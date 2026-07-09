Para este cierre de semana, distintas organizaciones benéficas confirmaron la repartición de alimentos gratis en distintos puntos de San Francisco. De estar interesado en este ayuda, tendrás desde el 10 hasta el 12 de julio para acercarte a una despensa y recibir distintos productos nutritivos. Esta nota informativa te revelaré los detalles más completos para que no te pierdas la posibilidad de disfrutar de distintos platos en tu mesa.
Actualmente, California es considerado como uno de los estados que presenta un alto costo de vida. Dicha situación obliga a sus residentes a obtener buenos ingresos económicos para no pasar apuros cada mes; sin embargo, la realidad suele ser diferente.
Gran parte de las familias que residen en San Francisco tienen muchas complicaciones para lograr que sus ingresos lleguen a fin de mes. Esa situación obliga a que se endeuden o no duden en aprovechar cualquier ayuda social que se realice en la ciudad.
Es así que distintos bancos de alimentos se ponen una mano en el corazón y realizan esta iniciativa con la finalidad de que los más necesitados no pasen hambre en los próximos días; además, ayuda a que estas familias sigan ahorrando o inviertan su dinero en otras metas.
Qué tipos de alimentos recibe el interesado en San Francisco
Según lo informado por San Francisco-Marin Food Bank, la oferta de alimentos está sujeta a disponibilidad, pero por lo general se compone de frutas y verduras, una proteína que puede ser pollo, cerdo congelado o huevos, y una porción de arroz.
Cada familia recibirá un paquete estimado de 25 libras de alimentos. Por esa razón, se recomienda al interesado que asista con un carrito para transportarlo.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 10 al 12 de julio
- Viernes 10 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Booker T. Washington (Western Addition)
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 a 6 p.m.
|District 10 Community Market (Bayview)
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco (Civic Center)
|690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102
|2 a 4:30 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Sábado 11 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: The Little Market (Mission)
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12 a 4 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Domingo 12 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room (Bayview)
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room (Tenderloin)
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
En caso no hayas identificado una despensa cercana a tu hogar, puedes ingresar al sitio web de San Francisco-Marin Food Bank. Con solo dar clic a “LOCALICE ALIMENTOS”, el portal te arrojará las opciones disponibles para que accedas a estos recursos nutritivos.
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