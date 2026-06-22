El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) ofrece cada vez más opciones para que los usuarios del estado puedan renovar sus licencias de conducir ; sin embargo, no todo se puede resolver detrás de una pantalla. La agencia mencionada advirtió que existen ciertos trámites que es necesario acudir a las oficinas. ¿De cuáles se tratan? Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo la nota.

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Ante la facilidad de la digitalización, toda persona puede solicitar documentos o realizar trámites en cuestión de minutos, lo que evita los largos viajes y los tiempos de espera.

Si bien esto también lo aplica el FLHSMV, existen ciertas gestiones que es necesario hacerlas presencialmente para renovar una licencia de conducir, obligan al titular a agendar una cita.

Sólo se pueden realizar algunos trámites por vía web en caso pretendas renovar tu permiso de conducir. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

En qué situaciones es necesario agendar una cita presencial en una oficina del FLHSMV

Según lo establecido por el Flhsmv , existen exactamente siete situaciones en las cuales deberás acudir de manera presencial a una de sus sucursales en caso tengas la intención de renovar tu licencia de conducir.

Utilizaste el servicio en línea durante tu última renovación.

No cumples con los requisitos para tramitar una licencia Real ID.

Pretendes actualizar tu fotografía.

Deseas cambiar el nombre en tu documento (necesario presentar una orden judicial original o un certificado de matrimonio).

Quieres agregar o eliminar una designación presentando una orden judicial.

Quieres tramitar una licencia de conducir comercial.

Tu licencia presenta la palabra “TEMPORARY”.

Ten en cuenta que si pretendes tramitar una licencia de conducir en Florida, es obligatoriamente que acudas a una de las oficinas del Flhsmv.

El propósito es que evites contratiempo o irregularidades con las autoridades correspondientes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo solicitar una cita para renovar una licencia de conducir en Florida

Si te encuentras en alguna de las situaciones previamente descritas para que renueves tu licencia de conducir, deberás seguir estos pasos con el trámite correspondiente para programar un turno presencial en una de las sedes del Flhsmv:

Ingresa a la página web del Flhsmv .

. Elige el condado que realizarás el trámite.

Selecciona la ubicación que más te convenga.

Elige el tipo de trámite que realizarás.

Selecciona la fecha y la hora para que reserves tu cita.

Ingresa tu información personal, tales como nombre, número de teléfono y correo electrónico.

Cuando confirmes la cita, se te enviará a tu correo electrónico.

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