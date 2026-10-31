Cada familia podrá recibir una caja de alimentos con distintos kilos de productos básicos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Cada familia podrá recibir una caja de alimentos con distintos kilos de productos básicos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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Si resides en , te interesará esta reciente información. Sucede que, entre el 02 y 05 de noviembre, se activará una distribución gratuita de alimentos para beneficiar a las familias locales. Se espera que cada visitante acceda a productos básicos que les pueda durar por varios días. Para conocer las despensas habilitadas y los horarios disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.

Distintos estudios comprobaron que el estado de California representa un alto costo de vida. Es así que sus habitantes necesitan contar con buenos ingresos para mantener un estilo de vida estable.

Pese a ello, no todos los residentes perciben los suficientes ingresos para subsistir. Es así que trabajan horas extras o realizan ajustes para que dicho dinero alcance al final de cada mes. Desafortunadamente, este esfuerzo representa un alto estrés.

Con la finalidad de aliviar esta carga económica, los bancos de alimentos de la ciudad de San Francisco distribuirán una gran cantidad de productos básicos a sus despensas aliadas para que las familias puedan acercarse y solicitarlas sin pagar algún costo.

La ayuda está pensada para las familias de bajos recursos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
La ayuda está pensada para las familias de bajos recursos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega disponibles en San Francisco del 02 al 05 de noviembre

  • Lunes 02 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108​​ 12 a 2:30 p.m.
District 10 Community Market5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124​​ 1 a 6 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Martes 03 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chinatown YMCA855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108​​ 11 a.m. a 1 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Miércoles 04 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 941341 a 3 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Jueves 05 de noviembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134​​ 12 a 2 p.m.
Bayanihan Equity Center616 Minna Street, San Francisco, CA 94103​​ 3 a 4:30 p.m.
Curry Senior Center520 Turk Street, San Francisco, CA 94102​​ 10 a.m. a 1 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Cada residente puede recibir un caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada residente puede recibir un caja con varios kilos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

¿Las despensas brindadas en las listas te quedan lejanas? En ese sentido, puedes ingresar a la . Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.

No te pierdas de esta gran oportunidad de ahorro. Es más, puedes llevar a casa proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, pastas, entre otras opciones nutritivas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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