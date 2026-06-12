Si estás tramitando tu licencia de conducir en Texas, debes saber que, además de presentar tus documentos y aprobar los exámenes requeridos, hay una revisión interna que las autoridades realizan antes de autorizar la emisión de tu credencial. Esta verificación forma parte del proceso estándar de seguridad y confirmación de datos que aplica el gobierno federal en coordinación con el estado. En otras palabras, aunque hayas pasado el examen escrito y el de manejo, tu licencia no se imprimirá ni enviará hasta que se complete esta revisión administrativa. En los siguientes párrafos te contamos de cuál se trata.

El proceso de seguridad del DPS se apoya en consultas al sistema SAVE del gobierno federal y puede incluir hasta tres niveles de revisión (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ VERIFICA EL DHS ANTES DE QUE TE ENTREGUEN TU LICENCIA DE CONDUCIR EN TEXAS?

Si eres una persona que no posee ciudadanía estadounidense, en Texas existe un proceso muy riguroso para otorgar licencias de conducir. Para estos solicitantes, uno de los requisitos clave es que su situación migratoria sea revisada y confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés); hasta que esa confirmación no se complete, el estado no procede a emitir la licencia.

En otras palabras: mientras el DHS no confirma la información sobre el estatus migratorio, la tramitación de la licencia de conducir queda detenida de manera automática. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la ley impide emitir el documento hasta que la autoridad federal valide el periodo de estancia legal de la persona interesada.

Si el funcionario que atiende el caso no puede verificar los datos en los sistemas habituales, se activa una etapa de revisión adicional. En ese momento, el personal entrega al solicitante una hoja con instrucciones por escrito donde se detallan los pasos que debe seguir.

Quienes pasan a esta revisión secundaria pueden consultar en línea cómo va su caso. Para ello, tienen a su disposición el portal License Eligibility, donde se actualiza si las autoridades federales ya enviaron la aprobación correspondiente.

Las etapas de verificación del DHS para autorizar la entrega de una licencia de conducir en Texas

El protocolo de seguridad del DPS se apoya en una consola centralizada que interactúa de manera directa con los repositorios del DHS. De acuerdo con la Universidad Estatal de Texas, este sistema de validación requiere tres etapas de auditoría interna:

Primera fase (Revisión inmediata): al momento de la visita, el equipo del DPS realiza una búsqueda automática en el sistema federal SAVE para emparejar los datos del solicitante con los archivos migratorios.

al momento de la visita, el equipo del DPS realiza una búsqueda automática en el sistema federal SAVE para emparejar los datos del solicitante con los archivos migratorios. Segunda fase (Análisis manual): si la verificación digital no concluye con éxito, el personal digitaliza los documentos de identidad del solicitante. Estos son evaluados manualmente por analistas del DHS, un trámite que puede tardar meses. Tras la resolución, se envía un dictamen por correo postal para que el usuario se acerque nuevamente a la oficina.

si la verificación digital no concluye con éxito, el personal digitaliza los documentos de identidad del solicitante. Estos son evaluados manualmente por analistas del DHS, un trámite que puede tardar meses. Tras la resolución, se envía un dictamen por correo postal para que el usuario se acerque nuevamente a la oficina. Tercera fase (Investigación exhaustiva): En caso de mantenerse dudas o inconsistencias, el DPS ejecuta una revisión a fondo enviando toda la información de manera digital para un segundo análisis manual por parte del DHS.

A continuación, te mencionamos cuáles son los documentos de identidad que el DPS somete a la fiscalización del DHS cuando se realiza un trámite de licencia de conducir en Texas. Recuerda que verificarán la presencia legal de la persona en dicho estado.

Tarjetas de residente permanente vigentes (Green Card, Formulario I-551) y visas de inmigrante legibles por máquina que incluyan el sello ADIT.

Pasaportes extranjeros válidos acompañados del Formulario I-94 de registro de entrada y salida.

Documentos de Autorización de Empleo al día (EAD, Formulario I-766).

Notificaciones de aprobación de visas de trabajo, como la H-1B, presentadas junto con la tarjeta de Seguro Social y una verificación por escrito del empleador.

Aunque el trámite parezca demorado, la razón suele estar en estas auditorías internas: sin la confirmación federal, la ley impide al DPS terminar el proceso y entregar la licencia de conducir (Foto: Freepik)

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