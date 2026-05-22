Tras varios años de estudios universitarios, muchas personas tienen expectativas salariales altas cuando llega la hora de ingresar al mercado laboral, pero la competencia les demuestra lo difícil que es acceder a un puesto bien remunerado. En sectores como tecnología, finanzas o gestión de proyectos, las empresas suelen exigir no solo un título profesional, sino también habilidades específicas y credenciales adicionales que respalden esos conocimientos. Frente a este escenario, muchos recién egresados sienten que su formación académica no basta para destacar frente a otros candidatos con más experiencia o especialización. Si ese es tu caso, no te desanimes: existen certificaciones gratuitas que pueden ayudarte a ganar más de US$100,000 al año y mejorar tu perfil en poco tiempo. A continuación, te contamos de cuáles se trata y cómo pueden convertirse en un impulso clave para tu carrera profesional.

Cabe mencionar que se tratan de credenciales ofrecidas por universidades, grandes empresas tecnológicas y plataformas de formación reconocidas que permiten adquirir competencias muy demandadas sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero.

La demanda de profesionales en ciberseguridad y cloud está creciendo rápidamente (Foto: Freepik.es)

CERTIFICACIONES GRATUITAS QUE TE AYUDARÁN A GANAR MÁS DE US$100,000 AL AÑO

Campos como la ciberseguridad, la tecnología y la gestión de proyectos enfrentan una fuerte falta de profesionales, lo que ha disparado la oferta de puestos con sueldos por encima de los US$100,000 anuales para quienes cuentan con las competencias adecuadas y certificaciones de peso.

Si estás pensando que las capacitaciones especializadas pueden costarte mucho dinero, lo cierto es que hay varias gratuitas o cuentan con ayuda financiera total. “Las certificaciones para estos puestos están en plataformas como Coursera, Google y programas impulsados por grandes empresas tecnológicas que las hacen muy accesibles”, publica El Diario.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los empleos en seguridad informática crecerán un 29% entre 2024 y 2034, lo que generará un promedio de 16,000 plazas anuales, por lo que es importante cubrir las vacantes con personal calificado; entonces entran a tallar las certificaciones que puedes seguir y que tendrán mayor demanda laboral:

Google Career Certificate (Ciberseguridad o análisis de datos)

Costo habitual: $29 por mes en Coursera

Sin costo mediante ayuda financiera

AWS Certified Cloud Practitioner

Costo del examen: $100

$100 Costo de los materiales de preparación: gratuitos en AWS Training

CompTIA Security+

Brinda certificación reconocida por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para roles federales.

Costo del examen: $425

$425 ¿Gratis? Existen vouchers gratuitos a través de programas como Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA)

Google IT Support Professional Certificate

Costo: Gratis con ayuda financiera de Coursera

No necesitas una fortuna para aspirar a seis cifras: con las certificaciones adecuadas y ayuda financiera puedes transformar tu carrera (Foto: iStock)

CERTIFICACIONES GRATUITAS

Coursera ofrece ayuda financiera completa para todos los certificados de Google; el trámite, que se realiza en línea, suele resolverse entre 5 y 15 días. La plataforma indica que la aprobación es habitual cuando el solicitante demuestra una motivación profesional real.

Los Centros de Empleo Americanos (AJC), financiados por el Departamento de Trabajo, proporcionan formación gratuita bajo la ley WIOA, con certificaciones en tecnología, salud y gestión para residentes que cumplen requisitos de ingresos.

Además, la ONG Upwardly Global, especializada en integrar a profesionales inmigrantes al mercado laboral estadounidense, imparte programas de certificación gratuitos en tecnología y gestión de proyectos y ofrece orientación personalizada para encontrar empleo.

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