Si estás pensando en comprar un auto nuevo y vives en California, hay una buena noticia: si eliges un coche eléctrico podrías recibir un incentivo de hasta US$3,500. Este apoyo busca hacer más accesibles los vehículos de cero emisiones y ayudar a que más personas cambien los autos de gasolina por opciones más limpias. Además de ahorrar dinero al momento de la compra, podrías reducir tus gastos en combustible y contribuir a mejorar la calidad del aire en tu comunidad. En esta nota te contamos en qué consiste el incentivo y cuáles son las condiciones básicas para poder recibirlo.

Con este incentivo, California busca acelerar el cambio hacia vehículos más limpios y apoyar a quienes compran un carro eléctrico por primera vez. En la fotografía se observa un vehículo eléctrico Jaguar autónomo de Waymo en Tempe, Arizona, el 15 de septiembre de 2025 (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿CÓMO ACCEDER AL INCENTIVO DE US$3,500 POR COMPRAR UN VEHÍCULO ELÉCTRICO EN CALIFORNIA?

Para acceder al incentivo de 3,500 dólares en California, tienes que comprar por primera vez un vehículo eléctrico que cumpla ciertas condiciones y hacerlo en un concesionario que participe en el nuevo programa estatal. El descuento se aplica directamente en el punto de venta, no como crédito fiscal posterior.

Este reembolso único fue creado por la ley SB 168 y financiado con unos US$135 millones, pensado para impulsar la compra de autos de cero emisiones.

Da US$3,500 de descuento inmediato si compras un vehículo eléctrico nuevo y US$1,750 si compras uno usado que cumpla los requisitos.

Requisitos básicos para acceder

Ser residente de California y comprar tu primer vehículo eléctrico. Esto se confirma con una declaración jurada que firmas al momento de la compra.

El auto nuevo debe tener un precio de venta menor a US$50,000, y el usado, menor a US$25,000, salvo modelos de fabricantes de vehículos eléctricos con sede en California (como Rivian y Lucid), que quedan fuera de estos topes; es decir, no hay límites de precio.

El programa no establece límite de ingresos; por lo tanto, cualquier residente que cumpla los criterios del vehículo puede acceder.

¿Cómo se recibe el beneficio?

No tienes que hacer trámites después de la compra: el descuento se aplica en el momento de cerrar la operación en concesionarios y marcas que se adhieran al programa.

En otras palabras, el comprador verá el precio del auto reducido en US$3,500 o US$1,750 en la factura final, y luego el estado reembolsa ese monto al concesionario.

¿Cuál es el estado actual del programa?

La Junta de Recursos del Aire de California (CARB) está terminando acuerdos con fabricantes y concesionarios, por lo que el beneficio aún no está activo en todos los puntos de venta.

Se espera que el programa comience a operar en las próximas semanas, ya que la partida presupuestaria está vigente desde el 1 de julio de 2026.

La medida forma parte del esfuerzo del estado por reducir emisiones y facilitar que más familias puedan acceder a la movilidad eléctrica (Foto referencial: Shutterstock)

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