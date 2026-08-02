Este beneficio está dirigido para todas las personas que pasan por una situación económica complicada. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Este beneficio está dirigido para todas las personas que pasan por una situación económica complicada. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Con el propósito de respaldar a las familias de la ciudad, San Francisco pondrá en marcha distintas fechas para la . Se trata de una iniciativa que estará disponible desde el lunes 03 hasta el jueves 06 de agosto, cuyo fin es aliviar el bolsillo de los hogares más necesitados. Si estás interesado por acceder a este beneficio, sigue leyendo este artículo informativo.

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California es uno de los estados del país que posee un alto costo de vida. Esto significa que sus habitantes deben contar con buenos ingresos para tener un estilo de vida aceptable; sin embargo, no todos cuentan con la misma suerte.

Hay familias que no disfrutan completamente de sus ingresos, ya que ese dinero está destinado a pagar servicios o deudas. Para brindar ese alivio, distintas organizaciones benéficas organizan la entrega de productos nutritivos totalmente gratis.

Si bien esta ayuda está destinada a las familias más necesitadas, cualquier residente de San Francisco puede acceder a estos recursos nutritivos. Eso sí, es necesario llevar alguna identificación, ya que ciertas despensas lo solicitan para realizar una inscripción.

Cientas de personas estarán disponibles para entregar estos productos gratuitos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cientas de personas estarán disponibles para entregar estos productos gratuitos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué tipo de alimentos entregan las despensas de San Francisco

Según información de , aquellas personas que se acerquen a las despensas disponibles recibirán frutas, verduras, proteínas, lácteos, especias, enlatados, entre otros productos nutritivos. En total, cada familia recibirá 11 kilos de comida.

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 03 al 06 de agosto

  • Lunes 03 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services (Chinatown)518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108​​ 12 a 2:30 p.m. (para residentes del 94133 o 94108)
District 10 Community Market (Bayview)5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124​​ 1 a 6 p.m.
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Martes 04 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chinatown YMCA855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108​​ 11 a.m. a 1 p.m. (residentes del 94108 o 94133)
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Miércoles 05 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services (Visitacion Valley)1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134​​ 1 a 3 p.m. (residentes del 94134)
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mission Action: Casa Colibri5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112​​ 9 a.m. a 12 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Jueves 06 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services (Visitacion Valley)50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134​​ 12 a 2 p.m. (residentes del 94134)
Curry Senior Center (Tenderloin)520 Turk Street, San Francisco, CA 94102​​ 10 a.m. a 1 p.m. (residentes del 94102)
Glide Foundation (Tenderloin)330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Cada hogar recibirá 11 kilogramos de comida cuando acudan a la despensa más cercana. (Foto referencial: Magnific)
Cada hogar recibirá 11 kilogramos de comida cuando acudan a la despensa más cercana. (Foto referencial: Magnific)

En caso las opciones brindadas están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al . Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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