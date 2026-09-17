Desde el 18 al 20 de septiembre, cientas de familias en Texas tendrán la oportunidad de acceder a alimentos gratis en diversos puntos del estado. La iniciativa quiere brindar apoyo directo a la economía de cada hogar. En caso estés interesado por recibir este beneficio o tienes un conocido que le vendría bien esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo para que conozcas más detalles al respecto.
Muchas familias tienen distintos gastos que no les permite disfrutar completamente del dinero que ganan cada semana o mes. Por esa razón, no dudarían en acceder a cualquier tipo de ayuda comunitaria para aliviar esos gastos.
Es así que los bancos de alimentos se presentan como la opción beneficiosa para los hogares, ya que reparten distintos productos sin la necesidad de gastar un dólar. Lo mejor de todo es que se ubican cerca de cada familia.
Se espera que las despensas disponibles repartan proteínas, pastas, frutas, verduras, legumbres, enlatados, entre otras opciones nutritivas. Ten en cuenta que algunos puntos de distribución entregan comidas calientes o artículos de aseo personal.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Texas del 18 al 20 de septiembre
- Viernes 18 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Mount Zion Baptist Church
|2301 Nagle St., Houston, TX 77004
|10 a.m. a 12 p.m.
|White Rock Center Of Hope
|10021 Garland Rd., Dallas, TX 75218
|9 a.m. a 1 p.m.
|Shiloh Terrace Baptist Church
|9810 La Prada Dr, Dallas, TX 75228
|10 a 11 a.m.
|St Augustine Estate Apt.
|2222 N St Augustine Rd., Dallas, TX 75227
|8:30 a.m. a 5:30 p.m.
|Crisis Ministries
|114 E. 2nd. Street, Irving, TX 75060
|10 a.m. a 1:15 p.m.
|New Life Church Of Ntx
|4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 75237
|10 a.m. a 12:15 a.m.
|Trinity Center
|304 East 7th Street, Austin, TX 78701
|9 a 9:30 a.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Austin Baptist Chapel
|908 E. Cesar Chavez, Austin, TX 78702
|9:30 a 10 a.m.
11 a.m. a 12:30 p.m.
- Sábado 19 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|Catholic Charities (Guadalupe Family Assistance Center)
|326 S Jensen Dr., Houston, TX 77003
|8 a.m. a 12 p.m.
|Good Hope Missionary Baptist Church
|3015 N MacGregor Way, Houston, TX 77004
|9 a.m. a 12 p.m.
|Empowering The Masses
|3220 Samuell Blvd Dallas, Dallas, TX 75223
|8 a 10 a.m.
|Crisis Ministries
|114 E. 2nd. Street, Irving, TX 75060
|10 a.m. a 12 p.m.
|New Life Church Of Ntx
|4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 75237
|10 a.m. a 9 p.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Austin Baptist Chapel
|908 E. Cesar Chavez, Austin, TX 78702
|9:30 a 10 a.m.
11 a.m. a 12:30 p.m.
- Domingo 20 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Beacon
|1212 Prairie St., Houston, TX 77002
|7 a.m. a 2 p.m.
|New Life Church Of Ntx
|4107 Camp Wisdom #225, Dallas, TX 75237
|10 a.m. a 9 p.m.
|Trinity Center
|304 East 7th Street, Austin, TX 78701
|9 a 9:30 a.m.
|Caritas of Austin
|611 Neches, Austin, TX 78701
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Austin Baptist Chapel
|908 E. Cesar Chavez, Austin, TX 78702
|9:30 a 10 a.m.
11 a.m. a 12:30 p.m.
¿Las opciones brindadas están lejanas a tu ubicación? No tienes por qué lamentarte. Las plataformas de North Texas Food Bank, Central Texas Food Bank y South Texas Food Bank te solucionan ese problema; solo tienes que escribir tu dirección, código postal o ciudad para obtener los resultados deseados.
Es una buena oportunidad para que sigas ahorrando dinero cada mes. Acude con puntualidad a la despensa que deseas visitar, ya que es posible que se registren largas filas, pues muchas personas querrán obtener la oportunidad de acceder a alimentos gratis.