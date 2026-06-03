En muchas ocasiones, realizar la compra o la venta de productos por internet puede ser un negocio rentable. Ya sea por trabajo o por hábito, lo cierto es que muchas personas recurren a este tipo de transacciones, pero cuando llega la hora de entregar o recibir la mercadería, ambas partes deben acordar un lugar para el encuentro. Teniendo en cuenta la proliferación de estafas, robos y otros delitos, en Miami se están impulsando las llamadas Safe Exchange Zones (en español: Zona de Intercambio Seguro). ¿No sabes qué son? En esta nota te explicamos en qué consisten y dónde están ubicadas.
¿QUÉ SON LAS ZONAS DE INTERCAMBIO SEGURO EN MIAMI?
Las Zonas de Intercambio Seguro (Safe Exchange Zones) en Miami son estacionamientos vigilados y puntos públicos específicos habilitados por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para realizar compras y ventas pactadas por internet de manera segura.
“La Oficina del Sheriff de Miami-Dade se compromete a mantener seguros a residentes y visitantes, ofreciendo un lugar seguro para realizar transacciones en línea en cualquier estacionamiento público de las estaciones de policía de Miami-Dade. Las estaciones de policía son lugares públicos que disuaden el delito, cuentan con una gran afluencia de personas, operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y brindan un lugar seguro para realizar transacciones de venta por Internet”, se lee en el sitio web del condado.
Tiene como finalidad reducir los riesgos de robos, fraudes, agresiones o cualquier otra situación peligrosa el momento que te reúnas con un desconocido.
Si vas a encontrarte con alguien que realizaste una transacción por internet, sigue los siguientes consejos de seguridad:
- Reúnanse en un lugar público.
- No se encuentren en un lugar apartado ni invites a desconocidos a tu casa.
- Dile a un amigo o familiar a dónde vas.
- Lleva tu teléfono móvil contigo.
- Considera la posibilidad de que un amigo te acompañe.
- Protégete contra el fraude y el robo de identidad.
¿DÓNDE ESTÁN UBICADAS LAS ZONAS DE INTERCAMBIO SEGURO EN MIAMI?
A continuación, algunas ubicaciones de distrito de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para realizar las transacciones que pactaste por internet.
Abierto las 24 horas, los 7 días de la semana:
En el siguiente cuadro, ocho Safe Exchange Zona de Miami-Dade con ubicaciones exactas:
|Zona de intercambio Seguro
|Dirección
|Intracoastal District Station
|15665 Biscayne Boulevard - Miami, FL 33160
|Northside District Station
|799 NW 81 Street - Miami, FL 33150
|Northwest District Station
|5975 Miami Lakes Drive East - Miami Lakes, FL 33014
|Midwest District Station
|9101 NW 25 Street – Doral, FL 33172
|Kendall District Station
|7707 SW 117 Avenue – Miami, FL 33173
|Hammocks District Station
|10000 SW 142 Avenue - Miami, FL 33186
|South District Station
|10800 SW 211 Street - Miami, FL 33189
|Stephen P. Clark Center
|111 NW First Street - Miami, FL 33128
Zonas de Intercambio Seguro abierto solo entre semana con horarios específicos:
En el siguiente cuadro, tres Safe Exchange Zona de Miami-Dade con horario específicos de atención:
|Zona de Intercambio Segura
|Dirección
|Horario
|Centro de Justicia de North Dade
|15555 Biscayne Boulevard - North Miami Beach, FL 33160
|De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
|Centro de Gobierno de South Dade
|10710 SW 211th Street - Cutler Bay, FL 33189
|De 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
|Centro de Permisos e Inspección de West Dade
|11805 SW 26th Street - Miami, FL 33175
|De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
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