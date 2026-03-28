Próximamente, las facturas de agua subirán en Houston, Texas, por lo que los residentes notarán un incremento en lo que deben pagar. Este ajuste se reflejará en los recibos, afectando tanto a hogares como a pequeños negocios, que ya lidian con otros aumentos en el costo de vida. Por ello, es importante revisar con más detalle el consumo mensual, evitar fugas y considerar medidas de ahorro para reducir el impacto en el presupuesto familiar. Antes de que el cambio entre en vigor, te contamos desde cuándo aplicará y qué aspectos debes tener en cuenta para preparar tus finanzas.

Malas noticias para Houston. Descubre cómo quedarán tus facturas de agua tras el aumento de abril (Foto: Freepik)

¿DESDE CUÁNDO HABRÁ UN AUMENTO EN LAS FACTURAS DE AGUA EN HOUSTON?

El Ayuntamiento de Houston confirmó que a partir del 1 de abril de 2026 comenzará a aplicarse un nuevo aumento en las tarifas de agua potable y de servicio de alcantarillado.

Este ajuste supone un incremento promedio de 7.87%, resultado de sumar el 1.37% asociado a la inflación local y el 6.5% previsto en el estudio Water & Wastewater Cost of Service Rate Study adoptado en 2021, precisa N+ Univision.

¿POR QUÉ HABRÁ UN AUMENTO EN LAS FACTURAS DE AGUA EN HOUSTON?

El aumento en las facturas de agua en Houston forma parte del plan de incrementos anuales que esta ciudad de Texas aprobó para financiar la modernización de su sistema de agua y alcantarillado.

Como se recuerda, en 2021, el Ayuntamiento aprobó una subida escalonada de tarifas de agua y aguas residuales a cinco años para reunir cerca de US$2,000 millones destinados a reparar y renovar la infraestructura, en respuesta a exigencias federales y a un acuerdo (consent decree) por violaciones ambientales anteriores, se menciona en el sitio web Click 2 Houston.

Según lo establecido, estos aumentos se aplican cada año el 1 de abril y combinan dos componentes: un ajuste por inflación local (1.37%) y un incremento adicional del 5–6% derivado del estudio de tarifas Water & Wastewater Cost of Service Rate Study, lo que en 2026 arroja un alza promedio de alrededor de 7.87% en las facturas.

Las autoridades aseguran que el dinero es necesario para cubrir costos de operación, mantenimiento, reparación, expansión del sistema y para evitar fallas mayores en plantas y redes de agua potable y aguas residuales.

Las tarifas variarán

Como es de suponer, no todos los usuarios verán el mismo porcentaje de aumento en sus facturas de agua, pues las tarifas se calcularán con base en la categoría y consumo de cada uno.

Los nuevos cuadros tarifarios estarán disponibles el 1 de abril en www.HoustonWaterBills.org.

Si tienes más dudas, como usuario de Houston puedes contactar a Water Customer Service al 713-371-1400.

¿Vives en Houston? Prepárate para pagar más por el agua (Foto: Pixabay)

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