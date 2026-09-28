La época de fiestas navideñas está cada vez más cerca y el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) ya dio a conocer las fechas clave para que realices tus envíos. En caso pretendas mandar encomiendas como parte de esta temporada 2026, es necesario que planifiques a tiempo para que evites cualquier tipo de inconveniente. En esta nota, te brindaremos todos los detalles completos.

En Navidad, muchas familias que residen en este país intentan enviar tarjetas o regalos a sus familiares que residen en otros condados, estados o países. Tampoco se debe olvidar las celebraciones de Kwanzaa, las cuales se desarrollan entre el 26 de diciembre y 1 de enero en EE. UU.

Por esa razón, el USPS aconseja a los ciudadanos a tomar sus precauciones, pues realizarlo a último momento puede ocasionar demoras o, en el peor de los casos, que se niegue esa posibilidad.

Cientas de personas en EE. UU. realizan el envío de encomiendas como parte de la temporada navideña. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Hasta qué día puedo enviar regalos de Navidad mediante el USPS para que lleguen antes del 25 de diciembre dentro de EE. UU.?

Ten en cuenta que las fechas recomendadas por el USPS para enviar encomiendas antes de las celebraciones de Navidad dependerán netamente del destino y del servicio elegido. Observa con atención las siguientes listas para que comiences a planificar

DENTRO DE LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS DE EE. UU.

SERVICIO DE ENVÍO DEL USPS FECHA LÍMITE RECOMENDADA USPS Ground Advantage 17 de diciembre Correo de primera clase 17 de diciembre Priority Mail 18 de diciembre Priority Mail Express 19 de diciembre

EN HAWÁI, ALASKA, PUERTO RICO Y OTROS TERRITORIOS DE EE. UU.

SERVICIO DE ENVÍO DEL USPS FECHA LÍMITE RECOMENDADA USPS Ground Advantage 16 de diciembre Correo de primera clase 17 de diciembre Priority Mail 18 de diciembre Priority Mail Express 19 de diciembre

Hay residentes que suelen enviar tarjetas navideñas en las sedes del USPS. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Hasta qué día puedo enviar regalos de Navidad mediante el USPS para que lleguen antes del 25 de diciembre a otros destinos internacionales?

En caso pretendes enviar regalos o tarjetas antes de la temporada navideña a destinos internacionales, se debe realizar con suma anticipación, así lo explica el USPS. Toma en cuenta la información brindada en la siguiente lista:

HACIA ÁFRICA, ASIA Y LA CUENCA DEL PACÍFICO, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, CANADÁ, EL CARIBE, AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR, EUROPA, MÉXICO Y MEDIO ORIENTE

SERVICIO DE ENVÍO DEL USPS FECHA LÍMITE RECOMENDADA Paquete internacional de primera clase Hasta el 9 de diciembre Correo Prioritario Internacional Hasta el 9 de diciembre Correo Prioritario Exprés Internacional Hasta el 16 de diciembre

Si tienes mayor interés por conocer todas las fechas exactas, incluyendo envíos a direcciones militares e internacionales específicas, el USPS aconseja revisar su página web de envíos navideños desde mediados del mes de octubre.