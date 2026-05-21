Si eres amante del fútbol y estás contando los días para el Mundial 2026, pero los altos precios de los boletos te han desanimado, no todo está perdido: si vives en Nueva York podrías conseguir una entrada para ver un partido por solo 50 dólares. Esta iniciativa, impulsada por el alcalde Zohran Mamdani, busca que más residentes puedan vivir en persona uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, sin tener que desembolsar las elevadas tarifas habituales. Se trata de una oportunidad única para quienes sueñan con ver a las grandes selecciones en vivo y sentir el ambiente mundialista desde las tribunas. ¿Cómo funcionará la lotería y quiénes podrán participar? En los siguientes párrafos te lo explicamos.

“Se acerca un Mundial a nuestra ciudad y queremos asegurarnos de que los neoyorquinos de clase trabajadora tengan la oportunidad de ser parte de él. Nos reunimos con el Comité Organizador para garantizar que este torneo pertenezca a la gente que hace de esta ciudad lo que es”, declaró Mamdani en un comunicado. El anuncio lo hizo en Little Senegal, en el barrio de Harlem de Manhattan, junto con la responsable de la Copa Mundial de la ciudad, Maya Handa, y dos miembros de la selección nacional masculina de Estados Unidos, Tim Weah y Mark McKenzie, entre otros miembros de la comunidad.

El organismo rector del fútbol está aplicando un sistema de precios dinámicos para el torneo Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: AFP)

¿CÓMO SERÁ LA LOTERÍA PARA CONSEGUIR BOLETOS PARA EL MUNDIAL 2026 POR US$50?

La ciudad de Nueva York usará un sistema de lotería gratuito para seleccionar a los residentes que podrán comprar entradas del Mundial 2026 a US$50, con cupos muy limitados y varias reglas de participación, anunció el alcalde Zohran Mamdani. El programa entregará 1,000 boletos para encuentros que se disputarán en el MetLife Stadium, además de incluir transporte gratuito de ida y vuelta.

¿Quiénes podrán participar?

Podrán participar del sorteo todos los residentes actuales de la ciudad de Nueva York mayores de 15 años. Vale precisar que las 1,000 entradas, si bien serán para ver los partidos que se disputen en el MetLife Stadium, queda excluida la final.

¿Cuándo es el período de inscripción?

El sorteo comienza el 25 de mayo a las 10:00 a.m. (hora del este) y dura seis días. El límite diario de participantes es de 50,000. Una vez alcanzado este número, se cerrará hasta el día siguiente a la misma hora de inicio.

¿Cuántas veces puede entrar una persona?

Cada persona que cumpla los requisitos podrá entrar una vez al día. Por lo tanto, el número máximo de veces que una persona puede entrar es 6.

¿Cuándo se notificará a los ganadores?

Los neoyorquinos seleccionados al azar serán notificados el 3 de junio mediante el correo electrónico con el que participaron en el sorteo. Cada ganador tendrá 48 horas para comprar hasta dos boletos de 50 dólares.

El programa también aclaró que las personas que requieran ajustes o servicios especiales contemplados en la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) podrán participar en el sistema y acceder a los asientos disponibles.

Un dato importante

Quienes compren boletos deberán verificar su identidad y residencia mediante documentos oficiales, recibos de nómina, contratos de alquiler o hipoteca, o facturas recientes de servicios públicos. Recogerán sus boletos personalmente el día del partido antes de abordar un autobús gratuito de ida y vuelta al MetLife Stadium.

Recuerda: los boletos son intransferibles, sin excepción.

Controles y restricciones

Las entradas serán intransferibles para evitar reventa; se entregarán directamente al aficionado al momento de subir al autobús hacia el estadio (no antes).

La ciudad verificará que los ganadores realmente viven en Nueva York; podrían pedir identificación oficial, recibos de sueldo, contrato de alquiler, hipoteca o facturas de servicios.

Los boletos provienen del cupo del comité organizador Nueva York–Nueva Jersey, no son entradas “regaladas” por la FIFA.

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