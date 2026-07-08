Si vives en Florida y no te ha alcanzado el tiempo para renovar tu licencia de conducir o tu ID, tenemos una buena noticia: la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade llevará una oficina móvil a distintos puntos del condado para que puedas hacerlo sin complicaciones. En esta unidad itinerante podrás actualizar tus documentos sin tener que acudir a una sede fija ni pasar largas horas en fila, lo que facilita el trámite para personas que trabajan, cuidan a sus familias o tienen dificultades para desplazarse. En los siguientes párrafos encontrarás la información sobre las fechas de atención, así como las zonas del condado donde estará disponible hasta el 11 de julio.

Si no puedes hacer el trámite presencial, el condado difundió un calendario con los días y lugares de atención de la oficina móvil, junto con los requisitos que deben cumplir quienes desean renovar su licencia o identificación (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE Y CUÁNDO ATENDERÁ LA OFICINA MÓVIL DEL RECAUDADOR DE IMPUESTOS EN MIAMI-DADE?

La oficina móvil del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade tiene un calendario semanal con fechas, horarios y puntos específicos del condado donde estará disponible. Como ya inició esta semana, te damos a conocer dónde y cuándo renovar tu licencia de conducir o ID, pagar ciertos impuestos y hacer otros trámites básicos hasta el 11 de julio de 2026.

Cabe precisar que la oficina de TAX Collector informa que la unidad móvil TConnect publica cada semana sus “Servicios cerca de usted” con el calendario actualizado, incluyendo días, horas y lugares concretos en Miami-Dade. Se recomienda consultar directamente el sitio oficial o el perfil del Tax Collector para ver el detalle actualizado, ya que puede cambiar.

Día Horario Lugar Dirección Jueves 9 de julio 9:00 AM – 4:00 PM City of North Miami (TC Connect S84) 835 Northeast 132nd Street, North Miami, FL 33161 Jueves 9 de julio 9:00 AM – 4:00 PM TC Connect S83 1200 Northeast 125th Street, North Miami, FL 33161 Viernes 10 de julio 9:00 AM – 4:00 PM Mosaico Building Apartment (TC Mini Mobile S85) 1396 Northwest 36th Street, Miami, FL 33142 Sábado 11 de julio 9:00 AM – 4:00 PM Boys and Girls Club of Kendall (TC Mini Mobile S86) 9475 Southwest 88th Street, Kendall, FL 33176 Sábado 11 de julio 9:00 AM – 4:00 PM City of Sunny Isles Beach (TC Connect S84) 151 Northeast 163rd Street, Sunny Isles Beach, FL 33160

LOS REQUISITOS QUE DEBES LLEVAR PARA RENOVAR LICENCIA O ID

Según el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y guías de medios locales, debes llevar los siguientes documentos:

Licencia o ID actuales de Florida, incluso si están vencidos (sirven como prueba base de identidad).

Comprobante de Seguro Social: tarjeta original o documento oficial donde aparezca tu número (por ejemplo, formulario W‑2, estado de cuenta bancario, carta de la SSA).

Dos pruebas de residencia en Florida: pueden ser recibos de servicios (luz, agua, teléfono), contrato de alquiler, estados de cuenta bancarios o carta oficial dirigida a tu domicilio.

Para personas inmigrantes: documentos migratorios válidos (como permiso de trabajo, tarjeta de residencia, documentos de asilo) según su estatus, ya que Florida es estado REAL ID y exige acreditar presencia legal para licencias de conducir.

Es recomendable revisar antes la fecha de vencimiento en tu licencia, preparar los documentos y, si es posible, verificar en línea si tu trámite puede hacerse también por internet, aunque la oficina móvil está pensada para quienes prefieren atención presencial.

¿QUÉ OTROS TRÁMITES PUEDES HACER EN LA OFICINA MÓVIL?

La oficina móvil del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade no solo atiende licencias e identificaciones (renovaciones, reemplazos y actualizaciones), también:

Pago de impuestos sobre la propiedad y de recibos comerciales (business receipts), según la información difundida en sus avisos.

Servicios vinculados al recaudador de impuestos que normalmente se hacen en las oficinas fijas del condado, como ciertos pagos de tasas y renovación de registros relacionados con vehículos o negocios, de acuerdo con la agenda de servicios de TConnect.

Para mayor información puedes comunicarte al 305 375-5448.

Además de licencias e identificaciones, la unidad móvil permite pagar impuestos sobre la propiedad, recibos comerciales y otros trámites que normalmente se hacen en las oficinas del recaudador (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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