Si estás residiendo en algún condado de Texas, es necesario que prestes atención a la información que te brindaré. Del 14 al 17 de septiembre, cientas de despensas entregarán alimentos gratis a las familias que se acerquen a sus ubicaciones. Es una gran oportunidad que todo residente deberá aprovechar. En caso estés interesado, te recomiendo que sigas leyendo este artículo informativo para que sepas los horarios y los puntos de entrega disponibles.
Aunque esta ayuda está pensando especialmente para las familias tejanas en situación de vulnerabilidad económica, cualquier ciudadano puede acercarse a los puntos de entrega para acceder a estos recursos nutritivos.
Se trata de una gran apoyo, ya que los alimentos representan uno de los gastos principales en cada hogar. De esta manera, las familias pueden seguir ahorrando o invertir su dinero en cuentas que necesitan saldar.
Si te preguntas qué tipo de alimentos recibirás en caso te acerques a uno de estos centros de distribución, accederás a productos nutritivos, tales como lácteos, proteínas, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones saludables.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 14 al 17 de septiembre
- Lunes 14 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Martes 15 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.11 a.m. a 12:30 p.m.
- Miércoles 16 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Aunt Bette’s Community Pantry
|3203 Holmes St., Dallas, TX 75215
|9 a 11 a.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
- Jueves 17 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Joseph Catholic Church
|1505 Kane St., Houston, TX 77007
|9 a.m. a 1 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Martha’s Kitchen
|322 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|11:30 a.m. a 12:30 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Miles of Freedom
|2922 Martin Luther King Jr. Blvd., Dallas, TX 75215
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
Para visitar una despensas más cercana a tu ubicación, te recomiendo que visites los buscadores de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank. Debes tener en cuenta en qué área de Texas resides para visitar alguno de estos sistemas y así realizar la consulta.
Es una buena oportunidad para que accedas a productos sin la necesidad de gastar un dólar. Eso sí, te recomiendo asistir con puntualidad o antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren colas y te tome más tiempo de lo imaginado.