilidad de los demás.

De acuerdo con el Título XXIII, Capítulo 316, Sección 3045: “Es ilegal que cualquier persona que opere u ocupe un vehículo automotor en una calle o carretera amplifique el sonido producido por una radio, reproductor de cintas u otro dispositivo o instrumento mecánico que produzca sonido desde el interior de manera que el sonido sea:

(a) Claramente audible a una distancia de 25 pies (7,5 m) o más del vehículo motorizado; o

(b) Más fuerte de lo necesario para que las personas dentro del vehículo lo escuchen cómodamente en áreas adyacentes a iglesias, escuelas u hospitales.

Como lo indica el punto (a), no se habla de decibeles sino del alcance del sonido; por lo tanto, la policía puede detener a quienes infringen las leyes. En algunos condados, la multa puede superar los US$100 y en ciertas jurisdicciones podría derivar en sanciones adicionales o comparecencias administrativas.

Más allá de la molestia para vecinos y peatones, el exceso de volumen también puede impedir que escuches avisos clave para la seguridad vial (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

ALGUNAS EXENCIONES

La ley precisa que las disposiciones de esta sección no se aplicarán a ningún vehículo automotor de las fuerzas del orden equipado con ningún dispositivo de comunicación necesario para el desempeño de las funciones policiales ni a ningún vehículo de emergencia equipado con ningún dispositivo de comunicación necesario para el desempeño de ningún procedimiento de emergencia.

Tampoco para las unidades utilizadas con fines comerciales o políticos que, en el curso normal de dichas actividades, utilicen dispositivos sonoros. “Las disposiciones de este inciso no impedirán que las autoridades locales, con respecto a las calles y carreteras bajo su jurisdicción y dentro del ejercicio razonable de la potestad policial, regulen el horario y la forma en que dichas actividades pueden llevarse a cabo”, se lee.

Aclaran que las disposiciones de esta sección no se aplican al ruido producido por una bocina u otro dispositivo de advertencia requerido o permitido por el art. 316.271.

La regulación alcanza tanto a vehículos como a embarcaciones (Foto: Freepik)

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