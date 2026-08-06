Una gran oportunidad de ayuda llega esta semana para las familias de Texas. Sucede que distintas organizaciones comunitarias repartirán alimentos gratis a quienes más lo necesitan con la finalidad de aliviar la carga económica que presentan cada mes. En caso residas en algún condado del estado mencionado y estés interesado por esta ayuda, este artículo informativo te revelará los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas.
Muchas familias en el estado texano pasan dificultades económicas cada mes. Ante esa realidad, deben realizar horas extras de trabajo o solicitan préstamos para cubrir sus necesidades básicas; sin embargo, dichas acciones solo ocasionan estrés.
Por esa razón, las organizaciones comunitarias que lideran la entrega de estos productos nutritivos pretenden que su iniciativa ayude a los hogares a aliviar esa carga económica en cierta parte.
Los beneficiados no solo accederán a productos enlatados; es altamente posible que reciban proteínas, menestras, verduras, frutas, lácteos, entre otros alimentos necesarios. Es más, ciertas despensas también puedan entregar artículos de aseo.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis del 07 al 09 de agosto
- Viernes 07 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Allies In Hope (Fannin Campus)
|2328 Fannin St., Houston, TX 77002
|10 a.m. a 4 p.m.
|Christian Community Services Center (Central Campus)
|3434 Branard St., Houston, TX 77027
|10 a.m. a 2 p.m.
|The Stewpot
|1610 S Malcolm X Blvd., Dallas, TX 75224
|9 a.m. a 3 p.m.
|Abracadabra, Inc.
|1815 Michigan Ave., Dallas, TX 75216
|6 a.m. a 9 p.m.
- Sábado 08 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Good Hope Missionary Baptist Church
|3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12 p.m.
|Christian Community Services Center (Central Campus)
|3434 Branard St., Houston, TX 77027
|9 a.m. a 12 p.m.
|Empowering The Masses
|3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 75223
|8 a 10 a.m.
|Abracadabra, Inc.
|1815 Michigan Ave., Dallas, TX 75216
|6 a.m. a 9 p.m.
- Domingo 09 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Abracadabra, Inc.
|1815 Michigan Ave., Dallas, TX 75216
|6 a.m. a 9 p.m.
|New Life Church Of NTX
|4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 75237
|10 a.m. a 9 p.m.
|Fresh Manna Church
|7905 Forest Hill Dr., Fort Worth, TX 76140
|11 a.m. a 12 p.m.
|Light House Resources & Development Center
|323 W. Park Place Dr., Lancaster , TX 75134
|11 a.m. a 3 p.m.
¿No encontraste alguna despensa cercana a tu hogar? No tienes de qué preocuparte. Los sistemas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank pueden ayudarte a encontrar el centro de distribución más próximo; solo necesitas escribir tu ciudad o código postal.
Te recomiendo que lleves contigo una bolsa de tamaño considerable o una caja para que puedas guardar los alimentos que te entregarán. Como medida preventiva, también lleva alguna identificación que avale que resida en Texas.
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