Con la llegada de octubre, millones de beneficiarios esperan los pagos de la Administración del Seguro Social (SSA), ya que este dinero les ayuda a cubrir gastos esenciales como alimentos, vivienda, medicamentos y atención médica. Para muchas personas jubiladas, con discapacidad o que reciben otros beneficios, conocer el calendario de depósitos es clave para organizar el presupuesto del hogar y evitar contratiempos. Ante la expectativa por saber cuándo llegará el próximo pago, en esta nota te explicamos cómo funciona el cronograma de la SSA, qué factores determinan la fecha de depósito y cuáles son los demás pagos programados durante el mes.

La Administración del Seguro Social mantiene un calendario escalonado para los pagos de jubilación, sobrevivientes y discapacidad, según la fecha de nacimiento de cada beneficiario (Foto: Pexels)

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO PAGO DEL SEGURO SOCIAL EN OCTUBRE?

Si recibes beneficios del Seguro Social, seguramente sabes que la SSA envía los depósitos en distintas fechas a lo largo del mes. Según el calendario oficial, el próximo pago de octubre de 2026 está programado para el miércoles 14.

Ese día recibirán sus depósitos quienes nacieron del 1 al 10 de cualquier mes. Cabe precisar que la SSA paga los beneficios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad según la fecha de nacimiento.

Por lo tanto, las siguientes fechas de pago se realizarán:

Miércoles 21 de octubre: quienes nacieron del 11 al 20 de cualquier mes

quienes nacieron del 11 al 20 de cualquier mes Miércoles 28 de octubre: quienes nacieron del 21 al 31 de cualquier mes

¿CUÁNDO COBRAN LOS BENEFICIARIOS DE LA SSI EN OCTUBRE?

Los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan normalmente el primer día de cada mes; por lo tanto, el depósito se hizo el 1 de octubre. Pero no será el único pago para estos beneficiarios, ya que llegará otro el 30 de noviembre.

¿Por qué habrá dos pagos de SSI? Porque el 1 de noviembre cae en domingo y al tratarse de un día no laborable, la Administración del Seguro Social (SSA) mueve el depósito al último día hábil anterior.

Por lo tanto, el segundo pago del 30 no es un bono, tampoco un aumento ni un pago adicional: es el beneficio de noviembre emitido anticipadamente; por esa razón, no habrá un depósito regular de SSI el 1 de noviembre.

Entonces, ¿quiénes podrían recibir tres depósitos? Podrían recibir hasta tres depósitos quienes cobran tanto SSI como Seguro Social y pertenecen al grupo cuyo pago de Seguro Social llega el 2 de octubre:

SSI de octubre: 1 de octubre

1 de octubre Seguro Social de octubre: 2 de octubre

2 de octubre SSI de noviembre adelantado: 30 de octubre

EN RESUMEN

A lo largo de octubre hay seis fechas de depósito directo: el 1, 2, 14, 21, 28 y 30 de octubre, de los cuales dos ya se dieron a inicios del mes.

A continuación, te presentamos una tabla detallada de todos los pagos para octubre de 2026:

Fecha ¿Quién recibe el pago? ¿Qué pago es? Jueves 1 de octubre Beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) Pago mensual de SSI correspondiente a octubre (YA SE PAGÓ) Viernes 2 de octubre Personas que cobran Seguro Social desde antes de mayo de 1997; quienes reciben SSI y Seguro Social; personas que viven fuera de EE. UU.; y algunos inscritos en un Programa de Ahorros de Medicare Pago mensual de Seguro Social de octubre, adelantado porque el 3 de octubre cae sábado (YA SE PAGÓ) Miércoles 14 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 1 al 10 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Miércoles 21 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 11 al 20 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Miércoles 28 de octubre Beneficiarios de Seguro Social nacidos del día 21 al 31 Pago de jubilación, sobrevivientes, familiares o SSDI Viernes 30 de octubre Beneficiarios de SSI Pago de SSI de noviembre, adelantado porque el 1 de noviembre cae domingo

La SSA deposita beneficios de forma electrónica en una cuenta bancaria mediante depósito directo, o en una tarjeta Direct Express si esa es la modalidad elegida por el beneficiario.

¿QUÉ HACER SI LOS PAGOS NO LLEGAN LA FECHA INDICADA DE OCTUBRE?

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

IMPORTANTE: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

Feriados o fines de semana: cuando el 1 de mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 de mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

Existen diversos factores por los cuales pueden retrasarse tu pago del Seguro Social (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)