Llegó el Mundial 2026 y seguramente estás ansioso por disfrutar de los partidos que se disputarán en los tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Si planeas viajar a Texas para ver algún encuentro y tienes un proceso migratorio activo, es importante que tomes en cuenta ciertas recomendaciones, para evitar que la fiesta del fútbol en uno de los estadios sede termine convirtiéndose en un dolor de cabeza o incluso en una pesadilla. En los siguientes párrafos te contamos qué debes considerar.

Cabe precisar que el Estado de la Estrella Solitaria es una de las sedes principales de la Copa del Mundo 2026 y albergará un total de 16 partidos repartidos entre dos ciudades: Dallas (en Arlington) y Houston. Los encuentros se jugarán de la siguiente manera: en el AT&T Stadium, de Dallas, se disputarán 9 partidos —fase de grupos (5), dieciseisavos de final (2), octavos de final (1) y una semifinal (1)—; y en el NRG Stadium, de Houston, se jugarán 7 partidos —fase de grupos (5), dieciseisavos de final (1) y octavos de final (1).

Si estás ajustando estatus, tienes DACA, TPS, asilo u otro trámite pendiente, ir a los estadios en Dallas o Houston no es solo una decisión deportiva, sino también migratoria: tu perfil puede influir en el riesgo que asumes (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DEBES SABER SI VAS A PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN TEXAS Y TIENES UN PROCESO MIGRATORIO ACTIVO?

Si tienes un proceso migratorio activo y quieres ir a partidos del Mundial 2026 en Texas, lo clave es revisar primero con tu abogado si puedes salir y/o entrar, entender tus riesgos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y viajar con mucha documentación en regla. Recuerda: no hay una regla única, pues depende de si estás ajustando estatus dentro de EE.UU., tienes DACA, asilo, parole, TPS, una orden de deportación previa u otro trámite pendiente.

La abogada de inmigración Belén Albuja indicó que otro factor para tener en cuenta es la gran cantidad de agentes de ICE para este evento, tanto en estadios, aeropuertos, terminales de autobuses y lugares de concentración de gente. “Si una persona está enfrentando un caso en la Corte de Inmigración o incluso tiene un permiso de trabajo temporal mientras se decide su causa final, no me parece prudente viajar ni por auto ni por avión”, dijo a N+ Univision. Respecto a quienes están protegidos por programas como DACA o TPS, e incluso residentes permanentes legales, les recomendó llevar toda su documentación vigente.

A continuación, lo que debes tener en cuenta si piensas ir a partidos del Mundial 2026 en Texas y tienes un proceso migratorio activo:

1. ¿Dónde estás haciendo tu proceso?

Si tu proceso es dentro de EE.UU. (por ejemplo: ajuste de estatus, asilo pendiente, TPS, VAWA, etc.), moverte dentro del país puede ser riesgoso si no tienes un documento válido para viajar y te expones a retenes, operativos o revisiones de ICE.

Si estás fuera de EE.UU. y quieres entrar como turista para el Mundial 2026, debes cumplir los requisitos de visa o ESTA (según tu nacionalidad) y considerar que el oficial de CBP en el puerto de entrada puede negar tu ingreso si detecta intenciones migratorias o antecedentes complicados. Aunque el Departamento de Estado anunció una vía de citas prioritarias vinculadas a la FIFA, la admisión final siempre la decide CBP.

2. Documentos que deberías llevar (si tu abogado te dice que es razonable ir)

Identificación válida (pasaporte, documento estatal) y, si aplica, documento migratorio vigente: permiso de trabajo, Advance Parole, I-94 impreso o descargado del sitio de CBP como prueba de estancia autorizada.

Copias de tus resoluciones o recibos de inmigración (I-797, citas de USCIS, evidencia de proceso pendiente), en formato físico o escaneado en el teléfono.

Datos de contacto de tu abogado de inmigración y de un familiar o amigo de confianza.

3. Plan de seguridad personal

Asegúrate de conocer tus derechos básicos: no firmar nada sin entender, preguntar si eres libre de irte, derecho a guardar silencio y a hablar con un abogado.

Evita manejar si no tienes licencia válida en el estado y evita situaciones que puedan derivar en contacto con la policía (alcohol, disturbios, peleas en el estadio).

Ten un plan con tu familia: qué hacer y a quién llamar si te detienen, dónde están tus documentos, quién se hará cargo de hijos o dependientes.

4. Siempre consulta tu caso específico

Despachos especializados en inmigración recomiendan no tomar decisiones de viaje solo con videos, notas o consejos generales, sino hablar con un abogado migratorio que revise tu historial completo antes de comprar boletos o moverte a otra ciudad o frontera.

La agencia ICE ya tiene estipulado cuáles serán sus funciones durante la Copa del Mundo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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