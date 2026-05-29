Si tienes entre 14 y 24 años y buscas trabajo este verano en Estados Unidos, apúrate a inscribirte en Chicago Youth Works, el programa de empleo juvenil que ofrece tanto puestos laborales como pasantías remuneradas en una variedad de sectores públicos y privados de la ciudad. Además de ganar experiencia y dinero, podrás aprender habilidades prácticas, hacer contactos profesionales y explorar posibles carreras. ¿Te interesa saber en qué consiste, qué tipos de vacantes hay y cuáles son los plazos para postular? Lee los siguientes párrafos para conocer más y empezar rápidamente.

“Chicago Youth Works es tu puerta de entrada a las oportunidades de empleo juvenil en toda la ciudad. Trabaja durante el verano o todo el año. Adquiere experiencia práctica, conecta con tus compañeros y apoya a tu comunidad a través de cuatro opciones de programas únicas”, se lee en el sitio web del programa.

¿QUÉ ES CHICAGO YOUTH WORKS Y HASTA CUÁNDO INSCRIBIRSE?

Chicago Youth Works es un programa que reúne a instituciones gubernamentales, empresas y organizaciones comunitarias para ofrecer oportunidades de empleo y prácticas profesionales a jóvenes y adultos jóvenes de entre 14 y 24 años.

Como la temporada de verano está por comenzar, ya no queda casi nada de tiempo para inscribirte. “¡No lo olvides! Postúlate a Chi Youth Works antes de este viernes, 29 de mayo, si eres un residente de Chicago de entre 14 y 24 años que busca un trabajo de verano o una pasantía remunerada”, escribió el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, en su cuenta oficial en X.

El alcalde Brandon Johnson llamó a los jóvenes de 14 a 24 años a inscribirse cuanto antes en Chicago Youth Works, el programa que combina sueldo, experiencia y oportunidades de carrera para este verano (Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP)

¿CÓMO POSTULAR?

Para postular a Chicago Youth Works debes completar una solicitud en línea, tener un correo profesional y reunir ciertos documentos básicos de identificación y elegibilidad laboral.

Requisitos básicos

Tener entre 14 y 24 años al momento de postular.

Residir en Chicago.

Contar con permiso de trabajo si eres menor de 16 años, con la autorización correspondiente de padres, escuela y empleador.

Documentos y preparación

Tener un correo electrónico “profesional”, de preferencia que incluya tu nombre y que revises con frecuencia, porque allí llegarán las notificaciones.

Tener a la mano documentación básica: certificado de nacimiento o tarjeta del Seguro Social, identificación oficial (licencia, pasaporte u otra ID aceptada) y, si aplica, permiso de trabajo para menores.

Estar dispuesto a presentarte de manera formal y puntual si te llaman a una entrevista, ya que el programa exige una presentación adecuada para los empleos juveniles.

Pasos para aplicar

Ingresa al portal oficial de solicitudes en línea del programa, disponible a través de la página ChicagoYouthWorks.org.

Completa el formulario de aplicación con tus datos personales, información de contacto y tus intereses o áreas en las que te gustaría trabajar o hacer pasantía.

Envía la solicitud antes de la fecha límite: 29 de mayo y guarda o anota cualquier número de confirmación.

Después de enviar la solicitud

Las autoridades del programa indicaron que avisarán a los solicitantes si han sido seleccionados para una entrevista. La comunicación se hará mediante el correo que registraron.

Si cumples los requisitos, pero no te seleccionan en la primera ronda, pueden colocarte en una lista de espera para cubrir vacantes adicionales que se abran.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PUESTOS DISPONIBLES EN CHICAGO YOUTH WORKS?

Chicago Youth Works ofrece empleos y pasantías pagadas en varios sectores públicos, comunitarios y privados de la ciudad, pensados como “primeros trabajos” o experiencias iniciales de carrera para jóvenes. Aunque las vacantes específicas cambian cada año, hay varios tipos de puestos que se repiten con frecuencia.

A continuación, te mencionamos los ámbitos en los que suelen contratar:

Servicios comunitarios y programas de la ciudad: apoyo en centros comunitarios, actividades para niños y familias, eventos vecinales, oficinas de servicios sociales, bibliotecas o centros juveniles.

Espacios públicos y recreación: apoyo en parques, programas de verano, actividades deportivas, campamentos y mantenimiento básico de espacios recreativos.

Educación y apoyo académico: asistencia en programas de tutoría, apoyo en escuelas o centros educativos, actividades de lectura, talleres y programas extracurriculares.

Arte, cultura y eventos: apoyo en museos, centros culturales, festivales, actividades artísticas, logística básica de eventos y atención al público.

Tecnología y oficina: tareas administrativas simples, ingreso de datos, apoyo en oficinas de organizaciones sin fines de lucro o dependencias municipales, uso básico de computadoras.

Vale comentar que los puestos son de medio tiempo e incluyen capacitación para desarrollar habilidades laborales y explorar posibles carreras.

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