Si resides en San Francisco, te interesará esta reciente información. Sucede que, entre el 02 y 05 de noviembre, se activará una distribución gratuita de alimentos para beneficiar a las familias locales. Se espera que cada visitante acceda a productos básicos que les pueda durar por varios días. Para conocer las despensas habilitadas y los horarios disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.
Distintos estudios comprobaron que el estado de California representa un alto costo de vida. Es así que sus habitantes necesitan contar con buenos ingresos para mantener un estilo de vida estable.
Pese a ello, no todos los residentes perciben los suficientes ingresos para subsistir. Es así que trabajan horas extras o realizan ajustes para que dicho dinero alcance al final de cada mes. Desafortunadamente, este esfuerzo representa un alto estrés.
Con la finalidad de aliviar esta carga económica, los bancos de alimentos de la ciudad de San Francisco distribuirán una gran cantidad de productos básicos a sus despensas aliadas para que las familias puedan acercarse y solicitarlas sin pagar algún costo.
Horarios y puntos de entrega disponibles en San Francisco del 02 al 05 de noviembre
- Lunes 02 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12 a 2:30 p.m.
|District 10 Community Market
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Martes 03 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11 a.m. a 1 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Miércoles 04 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1 a 3 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Jueves 05 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12 a 2 p.m.
|Bayanihan Equity Center
|616 Minna Street, San Francisco, CA 94103
|3 a 4:30 p.m.
|Curry Senior Center
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 1 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
¿Las despensas brindadas en las listas te quedan lejanas? En ese sentido, puedes ingresar a la plataforma de San Francisco-Marin Food Bank. Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.
No te pierdas de esta gran oportunidad de ahorro. Es más, puedes llevar a casa proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, pastas, entre otras opciones nutritivas.