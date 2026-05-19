Recibirla puede generar alivio, pero también mucha tensión. Si eres inmigrante y estás en Estados Unidos con un proceso de asilo pendiente, uno de los momentos más cruciales es la entrevista de miedo creíble frente a un agente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Este mecanismo de protección se ofrece a quienes temen regresar a su nación de origen debido a persecución pasada o temores fundados de persecución futura por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular y, durante la conversación, el solicitante debe estar en las facultades de demostrarlo, pero también tomar en cuenta que hay ciertos errores que te pueden jugar en contra y complicar tu caso. Aquí te explico las consideraciones que debes tener presentes ya que una equivocación puede ser fatal, sobre todo si tus respuestas, tus documentos o tu conducta no coinciden con lo que la agencia federal espera ver en un caso de protección migratoria.

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¿Qué es el miedo creíble y cuándo se aplica?

En el marco de la ley de asilo de Estados Unidos, “miedo creíble” es una evaluación preliminar que se realiza a personas que llegaron al país o que fueron detenidas en o cerca de la frontera por un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estas indicaron al agente que temen regresar a su país por riesgo de persecución o tortura y son referidas con un oficial de asilo.

Esta evaluación se hace a través de una entrevista con un oficial de asilo de USCIS y si este concluye que la persona tiene un miedo creíble, el caso pasa a la siguiente etapa y el solicitante obtiene la oportunidad de presentar formalmente su solicitud de asilo ante un juez de inmigración. Si el resultado es negativo, la persona puede pedir que un juez revise esa decisión, pero si se mantiene, queda en alto riesgo de ser deportada.

“Si usted manifiesta su intención de solicitar asilo, expresa temor de persecución o tortura, o expresa temor de regresar a su país, él o ella debe ser referido a un oficial de asilo para una entrevista a fin de determinar si tiene un temor creíble de persecución o tortura”, explica la agencia federal en su sitio web.

En la entrevista el oficial de asilo escucha el testimonio del solicitante sobre por qué huyó, qué le ocurrió en su país y qué teme que le pase si es devuelto, y contrasta ese relato con la ley de asilo y la información disponible sobre la situación en el país de origen. Es crucial proporcionar detalles sobre cualquier daño sufrido o el riesgo de persecución futura.

Lo más útil es revisar con cuidado tu historia, tus documentos y todo lo que ya entregaste. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué llevar a la entrevista de miedo creíble

Lo primero es buscar la fecha, hora, lugar y dirección de la oficina donde vas a ser entrevistado.

¿Quiénes deben ir contigo? La respuesta es todo aquel familiar que aparezca como dependiente en tu solicitud de asilo.

Un intérprete en caso de que no domines bien el inglés.

Un abogado o representante acreditado

En cuanto a lo que debes llevar:

La cita

Una identificación con foto, tanto para ti como para familiares dependientes.

Original y copia de la evidencia documental donde se demuestre la relación con tus familiares dependientes (acta de matrimonio, acta de nacimientos o declaraciones juradas).

Evidencia adicional: la puedes enviar hasta 7 días antes de la fecha de entrevista a través del correo postal o cargarla en tu cuenta myUSCIS si tu asilo fue presentado en línea.

Es importante saber que una mala respuesta por nervios o desconocimiento puede pesar mucho. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Errores que pueden complicar tu caso ante USCIS

Dar información inconsistente

Llegar mal preparado puede afectar seriamente tu credibilidad y, con ella, el rumbo de tu caso. Uno de los errores más delicados es decir algo distinto en cada etapa del proceso. Si en un formulario pusiste una fecha, pero en la entrevista mencionas otra, USCIS puede interpretar esa diferencia como una señal de falta de credibilidad, aunque haya sido por nervios o confusión.

También puede perjudicarte contar tu historia de manera diferente ante distintas autoridades. En casos de asilo, esas versiones suelen compararse con mucho detalle, y cualquier cambio sin explicación puede levantar sospechas. Por eso, es importante revisar bien tu información antes de la cita y mantener la misma línea de hechos en todo momento.

Llevar documentos falsos o alterados

USCIS puede rechazar tu caso y, en algunos casos, incluso iniciar procedimientos de expulsión si detecta que intentaste engañar al sistema. Ten cuidado con los certificados, constancias, traducciones o pruebas de identidad. En inmigración, cualquier documento que no sea auténtico puede dañar tu credibilidad mucho más de lo que imaginas.

No revisar tu dirección ni tus notificaciones

Muchas personas creen que solo importa presentarse el día de la entrevista, pero no es así. Si cambiaste de domicilio y no actualizaste tu dirección, podrías perder notificaciones importantes, citas o instrucciones de inmigración.

Eso puede provocar retrasos, reprogramaciones o incluso consecuencias más serias si no recibes un aviso a tiempo. En procesos migratorios, estar pendiente del correo, del sistema de citas y de cualquier comunicación oficial es parte fundamental de proteger tu caso.

Llegar sin preparación legal

Aunque cada caso es diferente, ir a una entrevista sin entender bien el proceso puede hacer que cometas errores evitables. El proceso de miedo creíble suele incluir preguntas sobre tu identidad, tu familia y las razones por las que temes regresar a tu país, así que conviene tener claro tu relato antes de sentarte frente al oficial.

También es importante saber que una mala respuesta por nervios o desconocimiento puede pesar mucho. En estos casos, la preparación ayuda a ordenar ideas, recordar fechas importantes y evitar contradicciones que luego puedan usarse en tu contra.

La entrevista de miedo creíble no es un trámite cualquiera. Es una etapa en la que USCIS analiza si tu temor de regresar a tu país tiene base real y, por eso, debes revisar con cuidado tu historia, tus documentos y todo lo que ya entregaste. Si algo cambió, debes poder explicarlo con claridad y sin improvisar.

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