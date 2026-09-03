En caso estés residiendo en Nueva Jersey, te interesará esta reciente noticias que te beneficiará a ti y a tu familia. Desde el 04 al 06 de septiembre, distintas despensas abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis. Se trata de una ayuda que pretende aliviar la carga económica de cientos de hogares del estado mencionado. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Aunque esta iniciativa está pensada para las familias de bajos recursos o que presentan complicaciones económicas, cualquier habitante puede acercarse a los puntos de distribución disponibles para acceder a estos productos nutritivos.

Se trata de una excelente ayuda, ya que los alimentos representan uno de los principales gastos en todo hogar. Entonces, las familias podrán ahorrar más dinero y así invertirlo en situaciones más convenientes.

Entre los alimentos que podrás recibir en caso te animes a visitar a una de estas despensas son proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, entre otras opciones. Eso sí, no se descarta la posibilidad de que accedas a comidas calientes o artículos de aseo personal.

Es posible que ciertas despensas repartan comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Photographer: Julia Filirovska

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 04 al 06 de septiembre

Viernes 04 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. United Community Corporation 409 South 18th Street, Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Let’s Celebrate 46 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304 8 a.m. a 12 p.m. Oasis Haven For Women & Children 59 Mill Street, Paterson, NJ 07501 8 a.m. a 3 p.m. Father English Emerg. Food Pantry 435 Main St., Paterson, NJ 07503 9 a.m. a 12 p.m.

Sábado 05 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Grace Church in Newark 950 Broad St.,Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12:30 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 9 a.m. a 1 p.m. St. Mary’s Parish Food Pantry 254 2nd Street & Erie, Jersey City, NJ 07302 7:30 a 9 a.m. The Cityline Church 1510 Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 07086 8 a.m. a 12 p.m. Father English Emerg. Food Pantry 435 Main St., Paterson, NJ 07503 9 a.m. a 12 p.m.

Domingo 06 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 12 a 1 p.m. Redeemed Christian Church of God Orange 180 Main Street, Orange, NJ 07050 1:30 a 4:30 p.m. Oheb Shalom Cong 170 Scotland Rd., South Orange, NJ 07050 9 a.m. a 1 p.m. Meadowlands Area YMCA 390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073 8 a 11 a.m. Trinity Assembly of God (feed the Need) 160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055 12 a 1 p.m.

Los interesados recibirán los productos nutritivos en cajas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

¿Consideras que los puntos de entrega te quedan lejanos a tu ubicación? Te comentaré que el sistema de Community Food Bank of Nueva Jersey te ofrece las despensas más cercanas con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal.

Se trata de una gran oportunidad para que disfrutes de distintos alimentos en tu mesa. No olvides de llevar alguna identificación que corrobore que resides en alguna ciudad del estado de Nueva Jersey.