Es importante que tengas en cuenta las fechas recomendadas por el USPS para evitar contratiempos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es importante que tengas en cuenta las fechas recomendadas por el USPS para evitar contratiempos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
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La época de fiestas navideñas está cada vez más cerca y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) ya dio a conocer las fechas clave para que realices tus envíos. En caso pretendas mandar encomiendas como parte de esta temporada 2026, es necesario que planifiques a tiempo para que evites cualquier tipo de inconveniente. En esta nota, te brindaremos todos los detalles completos.

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En Navidad, muchas familias que residen en este país intentan enviar tarjetas o regalos a sus familiares que residen en otros condados, estados o países. Tampoco se debe olvidar las celebraciones de Kwanzaa, las cuales se desarrollan entre el 26 de diciembre y 1 de enero en EE. UU.

Por esa razón, el USPS aconseja a los ciudadanos a tomar sus precauciones, pues realizarlo a último momento puede ocasionar demoras o, en el peor de los casos, que se niegue esa posibilidad.

Cientas de personas en EE. UU. realizan el envío de encomiendas como parte de la temporada navideña. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cientas de personas en EE. UU. realizan el envío de encomiendas como parte de la temporada navideña. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Hasta qué día puedo enviar regalos de Navidad mediante el USPS para que lleguen antes del 25 de diciembre dentro de EE. UU.?

Ten en cuenta que las fechas recomendadas por el USPS para enviar encomiendas antes de las celebraciones de Navidad dependerán netamente del destino y del servicio elegido. Observa con atención las siguientes listas para que comiences a planificar

DENTRO DE LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS DE EE. UU.

SERVICIO DE ENVÍO DEL USPSFECHA LÍMITE RECOMENDADA
USPS Ground Advantage17 de diciembre
Correo de primera clase17 de diciembre
Priority Mail18 de diciembre
Priority Mail Express19 de diciembre

EN HAWÁI, ALASKA, PUERTO RICO Y OTROS TERRITORIOS DE EE. UU.

SERVICIO DE ENVÍO DEL USPSFECHA LÍMITE RECOMENDADA
USPS Ground Advantage16 de diciembre
Correo de primera clase17 de diciembre
Priority Mail18 de diciembre
Priority Mail Express19 de diciembre
Hay residentes que suelen enviar tarjetas navideñas en las sedes del USPS. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Hay residentes que suelen enviar tarjetas navideñas en las sedes del USPS. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Hasta qué día puedo enviar regalos de Navidad mediante el USPS para que lleguen antes del 25 de diciembre a otros destinos internacionales?

En caso pretendes enviar regalos o tarjetas antes de la temporada navideña a destinos internacionales, se debe realizar con suma anticipación, así lo explica el USPS. Toma en cuenta la información brindada en la siguiente lista:

HACIA ÁFRICA, ASIA Y LA CUENCA DEL PACÍFICO, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, CANADÁ, EL CARIBE, AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR, EUROPA, MÉXICO Y MEDIO ORIENTE

SERVICIO DE ENVÍO DEL USPSFECHA LÍMITE RECOMENDADA
Paquete internacional de primera claseHasta el 9 de diciembre
Correo Prioritario InternacionalHasta el 9 de diciembre
Correo Prioritario Exprés InternacionalHasta el 16 de diciembre

Si tienes mayor interés por conocer todas las fechas exactas, incluyendo envíos a direcciones militares e internacionales específicas, el USPS aconseja desde mediados del mes de octubre.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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