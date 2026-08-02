Con el propósito de respaldar a las familias de la ciudad, San Francisco pondrá en marcha distintas fechas para la entrega de alimentos gratis. Se trata de una iniciativa que estará disponible desde el lunes 03 hasta el jueves 06 de agosto, cuyo fin es aliviar el bolsillo de los hogares más necesitados. Si estás interesado por acceder a este beneficio, sigue leyendo este artículo informativo.
California es uno de los estados del país que posee un alto costo de vida. Esto significa que sus habitantes deben contar con buenos ingresos para tener un estilo de vida aceptable; sin embargo, no todos cuentan con la misma suerte.
Hay familias que no disfrutan completamente de sus ingresos, ya que ese dinero está destinado a pagar servicios o deudas. Para brindar ese alivio, distintas organizaciones benéficas organizan la entrega de productos nutritivos totalmente gratis.
Si bien esta ayuda está destinada a las familias más necesitadas, cualquier residente de San Francisco puede acceder a estos recursos nutritivos. Eso sí, es necesario llevar alguna identificación, ya que ciertas despensas lo solicitan para realizar una inscripción.
Qué tipo de alimentos entregan las despensas de San Francisco
Según información de SF-Marin Food Bank, aquellas personas que se acerquen a las despensas disponibles recibirán frutas, verduras, proteínas, lácteos, especias, enlatados, entre otros productos nutritivos. En total, cada familia recibirá 11 kilos de comida.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 03 al 06 de agosto
- Lunes 03 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services (Chinatown)
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12 a 2:30 p.m. (para residentes del 94133 o 94108)
|District 10 Community Market (Bayview)
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Martes 04 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11 a.m. a 1 p.m. (residentes del 94108 o 94133)
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Miércoles 05 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services (Visitacion Valley)
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1 a 3 p.m. (residentes del 94134)
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mission Action: Casa Colibri
|5630 Mission Street, San Francisco, CA 94112
|9 a.m. a 12 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Jueves 06 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services (Visitacion Valley)
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12 a 2 p.m. (residentes del 94134)
|Curry Senior Center (Tenderloin)
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 1 p.m. (residentes del 94102)
|Glide Foundation (Tenderloin)
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
En caso las opciones brindadas están lejanas a tu vivienda, puedes ingresar al buscador de SF-Marin Food Bank. Este portal te facilitará qué despensas están más cercas a tu hogar y así ahorrar más tiempo en el traslado. También puedes contactarte al siguiente número: (415) 282-1900.
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