Mientras el calor intenso avanza hacia el este de Estados Unidos, atravesando el Medio Oeste y el valle de Ohio, otras regiones del país se preparan para lluvias y tormentas eléctricas diarias que podrían provocar inundaciones. Según meteorólogos de AccuWeather, al inicio de esta semana el riesgo se concentraba en dos áreas: una que incluía partes de las Carolinas y las zonas montañosas del este de Tennessee y el noreste de Georgia, y otra que iba desde el sureste de Texas hasta el sur de Mississippi. Sin embargo, entre el martes 14 y el jueves 16 se formará una nueva franja de lluvia intensa. Ante este escenario, te contamos qué recomiendan las autoridades y cómo recibir alertas en tiempo real.

LLUVIAS Y RIESGOS DE INUNDACIONES EN TEXAS

Tras el anuncio de AccuWeather, de martes a jueves se desplegará una nueva zona de lluvias concentradas. “Esta masa de agua se extenderá por gran parte del centro y el oeste de Texas, con la mayor concentración en la zona de Big Bend del río Grande. La combinación de fuertes lluvias, suelo compacto y terreno escarpado en esta parte de la región provocará una rápida escorrentía y un alto riesgo de inundaciones repentinas”, señaló Alex Sosnowski, meteorólogo sénior de esta compañía estadounidense.

Advirtió que los puntos de acceso de la región podrían volverse intransitables y, en los casos más graves, se presentarían situaciones que pongan en peligro la vida.

Precisó que “se esperan entre 2,5 y 10 cm de lluvia en el centro y suroeste de Texas, con una amplia zona donde se pronostican entre 10 y 20 cm, y un AccuWeather Local StormMax™ de 60 cm en tres días”, se lee en el sitio web de la compañía.

Precipitación total en Texas entre el martes 14 y jueves 16 de julio de 2026 (Foto: AccuWeather)

¿QUÉ RECOMIENDAN LAS AUTORIDADES ANTE EL RIESGO DE TORMENTAS E INUNDACIONES?

Las autoridades de Texas piden mantenerse informado, evitar cruzar zonas inundadas y seguir las indicaciones locales. En Houston recomiendan registrarse en sistemas oficiales de alertas como AlertHouston y el Flood Warning System del condado Harris para recibir avisos en tiempo real.

Entre las recomendaciones clave de las autoridades están:

Seguir los pronósticos y alertas oficiales, y no confiar solo en redes sociales.

Recordar siempre el mensaje “Da la vuelta, no te ahogues” (“Turn Around, Don’t Drown”), que quiere decir no manejar ni caminar por calles, puentes o pasos a desnivel inundados, aunque el agua parezca baja.

Revisar planes familiares de evacuación, preparar un kit con agua, comida, linternas, medicinas y cargadores, y consultar el estado de las carreteras antes de salir de casa.

En Houston, la Oficina de Manejo de Emergencias pide evitar las carreteras propensas a inundaciones durante lluvias fuertes o prolongadas.

¿CÓMO RECIBIR ALERTAS EN TIEMPO REAL EN HOUSTON?

ALERTHOUSTON (CIUDAD DE HOUSTON): Es el sistema oficial de alertas de emergencia, que envía información crítica sobre tormentas, inundaciones y otras emergencias. Puedes registrarte para recibir avisos por correo electrónico, mensaje de texto (SMS), llamada de voz o notificación en la aplicación móvil.

Para inscribirte, entra a la página de alertas de Houston Emergency y crea una cuenta, donde puedes añadir hasta cinco direcciones físicas (casa, trabajo, escuela, etc.) para recibir alertas geolocalizadas.

APLICACIÓN EVERBRIDGE: AlertHouston usa la plataforma Everbridge. Puedes descargar la app gratis desde las tiendas de Apple o Android y vincularla a tu registro para recibir notificaciones “push” en el celular.

Además, la ciudad sugiere que quienes no viven o trabajan directamente en Houston se registren en la agencia de manejo de emergencias de su propio condado o municipio a través del portal listoHoustonTX.gov, para recibir alertas específicas de su área.

Otros sistemas útiles de alerta

Harris County Flood Warning System: el sistema de advertencia de inundaciones del condado Harris ofrece información en tiempo casi real sobre niveles de arroyos, canales y lluvia acumulada, lo que ayuda a anticipar riesgos de desbordamiento en la zona de Houston.

Servicios meteorológicos como The Weather Channel y AccuWeather permiten consultar alertas activas de tiempo severo para Houston, incluyendo vigilancias y avisos de inundaciones repentinas.

Con el pronóstico de varias jornadas de lluvias concentradas sobre el centro y oeste de Texas, las autoridades locales explican cómo evitar zonas de riesgo, preparar un plan familiar y recibir notificaciones de emergencia directamente en el celular (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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