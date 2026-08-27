Si resides en algún condado de Nueva Jersey y pretendes aliviar los gastos de tu hogar, es necesario que leas esta información. Del 28 al 30 de agosto, se entregará alimentos gratis a las familias que se acerquen a cualquiera de las despensas disponibles. Te invito a que leas esta información completa para que sepas los detalles exactos sobre los horarios y los puntos de distribución.

Existen familias que pasan complicaciones económicas cada mes, por lo que les resulta difícil solventar todos los gastos que presentan. En ese caso, no dudarían en aprovechar cualquier ayuda gratuita que les ofrezca las distintas organizaciones comunitarias.

Si bien la iniciativa está pensada para los residentes de bajos recursos, cualquier habitante puede acercarse y acceder a estos productos; solo es necesario llevar una credencial que demuestre que vive en el estado.

Es posible que estas despensas ofrezcan alimentos perecibles y no perecibles, tales como lácteos, verduras, frutas, proteínas, legumbres, pastas, enlatados, entre otras opciones nutritivas. Es más, no se descarta la entrega de artículos de cuidado personal y comida caliente.

Los interesados recibirán distintos productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 28 al 30 de agosto

Viernes 28 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. AngelaCARES,Inc 512 Ocean Avenue Suite Floor 1, Jersey City, NJ 07305 12:30 a 5 p.m. Triangle Park Comm Ct /Jersey City Episcopal CDC 247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 07305 10 a.m. a 1:30 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Toni’s Kitchen 73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

Sábado 29 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Grace Church in Newark 950 Broad St., Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12:30 p.m. Calvary Touch of God Church 636-638 Bergen Street, Newark, NJ 07108 10 a.m. a 2 p.m. Old Bergen Church 1 Highland Ave., Jersey City, NJ 07306 8:30 a.m. a 12:30 p.m. Let’s Celebrate 46 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304 8 a.m. a 12 p.m. United Passaic Organization 163 Autumn Street Suite 301, Passaic, NJ 07055 9:30 a.m. a 12 p.m. St. Joseph Social Service Center 118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201 9 a 11 a.m.

Domingo 30 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Ship 31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901 10 a.m. a 12 p.m. Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo 75 Cedar St., Paterson, NJ 07501 1 a 4 p.m.

Los residentes de Nueva Jersey podrán recibir cajas con distintos productos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En caso consideres que las opciones brindadas te quedan lejanas, puedes ingresar al sistema de Community Food Bank of New Jersey . Con solo insertar tu dirección, vecindario, ciudad o código postal, la plataforma te arrojará las opciones más cercas a tu ubicación.

También puedes participar en voluntariado de este banco de alimentos de Nueva Jersey con el propósito de combatir con la lucha contra el hambre que se registra en el estado. Los requisitos no son tan complicados, ya que necesitas ser mayor de 12 años, completar un formulario de buenas prácticas de fabricación y, de ser posible, traer alimentos para donar.