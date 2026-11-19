Si vives en Miami y arrastras complicaciones económicas, tienes una excelente oportunidad para reducir —en cierta parte— estos gastos. Sucede que, del 20 al 22 de noviembre, esta ciudad de Florida habilitará decenas de despensas para que sus residentes puedan obtener alimentos gratis. ¿En qué horarios y cómo localizarlas? Para ello, sigue leyendo este artículo informativo.
Muchas familias que residen en esta área tienen serias complicaciones para lograr que su dinero alcance hasta fin de mes. Esto se debe a las cuentas y las deudas que necesitan pagar.
Se trata de una realidad que complica a muchos hogares, pero Feeding South Florida pretende brindar ayuda con esta iniciativa y así logra que estas familias alivien esta carga económica por varios días.
Se espera que las despensas aliadas entreguen distintos productos nutritivos en estas tres fechas, tales como frutas, verduras, lácteos, proteínas, enlatados y más. La cuestión es acudir con puntualidad.
Horarios y despensas habilitadas en Los Ángeles del 20 al 22 de noviembre
- Viernes 20 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Salvation Army Miami FP + SK
|1907 NW 38th St, Miami, FL 33142
|9:30 a 11:30 a.m.
|St. Matthews Free Will Baptist Church
|6715 NW 2nd Ct, Miami, FL 33150
|12 a 2 p.m.
|Glory Temple Ministry FP
|7950 NW 22nd Ave, Miami, FL 33147
|11 a.m. a 2 p.m.
|Mas Access
|2955 NW 75th St, Miami, FL 33147
|9:30 a.m. a 4 p.m.
|Unity Pentecostal COG
|801 NW 111th St, North Miami, FL 33168
|5:30 a 6:30 p.m.
|N. Miami Church of Nazarene
|1195 NW 124th St, North Miami, FL 33168
|9 a 11 a.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave, Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Sábado 21 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Grove Outreach
|3749 Grand Ave, Miami, FL 33133
|6 a 7:30 a.m.
|Rayfield Family Literacy - Miami
|1263 NW 67th St, Miami, FL 33147
|10 a.m. a 12 p.m.
|First Haitian COG
|7140 N Miami Ave, Miami, FL 33150
|10 a.m. a 12 p.m.
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144
|9 a 11 a.m.
|Fountain of Life Apostolic Church
|3505 NW 79th St, Miami, FL 33147
|10 a.m. a 12 p.m.
|N. Miami Church of Nazarene
|1195 NW 124th St, North Miami, FL 33168
|9 a 11 a.m.
- Domingo 22 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Miami Bethany Church of the Nazarene
|1751 NW 36th St, Miami, FL 33142
|3 a 6 p.m.
|Rayfield Family Literacy - Miami
|1263 NW 67th St, Miami, FL 33147
|1 a 3 p.m.
|Comunidad de Cristo
|1490 SW 67th Ave, Miami, FL 33144
|12 a 1 p.m.
|Norland SDA Church
|1175 NW 183rd St, Miami Gardens, FL 33169
|5:30 a 7:30 p.m.
Si quieres encontrar una despensa más cercana, puedes ingresar a la plataforma de Feeding South Florida. Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te brindará los puntos de encuentro más favorables a tu ubicación.