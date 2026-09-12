Toma nota sobre la información esta iniciativa realizada en gran parte de Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Toma nota sobre la información esta iniciativa realizada en gran parte de Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Si estás residiendo en algún condado de Texas, es necesario que prestes atención a la información que te brindaré. Del 14 al 17 de septiembre, cientas de despensas entregarán alimentos gratis a las familias que se acerquen a sus ubicaciones. Es una gran oportunidad que todo residente deberá aprovechar. En caso estés interesado, te recomiendo que sigas leyendo este artículo informativo para que sepas los horarios y los puntos de entrega disponibles.

TE PUEDE INTERESAR

Aunque esta ayuda está pensando especialmente para las familias tejanas en situación de vulnerabilidad económica, cualquier ciudadano puede acercarse a los puntos de entrega para acceder a estos recursos nutritivos.

Se trata de una gran apoyo, ya que los alimentos representan uno de los gastos principales en cada hogar. De esta manera, las familias pueden seguir ahorrando o invertir su dinero en cuentas que necesitan saldar.

Si te preguntas qué tipo de alimentos recibirás en caso te acerques a uno de estos centros de distribución, accederás a productos nutritivos, tales como lácteos, proteínas, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones saludables.

Las personas interesadas pueden recibir distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las personas interesadas pueden recibir distintos alimentos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 14 al 17 de septiembre

  • Lunes 14 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Martes 15 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.11 a.m. a 12:30 p.m.
  • Miércoles 16 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Aunt Bette’s Community Pantry3203 Holmes St., Dallas, TX 752159 a 11 a.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
  • Jueves 17 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Catholic Church1505 Kane St., Houston, TX 770079 a.m. a 1 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Martha’s Kitchen322 S Jensen Dr., Houston, TX 7700311:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Miles of Freedom2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 752159 a.m. a 3:30 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Es importante tener en cuenta los horarios y las direcciones para no tener inconvenientes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Es importante tener en cuenta los horarios y las direcciones para no tener inconvenientes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Para visitar una despensas más cercana a tu ubicación, te recomiendo que visites los buscadores de , y . Debes tener en cuenta en qué área de Texas resides para visitar alguno de estos sistemas y así realizar la consulta.

Es una buena oportunidad para que accedas a productos sin la necesidad de gastar un dólar. Eso sí, te recomiendo asistir con puntualidad o antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren colas y te tome más tiempo de lo imaginado.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC