Solo tuvieron que pasar 57 horas desde su formación, el domingo 27 de septiembre de 2026 a las 3:00 p.m. —tiempo del centro de México—, para que la tormenta tropical Rachel se convirtiera en un huracán de categoría 1, este miércoles 30 a las 00:00 horas. El fenómeno continúa fortaleciéndose en el Pacífico oriental y mantiene bajo atención a las autoridades meteorológicas, ante la posibilidad de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje peligroso en las zonas que puedan verse afectadas. Mientras el sistema avanza, crece la expectativa sobre su evolución en los próximos días y las regiones que podrían resentir sus efectos, te damos a conocer cuál es su trayectoria y su posible impacto en Estados Unidos.

Unas olas de gran altura rompen contra el malecón mientras ondea una bandera roja de advertencia frente a la oficina de la Capitanía de Puerto en el puerto turístico de Acapulco, estado de Guerrero, México, el 28 de septiembre de 2026, alertando a las embarcaciones para que no zarpen ante la llegada de la tormenta tropical Rachel (Foto: Francisco Robles / AFP) / FRANCISCO ROBLES

¿CUÁL ES LA TRAYECTORIA DEL HURACÁN RACHEL?

A las 2:00 p.m. MST del 30 de septiembre, el centro de Rachel se ubicaba cerca de los 18.8° norte y 108.0° oeste, aproximadamente a 185 millas al suroeste de Cabo Corrientes, México, y a 310 millas al sureste de Cabo San Lucas. Se movía hacia el noroeste a unas 8 mph (13 km/h).

“Rachel se mueve hacia el noroeste a cerca de 8 mph (13 km/h). Se espera un movimiento hacia el noroeste a una velocidad de avance más lenta durante los próximos uno o dos días, seguido de un giro hacia el oeste-noroeste y oeste a finales de esta semana. En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Rachel se aleje de la parte continental de México y pase al sur de la península de Baja California hasta el jueves”, se lee en el aviso público sobre el huracán.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé este patrón:

Durante el próximo día o dos, avanzará hacia el noroeste a una velocidad menor.

Más adelante esta semana, girará hacia el oeste-noroeste y luego hacia el oeste.

El centro del ciclón debe mantenerse mar adentro, al sur de la península de Baja California, al menos hasta el jueves.

¿EL HURACÁN RACHEL PUEDE AFECTAR A EE.UU.?

Por ahora, no hay indicios de que Rachel vaya a tocar tierra en Estados Unidos o que represente una amenaza directa para la costa de California, Arizona, Nevada o Hawái. Su ruta prevista lo orienta al oeste sobre el Pacífico, lejos del territorio continental estadounidense.

Aun así, los pronósticos de ciclones tropicales pueden cambiar, especialmente tras varios días y convertirse en huracán mayor mientras permanece sobre aguas abiertas. Por eso, quienes tengan planes marítimos en el Pacífico oriental —incluida la zona al sur de Baja California— deberían seguir los boletines del NHC y los avisos locales.

Intensidad y riesgos

Rachel ya registra vientos máximos sostenidos cercanos a 85 mph (140 km/h), propios de un huracán de categoría 1. El NHC indicó que las condiciones favorecen un fortalecimiento rápido durante el miércoles y la noche, con la posibilidad de que alcance categoría de huracán mayor —categoría 3 o superior— en aproximadamente uno o dos días.

“Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 millas (55 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 150 millas (240 km)”, se lee en el aviso del Centro Nacional de Huracanes.

El riesgo más relevante por ahora se concentra sobre el mar:

Vientos intensos y condiciones peligrosas para embarcaciones.

Oleaje fuerte y corrientes de resaca en partes de la costa del Pacífico mexicano, según evolucione la intensidad y distancia del sistema.

Posibles cambios en la trayectoria o en las zonas de oleaje, por lo que conviene consultar los avisos actualizados y no basarse solo en una proyección de varios días.