Existe un tiempo límite para trabajar, ya que la capacidad física y mental no son ideales a cierta edad. Para ello existe la jubilación ; en ese caso, miles de personas planifican su futuro financiero con la finalidad de disfrutar de la vejez sin complicaciones económicas, sin embargo, es necesario conocer cómo funciona el sistema. En Estados Unidos, acceder a los beneficios del Seguro Social no es un proceso automático. Para ello, es necesario cumplir con un historial laboral específico que el gobierno evalúa. Esta nota te revela el tiempo exacto que necesitas laborar para percibir una futura pensión.

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Qué cantidad de años se debe trabajar para jubilarse en Estados Unidos

Posiblemente te realices esta pregunta cada vez, ya que nadie está libre de llegar a la etapa del adulto mayor y necesitará de sus aportes para subsistir en la etapa de la vejez. Eso sí, para jubilarse en EE. UU. es necesario laborar una cantidad específica de años.

De acuerdo al portal USA GOV, el acceso a las pensiones de jubilación del Seguro Social se contabiliza mediante un sistema de créditos que los trabajadores acumulan progresivamente mientras ejercen sus actividades y realizan sus aportaciones al sistema.

Eso sí, para recibir los beneficios de jubilación es necesario el año en que naciste. Tomando el ejemplo del portal citado, aquellas personas nacidas en el año 1929 deben acumular un total de 40 créditos para cumplir con los requisitos establecidos .

Para que una persona en EE. UU. acceda a los beneficios de jubilación, debe conseguir decenas de créditos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuánto se recibe en beneficios de jubilación del Seguro Social de EE. UU.

Según la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) , el cálculo de la jubilación se determina mediante el historial de ingresos acumulados durante la trayectoria laboral de la persona que lo solicita.

Entonces, a mayores ganancias acumuladas a lo largo de la vida, mayor será el beneficio económico que se otorgue a los aportantes. Eso sí, la regularidad del empleo y la elección del momento para dejar de trabajar suelen ser definitiva en la cifra definitiva.

El historial de ganancias obtenidas en el historia del trabajo es determinante al momento de fijar una pensión para la jubilación. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son las edades para recibir los beneficios completos del SSA, según mi año de nacimiento

El año de nacimiento de un trabajador resulta importante para acceder a los totalidad de los beneficios que otorga el Seguro Social; la edad oficial requerida para obtener las prestaciones de retiro se sitúa actualmente entre los 66 y los 67 años. A continuación, te revelaré una lista más detallada:

Año de nacimiento Plena edad de jubilación 1943-1954 66 1955 66 y 2 meses 1956 66 y 4 meses 1957 66 y 6 meses 1958 66 y 8 meses 1959 66 y 10 meses 1960 y después 67

Eso sí, se debe tener en cuenta que aquellos que cumplan años el primer día de enero deberán tomar como referencia el año anterior para que realicen su trámite.

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