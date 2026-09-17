Muchas familias resultarán beneficiadas con este apoyo ofrecido por las comunidades benéficas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Muchas familias resultarán beneficiadas con este apoyo ofrecido por las comunidades benéficas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Desde el 18 al 20 de septiembre, cientas de familias en Texas tendrán la oportunidad de acceder a alimentos gratis en diversos puntos del estado. La iniciativa quiere brindar apoyo directo a la economía de cada hogar. En caso estés interesado por recibir este beneficio o tienes un conocido que le vendría bien esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo para que conozcas más detalles al respecto.

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Muchas familias tienen distintos gastos que no les permite disfrutar completamente del dinero que ganan cada semana o mes. Por esa razón, no dudarían en acceder a cualquier tipo de ayuda comunitaria para aliviar esos gastos.

Es así que los bancos de alimentos se presentan como la opción beneficiosa para los hogares, ya que reparten distintos productos sin la necesidad de gastar un dólar. Lo mejor de todo es que se ubican cerca de cada familia.

Se espera que las despensas disponibles repartan proteínas, pastas, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas. Ten en cuenta que algunos puntos de distribución entregan comidas calientes o artículos de aseo personal.

Se espera que cada persona tejana reciba una caja con varios kilos de alimentos gratis. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Se espera que cada persona tejana reciba una caja con varios kilos de alimentos gratis. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 18 al 20 de septiembre

  • Viernes 18 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Mount Zion Baptist Church2301 Nagle St., Houston, TX 7700410 a.m. a 12 p.m.
White Rock Center Of Hope10021 Garland Rd., Dallas, TX 752189 a.m. a 1 p.m.
Shiloh Terrace Baptist Church9810 La Prada Dr, Dallas, TX 7522810 a 11 a.m.
St Augustine Estate Apt.2222 N St Augustine Rd., Dallas, TX 752278:30 a.m. a 5:30 p.m.
Crisis Ministries114 E. 2nd. Street, Irving, TX 7506010 a.m. a 1:15 p.m.
New Life Church Of Ntx4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 7523710 a.m. a 12:15 a.m.
Trinity Center304 East 7th Street, Austin, TX 787019 a 9:30 a.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Austin Baptist Chapel908 E. Cesar Chavez, Austin, TX 787029:30 a 10 a.m.
11 a.m. a 12:30 p.m.
  • Sábado 19 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)326 S Jensen Dr., Houston, TX 770038 a.m. a 12 p.m.
Good Hope Missionary Baptist Church3015 N MacGregor Way, Houston, TX 770049 a.m. a 12 p.m.
Empowering The Masses3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 752238 a 10 a.m.
Crisis Ministries114 E. 2nd. Street, Irving, TX 7506010 a.m. a 12 p.m.
New Life Church Of Ntx4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 7523710 a.m. a 9 p.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Austin Baptist Chapel908 E. Cesar Chavez, Austin, TX 787029:30 a 10 a.m.
11 a.m. a 12:30 p.m.
  • Domingo 20 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Beacon1212 Prairie St., Houston, TX 770027 a.m. a 2 p.m.
New Life Church Of Ntx4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 7523710 a.m. a 9 p.m.
Trinity Center304 East 7th Street, Austin, TX 787019 a 9:30 a.m.
Caritas of Austin611 Neches, Austin, TX 7870111 a.m. a 12:30 p.m.
Austin Baptist Chapel908 E. Cesar Chavez, Austin, TX 787029:30 a 10 a.m.
11 a.m. a 12:30 p.m.
Los alimentos enlatados también forman parte de esta entrega de productos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los alimentos enlatados también forman parte de esta entrega de productos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

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Es una buena oportunidad para que sigas ahorrando dinero cada mes. Acude con puntualidad a la despensa que deseas visitar, ya que es posible que se registren largas filas, pues muchas personas querrán obtener la oportunidad de acceder a alimentos gratis.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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