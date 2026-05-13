Muchos son los inmigrantes que buscan forjar un futuro en Estados Unidos ingresando por la frontera y solicitando asilo. Esta protección legal les permite permanecer en el país de manera segura y para calificar no basta con estar físicamente en alguno de los estados fronterizos o en un puerto de entrada, sino cumplir con la definición de refugiado (basada en raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular), presentar una solicitud y no tener factores de descalificación. Adicional a esto se debe pasar la “entrevista de miedo creíble” frente a un agente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) luego de ser detenido por un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En esta conversación no todos tienen un resultado aprobatorio o la oportunidad de pasarla y es importante saber qué se puede hacer si te la negaron. Aquí te explico las alternativas que tiene un extranjero para solicitarla de manera rápida, ya que el tiempo es el principal enemigo en estos casos.

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¿Qué es el miedo creíble y cuándo se aplica?

En el marco de la ley de asilo de Estados Unidos, “miedo creíble” es una evaluación preliminar que se realiza a personas que llegaron al país o que fueron detenidas en o cerca de la frontera por un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Estas indicaron al agente que temen regresar a su país por riesgo de persecución o tortura y son referidas con un oficial de asilo.

Esta evaluación, también conocida como “temor creíble” se hace a través de una entrevista con un oficial de asilo de USCIS y si este concluye que la persona tiene un miedo creíble, el caso pasa a la siguiente etapa y el solicitante obtiene la oportunidad de presentar formalmente su solicitud de asilo ante un juez de inmigración. Si el resultado es negativo, la persona puede pedir que un juez revise esa decisión, pero si se mantiene, queda en alto riesgo de ser deportada.

Se trata de un filtro preliminar esencial para inmigrantes indocumentados que buscan asilo en EE. UU.. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“Si usted manifiesta su intención de solicitar asilo, expresa temor de persecución o tortura, o expresa temor de regresar a su país, él o ella debe ser referido a un oficial de asilo para una entrevista a fin de determinar si tiene un temor creíble de persecución o tortura”, explica la agencia federal en su sitio web.

Además, indican que si usted dice que tiene la intención de solicitar asilo, tiene miedo de persecución o tortura, o teme regresar a su país, DHS le proporcionará información sobre el proceso de temor creíble y una orientación acerca del proceso de temor creíble, una lista de proveedores de servicios legales a bajo costo o gratuitos y un periodo de espera de al menos 4 horas.

A la entrevista de ‘miedo creíble’ se llega luego que un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detiene al inmigrante tras cruzar la frontera en EE.UU.. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué pasa si te negaron la entrevista de miedo creíble o el resultado fue negativo?

Si al cruzar la frontera el inmigrante manifestó temor, entonces debe ser referido a un oficial de asilo para la entrevista. Si el resultado es positivo, entonces la solicitud es considerada mediante una entrevista de méritos de asilo, pero si es negativo, entonces se puede solicitar una revisión de la decisión por parte de un juez de inmigración.

William Vasquez, abogado de inmigración, explicó que si “te nieguen la entrevista de miedo creíble, NO siempre significa el final de tu caso”. El experto agregó que algunas personas aún pueden:

Pedir revisión

Presentar defensa

Pelear su caso ante un juez

Ante este escenario, “lo más importante es actuar rápido y entender qué sigue en tu proceso”. La revisión de esa decisión debe realizarse en un corto plazo, generalmente dentro de los primeros siete días posteriores a la negación.

Desde USCIS explican que “si el oficial de asilo encuentra que usted no tiene temor creíble de persecución o tortura, usted puede solicitar una revisión de su caso por un juez de inmigración. Si usted no solicita la revisión de la determinación negativa, o si el juez de inmigración reafirma la determinación negativa de temor creíble, ICE podría removerlo de Estados Unidos. Generalmente, no hay una revisión de la determinación del juez de inmigración de que usted no tiene temor creíble de persecución o tortura”.

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