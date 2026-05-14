Los permisos obligatorios para llevar a cabo múltiples reparaciones y remodelaciones en casas unifamiliares ya no serán necesarios en Florida tras la aprobación del proyecto HB 803, firmado por el gobernador Ron DeSantis. Esta norma representa una de las reformas más importantes a favor de los propietarios, que antes debían gestionar autorizaciones incluso para cambios menores en sus hogares. Aunque la medida ha sido aplaudida por gran parte de la ciudadanía, en esta nota te detallamos qué trabajos quedan liberados de permiso y cuáles siguen sujetos a regulación bajo la nueva ley que entra en vigor el 1 de julio de 2026.

Vale precisar que este cambio beneficiaría en gran medida a quienes viven en condados como Miami‑Dade, Broward y Palm Beach, donde la combinación de humedad, salitre, lluvias intensas y altas temperaturas obliga a muchos propietarios a hacer arreglos en sus casas con mucha frecuencia.

Obras en casa sin tantos trámites: lo que permite la nueva ley HB 803 a los propietarios de Florida (Foto: Freepik)

¿QUÉ ESTÁ PERMITIDO Y QUÉ NO CON LA LEY HB 803?

La HB 803 amplía qué obras en casas unifamiliares se pueden hacer sin permiso, pero mantiene varias restricciones importantes.

¿Qué está permitido sin permiso?

En general, NO se necesita permiso de construcción cuando:

Son trabajos en viviendas unifamiliares con un valor total de hasta US$7,500.

Se trata de reparaciones y mejoras menores como instalación o reparación de cercas, pintura exterior, pequeños decks o terrazas, ciertas reparaciones de pantallas, sustitución de revestimientos y algunos trabajos de paisajismo y mantenimiento exterior, siempre que estén por debajo de ese monto.

Son proyectos residenciales pequeños que no implican cambios estructurales ni intervienen en sistemas críticos de la casa.

La ley también reduce tarifas de permisos cuando se usan inspectores/proveedores privados y agiliza plazos para que los gobiernos locales respondan solicitudes de permisos.

¿Qué NO está permitido o sigue con permiso?

Aunque exista el umbral de US$7,500, sí se requiere permiso en los siguientes casos:

Trabajos eléctricos, de plomería, mecánicos, de gas o estructurales, sin importar el costo.

Obras en propiedades ubicadas en zonas de riesgo de inundación, donde el límite de US$7,500 no aplica.

Colocación de viviendas prefabricadas en ciertos lugares, como lotes de casas móviles y algunas zonas residenciales unifamiliares.

Instalación de muros o barreras temporales contra huracanes e inundaciones que deban cumplir estándares específicos, aunque sean de bajo costo.

Dividir un proyecto grande en varios pequeños solo para aparentar que cada uno cuesta menos de US$7,500: la ley prohíbe fragmentar obras con ese fin.

Además, la norma fija reglas sobre vencimiento de permisos, limita qué pueden exigir las asociaciones de propietarios (HOA) y permite que inspectores de otros estados trabajen temporalmente en Florida tras emergencias, pero esas partes no eliminan la necesidad de permiso cuando la ley lo sigue exigiendo

Algunas medidas especiales ante emergencias

La ley también pensó en situaciones de emergencias a causa de desastres naturales:

Se permiten instalar barreras temporales para proteger las viviendas de huracanes o inundaciones sin tener que tramitar permisos por adelantado.

Además, cuando se declara un estado de emergencia, algunos profesionales con licencia en otros estados podrán trabajar de forma temporal en Florida para agilizar las labores de reparación y reconstrucción, publica Telemundo 51.

Vale mencionar que la norma también reduce el margen de acción de las autoridades locales para revisar este tipo de trabajos, autoriza que algunos profesionales de la construcción con licencia en otros estados ejerzan en Florida durante un año después de declararse un estado de emergencia y deja fuera de la exigencia de permiso a ciertos muros temporales que se usan para proteger viviendas de huracanes o inundaciones.

La ley también introduce reglas especiales para situaciones de emergencia (Foto: Freepik)

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