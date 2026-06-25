A pocos días de finalizar la presente semana, los habitantes de la ciudad de San Francisco podrán recibir alimentos gratis. Se confirmó que, desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de junio, varias despensas estarán disponibles para ayudar a los más necesitados. En caso desees acceder a estos recursos o conozcas a alguien que le vendría bien esta ayuda, esta nota te revelará los horarios, los puntos de distribución y otros detalles necesarios.
El alto costo de vida que se registra en el estado de California obliga a sus residentes a seguir ahorrando más para mantener una vida estable. Por esa razón, no dudarían en aceptar cualquier tipo de alguna ayuda económica o social.
Es así que estos centros de distribución tienen la noble intención de repartir alimentos perecibles y no perecibles con la finalidad de que las familias puedan disfrutar de distintos platos en sus mesas por varios días.
Eso sí, dependerá de la disponibilidad de los recursos y en qué zona se realizará la repartición de estos productos nutritivos. Sin más que añadir, conoce en las siguientes listas las despensas, las direcciones y los horarios disponibles para recibir alimentos gratuitos en las fechas señaladas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 26 al 28 de junio
- Viernes 26 de junio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Booker T. Washington (Western Addition)
|800 Presidio Avenue, San Francisco, CA 94115
|3:30 a 6 p.m. (para residentes del 94115 o 94102)
|District 10 Community Market
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Farming Hope: Refettorio San Francisco
|690 Avenida Van Ness, San Francisco, CA 94102
|2 a 4:30 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
- Sábado 27 de junio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: The Little Market (Mission)
|1050 South Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94110
|12 a 4 p.m. (para residentes del 94110)
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1 :30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Domingo 28 de junio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
4 a 6 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1 :30 p.m.
2 a 3 p.m.
San Francisco-Marin Food Bank también ofrece la modalidad de repartir alimentos a domicilio especialmente a las personas de tercera edad, con alguna discapacidad, de bajos ingresos o mujeres en estado de gestación. Para ello, es necesario comunicarse al 415-824-3663 o mediante su correo electrónico.
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