Si eres beneficiario del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) de verano en Nueva York, presta atención al calendario antes de perder este importante apoyo. Sucede que el plazo oficial para utilizar este dinero está llegando a su fin y los fondos que no has usado expirarán pronto. No dejes pasar más tiempo; por esa razón, esta nota te revelará la fecha exacta de vencimiento y otros detalles importantes.

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De acuerdo a la Oficina de Asistencia Temporal y para Personas con Discapacidad de Nueva York (OTDA, por sus siglas en inglés), este programa ayuda a las familias a comprar alimentos para sus hijos que se encuentran en etapa escolar durante la temporada de verano. Cada hogar recibe un monto de $120 por cada niño elegible.

Si cada escolar cumple con los requisitos solicitados, los padres recibirán este abono mediante una tarjeta EBT, la cual también sirve para cobrar las ayudas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y Asistencia Temporal.

Con este subsidio de EBT, las familias pueden comprar alimentos como frutas, verduras, carne, cereales integrales y lácteos en las tiendas minoristas de comestibles autorizadas, los mercados de productores agrícolas u otro lugar que acepte el SNAP.

Los beneficiarios reciben este subsidio económico mediante una tarjeta EBT. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo vence el plazo para que los beneficiarios del programa Summer EBT usen sus fondos

Es importante mencionar que esta ayuda económica entregada por el estado de Nueva York vence 112 días después. Por esa razón, es necesario que revises la fecha en que recibiste el último pago.

En caso hayas recibido este dinero del programa Summer EBT el pasado 15 o 16 de junio, tendrás que usarlo a la brevedad posible, ya que el monto que recibiste caducará el próximo 14 y 15 de octubre, respectivamente. Pasando los días señalados, no existe reclamo alguno.

“Cada dólar del programa Summer EBT cuenta, especialmente en un momento en que las familias de todo Nueva York están luchando contra el aumento del costo de los alimentos y otros artículos de primera necesidad”, declaró Rachel Sabella, directora de No Kid Hungry New York.

Con lo señalado, los beneficiarios del programa Summer EBT tienen hasta el 14 de octubre para gastar ese dinero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué niños de Nueva York están inscritos automáticamente en el programa Summer EBT

Según OTDA, los escolares entre 6 y 16 años que recibieron SNAP, Asistencia Temporal o Medicaid, y aquellos cuyas escuelas los certificó para recibir comidas gratuitas o a precio reducido mediante el Programa Nacional de Almuerzos Escolares durante en año escolar 2025-2026 acceden automáticamente a este programa.