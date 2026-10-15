Cada familia tiene la oportunidad de recibir alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cada familia tiene la oportunidad de recibir alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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Si resides en la ciudad de San Francisco, debes prestar atención a esta reciente información. Desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de octubre, distintas despensas estarán habilitadas para entregar alimentos gratis. Se trata de una iniciativa para ayudar a las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. En caso te interese acceder a este beneficio, este artículo informativo te revelará los horarios y las despensas disponibles.

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No es sorpresa indicar que el estado de California representa un alto costo de vida; por esa razón, sus residentes necesitan contar con buenos ingresos económicos para mantener una vida estable y sin complicaciones, pero la realidad es distinta.

Hay familias que tienen serias dificultades para lograr que sus ingresos lleguen a fin de mes, pues necesitan pagar cuentas o deudas. Es así que no rechazarían la oportunidad de acceder a un beneficio que les permita ahorrar más dinero.

Ante esta dura situación que enfrentan cientas de familias en San Francisco, las organizaciones benéficas han decidido habilitar despensas para entregar alimentos sin la necesidad de invertir un dólar. Es posible que los interesados accedan a productos perecibles y no perecibles.

Se espera que estas despensas entreguen distintos productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Se espera que estas despensas entreguen distintos productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y despensas disponibles en San Francisco del 16 al 18 de octubre

  • Viernes 16 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Booker T. Washington800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 941153:30 a 6:30 p.m.
Chinatown YMCA - Meals for Seniors & People with Disabilities855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410810 a.m. a 1 p.m.
District 10 Community Market5030 3rd Street, San Francisco, CA 941241 a 6 p.m.
Farming Hope: Refettorio San Francisco690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 941022 a 4:30 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
The Richmond Neighborhood Center741 30Avenida, San Francisco, CA 941211 a 3:30 p.m.
  • Sábado 17 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
Mission Action: The Little Market1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 9411012 a 4 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Domingo 18 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Cada familia puede acceder a varios kilos de alimentos. Es más, ciertas despensas también ofrecen comidas calientes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada familia puede acceder a varios kilos de alimentos. Es más, ciertas despensas también ofrecen comidas calientes. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Si las opciones brindadas te quedan lejanas a tu ubicación, puedes acceder a la . Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te brindará las opciones más cercanas.

Es una buena oportunidad para que reduzcas gastos en tu hogar. Eso sí, acude antes de la hora señalada para evitar largas colas, pues seguramente cientas de personas querrán aprovechar este gran beneficio.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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