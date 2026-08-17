Realizar trámites vehiculares en Florida puede convertirse en un dolor de cabeza si posees infracciones pendientes sin que las sepas. Debes conocer que el estado puede detener la renovación de tu licencia de conducir o el registro de tu coche hasta que no resuelvas cualquier pendiente en tu historial. En ese caso, es necesario acceder a dicha información antes de asistir a las oficinas. Este artículo informativo está dispuesto a orientarte para que evites inconvenientes.

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Para realizar cualquier trámite vehicular es indispensable contar con un excelente historial en el DMV de Florida. En caso acumules multas sin pagar, puede traerte severas consecuencias.

No consideres que se trata de un procedimiento complicado o que necesitas viajar por varias horas para acudir a una oficina del Departamento Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) y así acceder a dicha información; al contrario, dicha entidad te ofrece herramientas digitales para que realices la consulta de manera rápida y sencilla.

Los conductores del estado de Florida desconocen realmente si cuentan con alguna multa en su haber. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo saber si cuento con multas de tráfico sin pagar en el DMV de Florida

Para ello, tendrás que ingresar al sitio web oficial del FLHSMV . Una vez situado en este portal, deberás buscar la sección “MyDMV”; esta plataforma te brinda la información sobre los vehículos que posees, tu historial como conductor y las multas de tránsito a tu nombre.

Para consultar que infracciones impagas posees, busca la herramienta “Verificador de información de vehículos motorizados”. El sistema te pedirá los siguientes datos: número de título de tu vehículo y el Número de Identificación del Vehículo (VIN).

De esa manera, accederás a un reporte completo del estado actual de tu coche, incluyendo si posee multas. Si prefieres el proceso tradicional, también puedes acudir a una oficina del FLHSMV para acceder a esta información.

Es necesario ingresar a la plataforma del FLHSMV para revisar esta importante información. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por qué es importante pagar las multas en Florida

Evitar el pago de estas infracciones puede tener severas consecuencias en tu historial como conductor. No solo pueden añadirse cargos adicionales; también es posible la suspensión de la licencia de conducir, pérdida de puntos o enviarse la deuda a cobro.

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