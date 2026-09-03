Muchas familias resultarán beneficiadas con la entrega de estos alimentos gratis. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Muchas familias resultarán beneficiadas con la entrega de estos alimentos gratis. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

En caso estés residiendo en Nueva Jersey, te interesará esta reciente noticias que te beneficiará a ti y a tu familia. Desde el 04 al 06 de septiembre, distintas despensas abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis. Se trata de una ayuda que pretende aliviar la carga económica de cientos de hogares del estado mencionado. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Aunque esta iniciativa está pensada para las familias de bajos recursos o que presentan complicaciones económicas, cualquier habitante puede acercarse a los puntos de distribución disponibles para acceder a estos productos nutritivos.

Se trata de una excelente ayuda, ya que los alimentos representan uno de los principales gastos en todo hogar. Entonces, las familias podrán ahorrar más dinero y así invertirlo en situaciones más convenientes.

Entre los alimentos que podrás recibir en caso te animes a visitar a una de estas despensas son proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, entre otras opciones. Eso sí, no se descarta la posibilidad de que accedas a comidas calientes o artículos de aseo personal.

Es posible que ciertas despensas repartan comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Es posible que ciertas despensas repartan comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Photographer: Julia Filirovska

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 04 al 06 de septiembre

  • Viernes 04 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
United Community Corporation409 South 18th Street, Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Let’s Celebrate46 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 073048 a.m. a 12 p.m.
Oasis Haven For Women & Children59 Mill Street, Paterson, NJ 075018 a.m. a 3 p.m.
Father English Emerg. Food Pantry435 Main St., Paterson, NJ 075039 a.m. a 12 p.m.
  • Sábado 05 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Grace Church in Newark950 Broad St.,Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12:30 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 071039 a.m. a 1 p.m.
St. Mary’s Parish Food Pantry254 2nd Street & Erie, Jersey City, NJ 073027:30 a 9 a.m.
The Cityline Church1510 Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 070868 a.m. a 12 p.m.
Father English Emerg. Food Pantry435 Main St., Paterson, NJ 075039 a.m. a 12 p.m.
  • Domingo 06 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 0710212 a 1 p.m.
Redeemed Christian Church of God Orange180 Main Street, Orange, NJ 070501:30 a 4:30 p.m.
Oheb Shalom Cong170 Scotland Rd., South Orange, NJ 070509 a.m. a 1 p.m.
Meadowlands Area YMCA390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 070738 a 11 a.m.
Trinity Assembly of God (feed the Need)160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 0705512 a 1 p.m.
Los interesados recibirán los productos nutritivos en cajas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los interesados recibirán los productos nutritivos en cajas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

¿Consideras que los puntos de entrega te quedan lejanos a tu ubicación? Te comentaré que el te ofrece las despensas más cercanas con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal.

Se trata de una gran oportunidad para que disfrutes de distintos alimentos en tu mesa. No olvides de llevar alguna identificación que corrobore que resides en alguna ciudad del estado de Nueva Jersey.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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