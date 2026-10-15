Si resides en la ciudad de San Francisco, debes prestar atención a esta reciente información. Desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de octubre, distintas despensas estarán habilitadas para entregar alimentos gratis. Se trata de una iniciativa para ayudar a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. En caso te interese acceder a este beneficio, este artículo informativo te revelará los horarios y las despensas disponibles.
No es sorpresa indicar que el estado de California representa un alto costo de vida; por esa razón, sus residentes necesitan contar con buenos ingresos económicos para mantener una vida estable y sin complicaciones, pero la realidad es distinta.
Hay familias que tienen serias dificultades para lograr que sus ingresos lleguen a fin de mes, pues necesitan pagar cuentas o deudas. Es así que no rechazarían la oportunidad de acceder a un beneficio que les permita ahorrar más dinero.
Ante esta dura situación que enfrentan cientas de familias en San Francisco, las organizaciones benéficas han decidido habilitar despensas para entregar alimentos sin la necesidad de invertir un dólar. Es posible que los interesados accedan a productos perecibles y no perecibles.
Horarios y despensas disponibles en San Francisco del 16 al 18 de octubre
- Viernes 16 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Booker T. Washington
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 a 6:30 p.m.
|Chinatown YMCA - Meals for Seniors & People with Disabilities
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|10 a.m. a 1 p.m.
|District 10 Community Market
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco
|690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102
|2 a 4:30 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|The Richmond Neighborhood Center
|741 30Avenida, San Francisco, CA 94121
|1 a 3:30 p.m.
- Sábado 17 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
|Mission Action: The Little Market
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12 a 4 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Domingo 18 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Si las opciones brindadas te quedan lejanas a tu ubicación, puedes acceder a la plataforma de San Francisco-Marin Food Bank. Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te brindará las opciones más cercanas.
Es una buena oportunidad para que reduzcas gastos en tu hogar. Eso sí, acude antes de la hora señalada para evitar largas colas, pues seguramente cientas de personas querrán aprovechar este gran beneficio.