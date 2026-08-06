Se trata de una ayuda dirigida especialmente para los hogares de bajos recursos económicos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Se trata de una ayuda dirigida especialmente para los hogares de bajos recursos económicos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una gran oportunidad de ayuda llega esta semana para las familias de . Sucede que distintas organizaciones comunitarias repartirán a quienes más lo necesitan con la finalidad de aliviar la carga económica que presentan cada mes. En caso residas en algún condado del estado mencionado y estés interesado por esta ayuda, este artículo informativo te revelará los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas.

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Muchas familias en el estado texano pasan dificultades económicas cada mes. Ante esa realidad, deben realizar horas extras de trabajo o solicitan préstamos para cubrir sus necesidades básicas; sin embargo, dichas acciones solo ocasionan estrés.

Por esa razón, las organizaciones comunitarias que lideran la entrega de estos productos nutritivos pretenden que su iniciativa ayude a los hogares a aliviar esa carga económica en cierta parte.

Los beneficiados no solo accederán a productos enlatados; es altamente posible que reciban proteínas, menestras, verduras, frutas, lácteos, entre otros alimentos necesarios. Es más, ciertas despensas también puedan entregar artículos de aseo.

Cientas de personas estarán disponibles para entregar estos productos gratuitos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cientas de personas estarán disponibles para entregar estos productos gratuitos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 07 al 09 de agosto

  • Viernes 07 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Allies In Hope (Fannin Campus)2328 Fannin St., Houston, TX 7700210 a.m. a 4 p.m.
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St., Houston, TX 7702710 a.m. a 2 p.m.
The Stewpot1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 752249 a.m. a 3 p.m.
Abracadabra, Inc.1815 Michigan Ave., Dallas, TX 752166 a.m. a 9 p.m.
  • Sábado 08 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Good Hope Missionary Baptist Church3015 N MacGregor Way, Houston, TX 770049 a.m. a 12 p.m.
Christian Community Services Center (Central Campus)3434 Branard St., Houston, TX 770279 a.m. a 12 p.m.
Empowering The Masses3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 752238 a 10 a.m.
Abracadabra, Inc.1815 Michigan Ave., Dallas, TX 752166 a.m. a 9 p.m.
  • Domingo 09 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Abracadabra, Inc.1815 Michigan Ave., Dallas, TX 752166 a.m. a 9 p.m.
New Life Church Of NTX4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 7523710 a.m. a 9 p.m.
Fresh Manna Church7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 7614011 a.m. a 12 p.m.
Light House Resources & Development Center323 W. Park Place Dr., Lancaster , TX 7513411 a.m. a 3 p.m.
Texas cuenta con una amplia red de bancos de alimentos que distribuirán despensas y comidas gratuitas del 07 al 09 de agosto. (Foto referencial: Magnific)
Texas cuenta con una amplia red de bancos de alimentos que distribuirán despensas y comidas gratuitas del 07 al 09 de agosto. (Foto referencial: Magnific)

¿No encontraste alguna despensa cercana a tu hogar? No tienes de qué preocuparte. Los sistemas de , y pueden ayudarte a encontrar el centro de distribución más próximo; solo necesitas escribir tu ciudad o código postal.

Te recomiendo que lleves contigo una bolsa de tamaño considerable o una caja para que puedas guardar los alimentos que te entregarán. Como medida preventiva, también lleva alguna identificación que avale que resida en Texas.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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