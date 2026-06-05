Cada día, millones de personas desechan su comida cuando observan la etiqueta de vencimiento y descubren que pasó de la fecha permitida. Se trata de una práctica ideal con la finalidad de cuidar nuestro organismo; sin embargo, una reciente investigación en Estados Unidos podría cambiar tu perspectiva en su totalidad sobre las alertas de frescura de los productos empaquetados. Esta nota te revelará más información sobre el significado de estas fechas.

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Las personas con conocimiento básico sobre seguridad alimentaria tienen grabado en la mente que todo producto empaquetado que sobrepase la fecha de vencimiento debe desecharse; es una práctica común para evitar cualquier mal en el estómago; sin embargo, también representa una pérdida de dinero.

Todos hemos pasado por esta situación y posiblemente has tenido la pregunta “¿Qué pasaría si lo como pasando un día de la fecha de vencimiento?“. En un primer momento, lo asocias con un riesgo, pero quedarás sorprendido con el reciente estudio realizado por la Universidad de Auburn.

De acuerdo a la casa de estudios citada, los ciudadanos estadounidenses tienden a desperdiciar 1,000 libras de comida cada año. Los investigadores señalan que dicha situación ocurre en parte porque los plazos de vencimientos son muy estrictos.

Esta realidad representa un gasto económico excesivo, ya que algunos productos suelen ser costosos y no suelen ser consumidos porque vencen en cuestión de días; sin embargo, los hallazgos del estudio demostrarían que existe la posibilidad de consumir dicho alimentos a pesar de que haya llegado a “vencer”.

Es posible que un producto vencido puede tener más tiempo de vida tomando ciertos factores. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Una explicación simple con la carne envasada

El estudio de la Universidad de Auburn se centró específicamente en los plazos de vencimiento de la carne de los supermercados , un indicador usado por los vendedores para gestionar la rotación en sus estantes.

Según el informe oficial, el periodo de caducidad de la carne se establece en cuatro días posteriores a su empaque. El cálculo se determina desde que el momento en que este corte de res comienza a perder su tono rosa brillante; sin embargo, los especialistas consideran que la alteración en la coloración del producto no sería el indicador principal para indicar que no es apta para el consumo humano.

"Si un consumidor ve que al tercer día su carne está marrón y se acerca la fecha de caducidad, podría pensar que está en mal estado, pero en realidad solo se trata de una disminución de la calidad“, indicó Isabella Gafanha, estudiante de maestría de Auburn, a Fox News .

Los investigadores indican que el cambio de coloración de la carne envasada no puede ser un indicador para decir que no es apta para el consumo humano. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para comprobar ello, los investigadores usaron una máquina para rastrear los cambios en las comunidades microbianas de paquetes de carne molida durante 14 días; la finalidad era relacionar esas variaciones con las pérdidas en la calidad del producto y con los factores que evidencian su estado de descomposición.

Al confirmar que es viable predecir los patrones de deterioro de la carne, este equipo proyecta perfeccionar el cálculo de las fechas de vencimiento, buscando así disminuir el desecho anual de toneladas de este alimento.

“Una mayor vida útil debe validarse mediante una ciencia rigurosa de la seguridad alimentaria y una supervisión regulatoria”, declaró Darin Detweiler, experto en políticas de seguridad alimentaria y profesor de la Facultad de Estudios Profesionales de la Universidad Northeastern, al medio citado.

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