Para los residentes permanentes en Estados Unidos , proteger su estatus migratorio es una prioridad absoluta, especialmente ante cualquier trámite oficial. Te comentaré que existe un documento en particular, entregado por las autoridades de inmigración, que te afectaría severamente si lo firmas. En esta nota, te revelaré más detalles sobre el Formulario I-407 y bajo qué circunstancias podrían presentártelo.

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De acuerdo a Telemundo Chicago en el 2025, las autoridades migratorias del país estuvieron persuadiendo a ciertos extranjeros con Green Card a firmar este formulario con el propósito de que abandonen formalmente su estatus de residencia legal en el país y existe la posibilidad de que dicha práctica se realice hasta la fecha.

Ante esta realidad, es posible que experimentes dicha situación en cualquier control migratorio; por esa razón, es clave tener los conocimientos suficientes para evitar cualquier contratiempo.

La alerta está dirigida especialmente para aquellos que cuentan con residencia permanente en el país. (Foto: Kurgenc / iStock) / Kurgenc

Qué es el Formulario I-407 y por qué no debes firmarlo

El I-407 es un formulario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que le brinda la posibilidad al beneficiario de residencia permanente a finalizar dicho estatus.

La entrega de dicho documento ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) representa un aviso formal para el gobierno de EE. UU. Mediante este trámite, estás manifestando oficialmente que estás decidido de prescindir de la Green Card y que no tienes el propósito de conservarla.

Este trámite se realiza mediante un formato en el cual se debe registrar el nombre, fecha de nacimiento, número de extranjero (número A), los datos de la Green Card y las fechas de emisión/vencimiento, así como los motivos de la renuncia, el nuevo país donde residirá, la firma y la fecha, según lo explicado por Greenback .

Eso sí, entregar la I-407 corresponde a una decisión definitiva e irreversible, por lo que una vez que el USCIS complete el trámite de abandono de estatus, no se podrá recuperar o volver a activar la Green Card .

Cuándo no debes firmar el I-407

Si cuentas con la Tarjeta de Residencia Permanente y tienes la intención de mantenerlo, entonces, no debes firmar este documento. Existe la posibilidad de que los oficiales de inmigración te presenten dicho formulario en caso hayas permanecido mucho tiempo fuera de EE. UU.

También es posible que te entreguen dicho formulario y no comprendas su contenido. En ese caso, tienes el derecho de pedir una explicación, un intérprete (si el documento está en idioma inglés) o la necesidad de un abogado para realizar la consulta.

En caso no tengas conocimiento del documento ni entiendas su idioma, no tienes que realizar alguna firma hasta recibir una explicación o asesoría legal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo detectar que el papel se trata del Formulario I-407

Para que distingas con precisión dicho documento, existen dos características esenciales para que reconozcas de inmediato:

Revisa la esquina superior derecha e inferior izquierda : se lee “USCIS Form I-407″.

: se lee “USCIS Form I-407″. Lee el título grande en la parte superior: debe decir “Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status”.

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