Se trata de una ayuda para las familias más necesitadas del estado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Se trata de una ayuda para las familias más necesitadas del estado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Si resides en algún condado de y pretendes aliviar los gastos de tu hogar, es necesario que leas esta información. Del 28 al 30 de agosto, se entregará alimentos gratis a las familias que se acerquen a cualquiera de las despensas disponibles. Te invito a que leas esta información completa para que sepas los detalles exactos sobre los horarios y los puntos de distribución.

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Existen familias que pasan complicaciones económicas cada mes, por lo que les resulta difícil solventar todos los gastos que presentan. En ese caso, no dudarían en aprovechar cualquier ayuda gratuita que les ofrezca las distintas organizaciones comunitarias.

Si bien la iniciativa está pensada para los residentes de bajos recursos, cualquier habitante puede acercarse y acceder a estos productos; solo es necesario llevar una credencial que demuestre que vive en el estado.

Es posible que estas despensas ofrezcan alimentos perecibles y no perecibles, tales como lácteos, verduras, frutas, proteínas, legumbres, pastas, enlatados, entre otras opciones nutritivas. Es más, no se descarta la entrega de artículos de cuidado personal y comida caliente.

Los interesados recibirán distintos productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los interesados recibirán distintos productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 28 al 30 de agosto

  • Viernes 28 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. James Social Service Corp.604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071021 a 3 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
AngelaCARES,Inc512 Ocean Avenue Suite Floor 1, Jersey City, NJ 0730512:30 a 5 p.m.
Triangle Park Comm Ct /Jersey City Episcopal CDC247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 0730510 a.m. a 1:30 p.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Toni’s Kitchen73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 0704211:30 a.m. a 12:30 p.m.
  • Sábado 29 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Grace Church in Newark950 Broad St., Newark, NJ 0710210 a.m. a 12:30 p.m.
Calvary Touch of God Church636-638 Bergen Street, Newark, NJ 0710810 a.m. a 2 p.m.
Old Bergen Church1 Highland Ave., Jersey City, NJ 073068:30 a.m. a 12:30 p.m.
Let’s Celebrate46 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 073048 a.m. a 12 p.m.
United Passaic Organization163 Autumn Street Suite 301, Passaic, NJ 070559:30 a.m. a 12 p.m.
St. Joseph Social Service Center118 Division Street, Elizabeth, NJ 072019 a 11 a.m.
  • Domingo 30 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Ship31 Woodland Avenue, Summit, NJ 0790110 a.m. a 12 p.m.
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo75 Cedar St., Paterson, NJ 075011 a 4 p.m.
Los residentes de Nueva Jersey podrán recibir cajas con distintos productos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los residentes de Nueva Jersey podrán recibir cajas con distintos productos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En caso consideres que las opciones brindadas te quedan lejanas, puedes ingresar al . Con solo insertar tu dirección, vecindario, ciudad o código postal, la plataforma te arrojará las opciones más cercas a tu ubicación.

También puedes participar en con el propósito de combatir con la lucha contra el hambre que se registra en el estado. Los requisitos no son tan complicados, ya que necesitas ser mayor de 12 años, completar un formulario de buenas prácticas de fabricación y, de ser posible, traer alimentos para donar.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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